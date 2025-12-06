Colombia

Katherine Vélez revela los secretos y desafíos de 25 años de amor con Ernesto Benjumea : “Yo al lado tengo un tipazo”

La actriz detalló cómo el humor, los piropos y la admiración diaria han sido fundamentales para mantener viva su relación con el también actor

Los actores Katherine Vélez y
Los actores Katherine Vélez y Ernesto Benjumea tienen 25 años como pareja sentimental - crédito Montaje Infobae

La actriz colombiana Katherine Vélez abrió su corazón sobre los retos y las recompensas de más de dos décadas de vida en pareja con el también actor Ernesto Benjumea, durante una entrevista en el pódcast Menopáusicas ¡y qué!, conducido por María Elvira Samper y Yolanda Ruiz.

Vélez, reconocida por su trayectoria en la televisión y el teatro, compartió anécdotas y reflexiones sobre lo que implica construir una relación sólida frente a las dificultades y los aprendizajes acumulados con el paso del tiempo.

Vélez comenzó celebrando los 25 años de matrimonio como toda una hazaña.

Es increíble, para durar tanto, debe ser que soy una gran persona, y es que yo al lado tengo un tipazo, es un buen tipo”, confesó entre risas, dejando entrever el cariño y complicidad con su esposo.

La actriz reveló que uno de los elementos que mantiene viva la relación es el intercambio constante de gestos afectivos y humor.

Katherine Vélez reconoció que en
Katherine Vélez reconoció que en su matrimonio con Ernesto Benjumea no han faltado las crisis ni los momentos en que consideraron separarse - crédito @lavelezoficial/Instagram

Ustedes no pueden creer que todos los días recibo un piropo”, relató sonriente. Explicó que este proceso de cortejo, lleno de piropos, bromas y gestos espontáneos, construye una intimidad que aprecian profundamente.

En la entrevista, la actriz subrayó la relevancia de las pequeñas muestras de cariño, describiendo cómo su esposo la elogia diciendo “Uy, qué brazos, qué cuello”, a lo que responde con humor y admiración recíproca. La dinámica, según la actriz, es una constante en su vida diaria y representa un pilar que los mantiene conectados.

Frente a las preguntas sobre momentos complejos, Vélez no dudó en reconocer que la relación no ha estado exenta de crisis. “Sí, ha habido momentos muy difíciles, de crisis, donde llegamos a pensar en decirnos ‘adiós, compañero’”, confesó, haciendo hincapié en la sinceridad y madurez necesarias para enfrentar los altibajos.

Según contó, han vivido situaciones que los llevaron a preguntarse cómo resolver los desacuerdos y cómo salir adelante tras los momentos de tensión.

La actriz resaltó que el amor genuino ha sido la base inquebrantable, aunque admitió que la convivencia, sobre todo entre actores, puede estar influida por los egos y las exigencias del medio artístico.

Katherine Vélez habló de
Katherine Vélez habló de cómo ha mantenido viva la lama del amor con Ernesto Benjumea - crédito Las novias de Travolta

“A veces los egos de los actores entran en juego, y eso puede sacar la piedra”, compartió entre risas, aludiendo a los desafíos de trabajar juntos y de ser dirigida por su esposo.

No obstante, la comunicación y la voluntad de aclarar conflictos han sido la clave para dar continuidad al proyecto de vida común. “Lo importante es que nos hemos sentado a hablar, nos hemos dicho todo y hemos superado todo eso”, afirmó reflexionando sobre la importancia de conversar y enfrentar los problemas de frente. Vélez destaca que madurar juntos ha sido determinante: “lo hemos logrado superar, y eso tiene que ver con la madurez”.

La admiración mutua y el respeto desempeñan un papel esencial en su relación. Vélez expresó: “Yo estoy casada con un tipo tremendamente inteligente”. A lo largo de los años, ambos han aprendido a ceder y a convivir con sus diferencias, considerando a la otra persona como un apoyo indispensable, aun cuando surjan discrepancias.

La actriz reconoce que los desacuerdos no han desaparecido, pero insiste en que lo fundamental ha sido la disposición a resolverlos sin dañarse mutuamente.

Katherine Vélez afirmó que Ernesto
Katherine Vélez afirmó que Ernesto Benjumea es "un tipazo" - crédito @lavelezoficial

Lo que hemos hecho para superar los conflictos es que nos admiramos mutuamente. Y sí, creo que lo más importante es que somos buenas personas, y a pesar de los errores, nunca hemos querido hacernos daño deliberadamente”.

Para Vélez, el balance de un cuarto de siglo junto a Benjumea está marcado por el esfuerzo consciente de mantener la chispa, la capacidad de perdonarse y el aprendizaje compartido.

Asegura que han encontrado en la madurez y el respeto las herramientas para enfrentar los desafíos, y que no existe una fórmula mágica más allá del compromiso y la construcción diaria del cariño.

Vélez concluyó que la verdadera fortaleza de su matrimonio radica en la honestidad, la flexibilidad y la disposición para disfrutar de las pequeñas cosas que la vida en pareja ofrece.

