Colombia

El suelo colombiano se está agotando más rápido de lo que imaginamos: estas regiones ya están en riesgo crítico

Los estudios oficiales confirman que la erosión y el deterioro de los suelos se intensifican en zonas clave, comprometiendo la estabilidad del campo y la sostenibilidad de los cultivos

Guardar
El 40% del territorio colombiano
El 40% del territorio colombiano presenta algún nivel de erosión del suelo, según el Igac y el Ideam - crédito Ministerio de Agricultura

La conversación sobre el futuro del campo colombiano comienza a desplazarse hacia un punto crítico, la salud de los suelos. Aunque los debates sobre productividad suelen centrarse en precios, insumos o clima, cada vez es más evidente que la base misma de la agricultura enfrenta una presión que no da tregua. La preocupación no es reciente, pero los reportes más recientes del Ideam, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y el Ministerio de Ambiente confirman un deterioro que avanza más rápido de lo que las prácticas tradicionales alcanzan a responder.

Regiones como la Orinoquia, los Santanderes, el Eje Cafetero, el Tolima y el Cauca aparecen repetidamente en los mapas oficiales como zonas donde la erosión hídrica y la degradación del suelo se intensificaron. La variabilidad climática y el uso prolongado de metodologías que no consideran la recuperación del terreno están reduciendo la capacidad productiva de áreas que históricamente han sostenido cultivos claves. Para el Igac, el diagnóstico es claro, cerca del 40% del territorio presenta algún nivel de erosión, con afectaciones que van desde leves hasta severas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La degradación de suelos en
La degradación de suelos en regiones como la Orinoquia, Santanderes y Eje Cafetero amenaza la productividad agrícola - crédito @harmanfelipe/X

Ese porcentaje pone en perspectiva el verdadero desafío. Más allá del impacto inmediato en la productividad, el deterioro compromete la resiliencia de los cultivos frente a eventos extremos, desde sequías hasta temporadas de lluvias intensas y, en últimas, condiciona la seguridad alimentaria del país. Los suelos compactados o sin estructura pierden su capacidad natural de retener agua y nutrientes, lo que obliga a los agricultores a depender cada vez más de insumos externos. El costo económico y ambiental de esta tendencia es profundo.

En medio de esta realidad, la conmemoración del Día Mundial del Suelo cada diciembre funciona menos como un ritual simbólico y más como un recordatorio de urgencia. El país necesita reforzar las estrategias que permitan frenar la degradación y, cuando sea posible, revertirla. Esto implica articular esfuerzos entre instituciones públicas, productores y actores privados que ya están implementando soluciones con enfoque regenerativo.

Una de las líneas que más atención ganó en los últimos años es la agricultura regenerativa, que combina prácticas tradicionales con innovación científica. Compañías como Basf comenzaron a impulsar programas que integran manejo responsable de insumos, capacitación para agricultores y tecnologías orientadas a reducir el impacto sobre el suelo. La empresa sostiene que estos sistemas productivos con menor presión ambiental mejoran la estructura del terreno, aumentan su capacidad de retención de agua y favorecen ciclos más eficientes de nutrientes, factores que terminan reflejándose en la productividad.

La erosión hídrica y la
La erosión hídrica y la variabilidad climática reducen la capacidad productiva de áreas clave para la agricultura en Colombia - crédito Coagro Huila

Las experiencias recopiladas en distintas zonas muestran que la transición hacia modelos regenerativos no solo responde a una necesidad ecológica, también puede convertirse en una vía para que los agricultores enfrenten la variabilidad climática. La restauración de suelos degradados, por ejemplo, puede tardar años, pero los avances en técnicas como la cobertura vegetal permanente, la reducción del arado intensivo y la rotación planificada de cultivos comienzan a mostrar resultados positivos en regiones donde la erosión parecía irreversible.

De la misma manera, los programas de adaptación climática promovidos por entidades gubernamentales apuntan a fortalecer capacidades locales. La idea es que el conocimiento técnico llegue directamente a las comunidades rurales, que son quienes enfrentan de primera mano las pérdidas cuando el suelo deja de responder. Sin embargo, estos esfuerzos requieren mayor continuidad y financiación para consolidarse a largo plazo.

En un país donde amplias áreas agrícolas coinciden con zonas de fragilidad ambiental, la protección del suelo deja de ser un asunto exclusivamente agropecuario y se convierte en un tema transversal de sostenibilidad. La degradación del terreno afecta la disponibilidad de agua, la biodiversidad, el equilibrio de los ecosistemas y, por supuesto, la economía rural.

El deterioro del suelo compromete
El deterioro del suelo compromete la resiliencia de los cultivos y la seguridad alimentaria del país - crédito Colprensa

El deterioro del suelo no ocurre de un día para otro, pero su recuperación tampoco. Por eso, la discusión pública comienza a girar hacia soluciones que combinen ciencia, capacitación y un enfoque regenerativo. Colombia está ante la posibilidad de transformar su manera de producir, no solo para evitar un problema mayor en el futuro, sino para asegurar que las regiones que hoy alimentan al país puedan seguir haciéndolo mañana.

Temas Relacionados

Suelo colombianoErosión en suelosDegradación de sueloMinisterio de AmbienteColombia-Noticias

Más Noticias

Súper Astro Sol: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como todos los sábado, la lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Súper Astro Sol: jugada ganadora

Este es el ranking de las ciudades más caras y más baratas según el Dane en noviembre de 2025

Las cifras del Dane muestran que el comportamiento de los servicios, la vivienda y los alimentos definió cuáles ciudades se ubicaron entre las más costosas y las más económicas del país

Este es el ranking de

Mujer rompió el protocolo en pleno evento presidencial para hacer una sentida petición, Petro no respondió: “Somos madres cabezas de hogar”

El mandatario colombiano optó por continuar su discurso, destacando los avances en materia de educación y salud en el territorio huilense

Mujer rompió el protocolo en

Partido Liberal negó aval a Carlos Quintero para las elecciones al Congreso en 2026: “Saben de dónde vinieron las presiones”

El representante a la Cámara rechazó la decisión y aseguró que una persona en específico pidió que lo “borraran del camino”

Partido Liberal negó aval a

Fuertes lluvias y bajas temperaturas sorprenden a Bogotá, esto dice un meteorólogo sobre el fenómeno

La capital del país atraviesa jornadas inusuales de lluvias y frío durante el inicio de diciembre, mientras especialistas analizan las causas detrás de este clima

Fuertes lluvias y bajas temperaturas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

Tres indígenas fueron secuestrados por hombres armados en Totoró, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts con más reproducciones

La Liendra compartió la situación que le tocó vivir como en los viejos tiempos tras sufrir percance en su tierra natal

Yina Calderón opinó y dio consejo a Blessd por supuesto gusto hacia las mujeres trans: “Seguro se dio dos traguitos y toma”

Yeison Jiménez regresa a El Campín, nueva cita en Bogotá tras su lleno total y miles de fanáticos en espera

Deportes

Compañero de Davinson Sánchez en

Compañero de Davinson Sánchez en Galatasaray fue detenido por caso de apuestas deportivas en Turquía

Ibai Llanos se refirió a la Selección Colombia luego del sorteo del Mundial 2026 y dejó una invitación: “Puede ser una de las sorpresas”

Luis Díaz recibe reducción de su sanción tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en Champions League

Fabio Cannavaro, excampeón del mundo con Italia 2006 y técnico de Uzbekistán, habló sobre la selección Colombia

Estos son los horarios de los partidos de la selección Colombia para la fase de grupos del Mundial 2026