Niña de 7 años murió tras ataque de su propio padre, en Soledad, Atlántico: estaba en medio de un proceso de custodia familiar

La menor, Alber Anguies Fontalvo Rosado, fue asesinada con una cuchilla por su padre, quien intentó suicidarse tras el hecho - crédito Camila Díaz/Colprensa

La comunidad en el municipio de Soledad (Atlántico) se encuentra consternada tras la muerte de una niña de 7 años, que fue hallada sin vida dentro de una vivienda.

El crimen ocurrió en la madrugada del sábado 6 de diciembre en el barrio Primero de Mayo, y se produjo en medio de un proceso de custodia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La menor, identificada como Alber Anguies Fontalvo Rosado, fue asesinada con una cuchilla por su propio padre, quien posteriormente intentó quitarse la vida.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el agresor, Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, de 32 años, fue hallado en la escena y presentaba lesiones graves.

Vecinos alertaron a las autoridades tras el hallazgo de los cuerpos en una vivienda de la carrera 55 con calle 15 en Soledad - crédito Google Maps

El hallazgo de los cuerpos se produjo poco después de las 5:00 a. m., cuando vecinos de la zona, alertados por la situación, notificaron a las autoridades. La vivienda, una casa verde ubicada en la carrera 55 con calle 15, fue acordonada mientras se realizaban las diligencias judiciales.

El hombre fue trasladado en calidad de capturado al paso Simón Bolívar, en el sur de la ciudad, donde permanece bajo pronóstico reservado. Según información divulgada por la emisora Blu Radio, su estado de salud permanecía bajo pronóstico reservado debido a heridas de aproximadamente catorce centímetros en ambas caras laterales del cuello.

Las primeras investigaciones revelaron, de acuerdo con lo señalado por la madre de la víctima, que su expareja le envió un mensaje en el que advertía: “la niña no sería para él ni para ella”, en referencia a la reciente sentencia de custodia desfavorable para el progenitor.

Las autoridades hallaron en la escena una carta escrita por el agresor, en la que intentó explicar los motivos del crimen y redactó un mensaje de despedida.

El caso fue asumido por el grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana, mientras familiares niegan antecedentes de maltrato - crédito CTI de la Fiscalía

El procedimiento fue asumido por el grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla, mientras los familiares del padre, contactados por La FM, aseguraron no tener conocimiento de antecedentes de maltrato hacia la menor.

Además, confirmaron la existencia de la nota dirigida a la madre hallada dentro de la habitación. El caso continúa en investigación para esclarecer completamente los móviles y las condiciones que rodearon el crimen.

Revelan detalles del crimen cometido por Silvana Torres, madre señalada de asesinar a su hija tras ruptura sentimental

El asesinato de una niña de tres años a manos de su madre, Silvana Torres, en la ciudad de Manizales, conmocionó a la comunidad por la brutalidad del acto y los detalles que se conocieron tras el crimen.

El crimen ocurrió en el barrio San Sebastián de la capital del departamento de Caldas - crédito Grupo de difusión/Facebook

El hecho, ocurrido en la mañana del sábado 26 de julio de 2025 en el apartamento familiar ubicado en el quinto piso de la Torre 24 de la urbanización San Sebastián.

En declaraciones al programa Testigo Directo, Manuela Valencia, amiga cercana de la presunta autora, relató que la propia Silvana confesó los motivos detrás del homicidio.

Según Valencia, “Ella lo hizo porque el viernes había terminado con una pareja que tenía. No era el papá de la niña”, una revelación que sitúa el crimen en un contexto de ira y desestabilización emocional.

Valencia, que conoce a Silvana desde los 14 años, expresó su incredulidad ante lo sucedido y describió a la joven como dedicada y centrada en su papel de madre.

El entorno de Silvana Torres coincide en la imagen de una madre ejemplar. Vecinos y allegados consultados por Testigo Directo afirmaron que la joven siempre priorizó el bienestar de su hija.

Valencia reforzó esta percepción al señalar: “Ella era muy buena madre. Esa niña era su vida. Trabajaba. Se estaba esforzando por ella. Ella la amaba. Lo mismo la abuela. Ella estaba en la vida por esa niña”.

La familia residía junto a la abuela materna de la menor, que también formaba parte activa en el cuidado de la niña. Según Valencia, el padre biológico de la menor aportaba mensualmente una suma de dinero destinada íntegramente a la manutención de la hija, lo que, en palabras de la entrevistada, evidenciaba la dedicación de Silvana: “El papá de la niña mensualmente le daba una plata y ella toda esa plata era para esa niña”.