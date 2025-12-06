Colombia

Niña de 7 años murió tras ataque de su propio padre, en Soledad, Atlántico: estaba en medio de un proceso de custodia familiar

La madre de la menor de edad había recibido un mensaje de su expareja tras la decisión judicial que le retiró la custodia al padre

Guardar
La menor, Alber Anguies Fontalvo
La menor, Alber Anguies Fontalvo Rosado, fue asesinada con una cuchilla por su padre, quien intentó suicidarse tras el hecho - crédito Camila Díaz/Colprensa

La comunidad en el municipio de Soledad (Atlántico) se encuentra consternada tras la muerte de una niña de 7 años, que fue hallada sin vida dentro de una vivienda.

El crimen ocurrió en la madrugada del sábado 6 de diciembre en el barrio Primero de Mayo, y se produjo en medio de un proceso de custodia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La menor, identificada como Alber Anguies Fontalvo Rosado, fue asesinada con una cuchilla por su propio padre, quien posteriormente intentó quitarse la vida.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el agresor, Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, de 32 años, fue hallado en la escena y presentaba lesiones graves.

Vecinos alertaron a las autoridades
Vecinos alertaron a las autoridades tras el hallazgo de los cuerpos en una vivienda de la carrera 55 con calle 15 en Soledad - crédito Google Maps

El hallazgo de los cuerpos se produjo poco después de las 5:00 a. m., cuando vecinos de la zona, alertados por la situación, notificaron a las autoridades. La vivienda, una casa verde ubicada en la carrera 55 con calle 15, fue acordonada mientras se realizaban las diligencias judiciales.

El hombre fue trasladado en calidad de capturado al paso Simón Bolívar, en el sur de la ciudad, donde permanece bajo pronóstico reservado. Según información divulgada por la emisora Blu Radio, su estado de salud permanecía bajo pronóstico reservado debido a heridas de aproximadamente catorce centímetros en ambas caras laterales del cuello.

Las primeras investigaciones revelaron, de acuerdo con lo señalado por la madre de la víctima, que su expareja le envió un mensaje en el que advertía: “la niña no sería para él ni para ella”, en referencia a la reciente sentencia de custodia desfavorable para el progenitor.

Las autoridades hallaron en la escena una carta escrita por el agresor, en la que intentó explicar los motivos del crimen y redactó un mensaje de despedida.

El caso fue asumido por
El caso fue asumido por el grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana, mientras familiares niegan antecedentes de maltrato - crédito CTI de la Fiscalía

El procedimiento fue asumido por el grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla, mientras los familiares del padre, contactados por La FM, aseguraron no tener conocimiento de antecedentes de maltrato hacia la menor.

Además, confirmaron la existencia de la nota dirigida a la madre hallada dentro de la habitación. El caso continúa en investigación para esclarecer completamente los móviles y las condiciones que rodearon el crimen.

Revelan detalles del crimen cometido por Silvana Torres, madre señalada de asesinar a su hija tras ruptura sentimental

El asesinato de una niña de tres años a manos de su madre, Silvana Torres, en la ciudad de Manizales, conmocionó a la comunidad por la brutalidad del acto y los detalles que se conocieron tras el crimen.

El crimen ocurrió en el
El crimen ocurrió en el barrio San Sebastián de la capital del departamento de Caldas - crédito Grupo de difusión/Facebook

El hecho, ocurrido en la mañana del sábado 26 de julio de 2025 en el apartamento familiar ubicado en el quinto piso de la Torre 24 de la urbanización San Sebastián.

En declaraciones al programa Testigo Directo, Manuela Valencia, amiga cercana de la presunta autora, relató que la propia Silvana confesó los motivos detrás del homicidio.

Según Valencia, “Ella lo hizo porque el viernes había terminado con una pareja que tenía. No era el papá de la niña”, una revelación que sitúa el crimen en un contexto de ira y desestabilización emocional.

Valencia, que conoce a Silvana desde los 14 años, expresó su incredulidad ante lo sucedido y describió a la joven como dedicada y centrada en su papel de madre.

El entorno de Silvana Torres coincide en la imagen de una madre ejemplar. Vecinos y allegados consultados por Testigo Directo afirmaron que la joven siempre priorizó el bienestar de su hija.

Valencia reforzó esta percepción al señalar: “Ella era muy buena madre. Esa niña era su vida. Trabajaba. Se estaba esforzando por ella. Ella la amaba. Lo mismo la abuela. Ella estaba en la vida por esa niña”.

La familia residía junto a la abuela materna de la menor, que también formaba parte activa en el cuidado de la niña. Según Valencia, el padre biológico de la menor aportaba mensualmente una suma de dinero destinada íntegramente a la manutención de la hija, lo que, en palabras de la entrevistada, evidenciaba la dedicación de Silvana: “El papá de la niña mensualmente le daba una plata y ella toda esa plata era para esa niña”.

Temas Relacionados

Muerte niña 7 añosPadre asesinó propia hijaProceso custodia familiarAtaque con cuchillaAlarma vecinosBarrio Primera de MayoSoledadAtlánticoColombia-Noticias

Más Noticias

Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos en operación del Ejército al sur de Bolívar

En la operación se logró la captura de otro combatiente, la entrega de uno más y la incautación de tres armas de fuego

Dos presuntos integrantes del Clan

Ibai Llanos se refirió a la Selección Colombia luego del sorteo del Mundial 2026 y dejó una invitación: “Puede ser una de las sorpresas”

El reconocido ‘streamer’ español que está de visita por Colombia aseguró que le dará un premio a quien acierte los dos finalistas y el campeón del certamen futbolístico más importante de selecciones a nivel mundial con seis meses de antelación

Ibai Llanos se refirió a

Karola Alcendra demuestra apoyo a su exnovio con participación en ‘La casa de los famosos Colombia’: esto fue lo que dijo

La creadora de contenido dejó a todos boquiabiertos al apoyar públicamente a su exnovio Sebastián Arévalo en la reñida competencia del ‘reality’, desatando comentarios

Karola Alcendra demuestra apoyo a

Petro celebró respaldo del Congreso de Diputados de España, aunque el pronunciamiento fue promovido únicamente por partidos de izquierda

Especialistas y críticos advierten que la Proposición no de Ley, promovida por partidos y coaliciones de izquierda como Bildu y Sumar, carece de efectos oficiales y no representa un respaldo formal de todo el Congreso de España

Petro celebró respaldo del Congreso

Incautan cocaína escondida en una encomienda con lámparas en aeropuerto de Palmira

La incautación incluyó tres lámparas que contenían paquetes plastificados con un peso bruto total de un kilo de clorhidrato de cocaína

Incautan cocaína escondida en una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

Tres indígenas fueron secuestrados por hombres armados en Totoró, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Karola Alcendra demuestra apoyo a

Karola Alcendra demuestra apoyo a su exnovio con participación en ‘La casa de los famosos Colombia’: esto fue lo que dijo

Artistas internacionales le rinden homenaje a Shakira en Colombia y en las redes sociales celebran su impacto global

Yina Calderón afirmó que las “bonitas no lo hacen bien” y habló de la mansión de Westcol: “Qué fracaso”

‘Yo Me Llamo Eduin Caz’ emociona a Bogotá tras encontrarse junto al líder de Grupo Firme

Asaf Torres siente “miedo” de los memes que le han hecho con Yina Calderón: “Ya yo pienso que la tengo preñada”

Deportes

Ibai Llanos se refirió a

Ibai Llanos se refirió a la Selección Colombia luego del sorteo del Mundial 2026 y dejó una invitación: “Puede ser una de las sorpresas”

Luis Díaz recibe reducción de su sanción tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en Champions League

Fabio Cannavaro, excampeón del mundo con Italia 2006 y técnico de Uzbekistán, habló sobre la selección Colombia

Estos son los horarios de los partidos de la selección Colombia para la fase de grupos del Mundial 2026

Bayern Múnich aplastó por 5-0 al Stuttgart por la fecha 13 de la Bundesliga: Luis Díaz jugó todo el partido