La alerta naranja se mantiene en el volcán Puracé por actividad sísmica y emisiones de gases, según el SGC

El volcán Puracé mantiene actividad sísmica con sismos tipo Tremor y Largo Periodo bajo el cráter, según el SGC - crédito SGC

La actividad sísmica y la emisión de gases en la cadena volcánica Los Coconucos mantienen en estado de alerta Naranja al volcán Puracé, según el más reciente informe del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La persistencia de estos fenómenos implica que, aunque puedan observarse descensos temporales en la actividad, no se considera que el volcán haya alcanzado una condición estable.

La entidad advierte que para modificar el nivel de alerta a Amarilla se requiere un periodo de evaluación prolongado, en el que se analicen todos los parámetros monitoreados para confirmar una tendencia sostenida hacia la estabilidad.

En el periodo comprendido desde el boletín extraordinario del viernes 5 de diciembre hasta la fecha de este reporte, el SGC ha registrado seis emisiones de ceniza provenientes del cráter del volcán Puracé.

La dispersión de ceniza del volcán Puracé ha sido influenciada por vientos predominantes hacia el oriente, afectando la zona - crédito SGC

Una de las más destacadas ocurrió a las 6:04 a. m., alcanzando una altura superior a 700 metros sobre la cima. Estas emisiones han sido acompañadas por señales sísmicas de tipo Tremor (TR) y Largo Periodo (LP), asociadas al movimiento de fluidos en el interior del edificio volcánico y a la liberación continua de gases hacia la atmósfera.

La dispersión de la ceniza ha dependido del régimen de vientos, que en los últimos días ha sido predominantemente hacia el oriente. Ante estos eventos, se emitieron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil.

Respecto a los parámetros geoquímicos, la detección satelital identificó emisiones de dióxido de azufre (SO₂), dispersas hasta un radio de 200 kilómetros en dirección nororiental. La concentración de este gas, fundamental para evaluar la evolución de la actividad volcánica, se mantiene dentro de los niveles registrados en las semanas previas, de acuerdo con el SGC.

El SGC señala que la cantidad de SO₂ emitido permanece dentro del rango observado en semanas anteriores, lo que indica una continuidad en el comportamiento del volcán.

Servicio Geológico Colombiano reportó nueva emisión de gas y ceniza del volcán Puracé que alcanzó los 900 metros de altura - SGC

El SGC, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, recomienda a la población no acercarse al cráter ni a las zonas aledañas al volcán Puracé.

Además, “desde el SGC recomendamos no acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en nuestros canales oficiales”, así como a acatar las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Defensoría del Pueblo pidió acciones urgentes para garantizar los derechos de los afectados

La preocupación por la protección de los derechos fundamentales de las comunidades impactadas por la reciente actividad del volcán Puracé se ha intensificado tras las observaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo.

El organismo alertó sobre la falta de mecanismos eficaces en las acciones de evacuación preventiva recomendadas para la zona A1, la más expuesta al riesgo volcánico, destacando la ausencia de garantías y medidas detalladas para quienes deben abandonar sus hogares.

El Servicio Geológico Colombiano advierte que el volcán Puracé no ha alcanzado una condición estable y requiere monitoreo prolongado - crédito @mjoftalmo / X

Según la Defensoría del Pueblo, que integra el Ministerio Público, la recomendación de evacuación prevenida por la Ungrd no ha sido acompañada de las condiciones mínimas necesarias para proteger a las poblaciones en riesgo.

Uno de los puntos más graves detectados reside en la insuficiencia de información: “La orden de evacuación carece de información clara y suficiente sobre el proceso que llevará a cabo cada una de las autoridades competentes”, señaló la entidad.

Esta ausencia de detalles genera incertidumbre entre las familias, que desconocen no solo el procedimiento a seguir, sino también los roles y responsabilidades de los distintos organismos que participan en la emergencia.

Otro problema crítico identificado es la inexistencia de un censo actualizado de las familias expuestas al riesgo, dificultando la caracterización social y económica de los afectados.

Este vacío administrativo impide planificar de manera precisa las acciones humanitarias y de seguridad necesarias durante y después del desplazamiento preventivo.

La Defensoría expuso además que los habitantes de la zona no han recibido información comprensible y a tiempo sobre las etapas del proceso de evacuación, ni se les han comunicado las condiciones para su eventual retorno.