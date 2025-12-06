Colombia

El cine se toma TransMilenio con el talento de un joven que capturó momentos especiales: “Si los sueños se cumplieran durmiendo…”

Durante un minuto de imágenes, capturó la cotidianidad de los viajeros y, con una profunda reflexión, mostró los sueños y realidades de quienes dependen de este medio moverse por la ciudad

Guardar
A través de un minuto de imágenes impactantes, capturó la cotidianidad de los viajeros y, con una reflexión, mostró los sueños de las personas - crédito @gambo_creativo/TikTok

En las plataformas de redes sociales es común encontrar todo tipo de contenido, pero hay veces en que una propuesta creativa logra destacarse por su originalidad y su capacidad para conectar con el público.

Este fue el caso de un joven conocido como “Gambo”, que sorprendió a miles de usuarios de redes sociales con un corto cinematográfico grabado en el sistema de transporte público de Bogotá: TransMilenio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la serie de videos del joven se titulan “¿Cree que pueda hacer cine en…?”, son compartidos en TikTok, y rápidamente se viralizaron gracias a su sencillez y talento. Aunque en esta ocasión fue en el sistema de transporte, lo cierto es que también experimento grabando en plazas de mercado, en el centro de Bogotá, Corabastos y en otros lugares de la ciudad, trabajando con diferentes tipos de públicos.

A través de cortometrajes, creador
A través de cortometrajes, creador de contenido lleva su talento a todas partes de Bogotá - crédito @gambo_creativo/TikTok

El corto viral de Gambo captura la esencia de Bogotá

En su publicación, Gambo mostró a los viajeros de TransMilenio en su rutina diaria, capturando no solo las imágenes de las personas que se transportan en este sistema, sino sus rostros, sus manos y las distintas posturas de aquellos que descansan durante el trayecto; sin embargo, lo que más impactó fue la reflexión que acompañó al video.

“Si los sueños se cumplieran durmiendo, aquí sería el mejor lugar para soñar. En TransMilenio la gente no duerme por descanso, duerme por cansancio. Sueñan porque el cuerpo no da más, pero también sueñan despiertos, con llegar a tiempo, con que la plata alcance, con que la vida afloje un poquito”, se escucha decir al narrador mientras el video avanza.

El joven logró capturar una esencia cotidiana y humana: el cansancio, los anhelos y los sueños que acompañan a quienes utilizan este medio de transporte, especialmente a aquellos que deben viajar largas horas al día para ganarse la “vida”.

Con un enfoque realista, el
Con un enfoque realista, el joven cineasta muestra la vida de los pasajeros de TransMilenio - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El corto, que dura apenas un minuto, logra transmitir con gran destreza la dureza de la vida diaria de quienes dependen del TransMilenio para llegar a sus trabajos, universidades o cualquier otro destino.

“Afuera pasan historias duras, pero adentro viajan los que cargan con las suyas en silencio. Tres horas al día metidos en un bus para seguir intentándolo. Cada quien avanza como puede, incluso cuando el cuerpo ya no los acompaña. También están los que no pueden dejar de luchar, los que venden, los que se la rebuscan, los que madrugan para que en su casa no falte la comida”, se continúa escuchando en la narración.

Para muchos usuarios de redes sociales, el corto ofreció una perspectiva diferente de un espacio tan cotidiano como el transporte público. Con su trabajo, Gambo logró dar visibilidad a las historias de vida de muchas personas que a menudo pasan desapercibidas.

A través de un cortometraje
A través de un cortometraje grabado en el sistema de transporte de Bogotá, Gambo logró captar las historias invisibles de los pasajeros - crédito @gambo_creativo/TikTok

La propuesta del joven buscaba conectar con la realidad de muchas personas que atraviesan la ciudad todos los días, en busca de una vida mejor: “TransMilenio no está lleno de pasajeros, está lleno de soñadores cansados que duermen un rato para al final del día seguir viviendo”, concluyó la narración.

Las imágenes y la emotividad del video fueron suficientes para que cientos de usuarios reaccionaran al clip. Muchos comentaron de forma divertida, diciendo que ya no podrían dormir por ser grabados, mientras que otros le sugirieron que debería participar en algún concurso debido a su talento.

Algunos de los comentarios más destacados dicen: “Ya uno no puede dormirse tranquilo porque mínimo sale en un documental 🤦“; ”no sé por qué pero estoy llorando con este video 🥺“; ”Mire mi compa, sin palabras"; “A mí no me puede grabar sentada durmiendo porque nunca agarro silla 😭“; ”Qué cortometraje tan espectacular, la realidad de nosotros los Bogotanos, me dio mucha nostalgia, pensar como se nos va tanto tiempo de la vida en trayectos para desplazarnos a nuestros trabajos".

Temas Relacionados

TransMilenioGamboTikTokRedes socialesCine en BogotáPelicula en BogotáCorabastosColombia-Noticias

Más Noticias

Luis Fernando Suárez advierte a Colombia en el Mundial 2026: “Se peca por desconocimiento o miramos por encima del hombro”

El ex seleccionador de Honduras y Ecuador alertó sobre la manera en que se puedan afrontar los partidos de la fase de grupos contra Uzbekistán o el ganador del repechaje

Luis Fernando Suárez advierte a

Colombia podría sorprenderse el 7 de diciembre: así será la lluvia de meteoros que pasa casi desapercibida cada año

Con condiciones ideales antes del amanecer, el evento ofrece un momento perfecto para apreciar destellos suaves y fugaces sin necesidad de telescopios ni equipos especializados

Colombia podría sorprenderse el 7

Por qué Miguel Polo Polo dejó plantadas a las madres de Soacha que esperaban sus disculpas: “Se burla”

El parlamentario no acudió al evento programado en el Congreso, argumentando razones administrativas y de agenda, lo que provocó inconformidad entre las madres de víctimas de ‘falsos positivos’

Por qué Miguel Polo Polo

La selección Colombia tendría listos los partidos amistosos para marzo de 2026: estos serían los rivales

El cuadro cafetero anunciaría en los próximos días los dos encuentros de la próxima fecha FIFA, pues dependía de los conjuntos a enfrentar en la fase de grupos del mundial

La selección Colombia tendría listos

Wilmar Mejía pidió al gobernador de Antioquia rectificarse tras señalarlo de tener vínculos con “redes guerrilleras” y “milicias urbanas”

La petición fue radicada luego de que Julián Andrés Rendón vinculara al suspendido funcionario del DNI con presuntas estructuras ilegales en la Universidad de Antioquia, en medio de las investigaciones sobre los archivos de alias Calarcá

Wilmar Mejía pidió al gobernador
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

El Excel de infieles podría

El Excel de infieles podría meterle en líos legales y una abogada reveló cuáles son las únicas listas donde sí puede “stalkear” personas en Colombia

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

Películas para ver esta noche en Prime Video Colombia

Deportes

Luis Fernando Suárez advierte a

Luis Fernando Suárez advierte a Colombia en el Mundial 2026: “Se peca por desconocimiento o miramos por encima del hombro”

La selección Colombia tendría listos los partidos amistosos para marzo de 2026: estos serían los rivales

Estos serían los rivales de la selección Colombia si pasa la fase de grupos del Mundial 2026: vea los cruces

James Rodríguez se volverá a ver con Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026: así fue su amistad en Real Madrid

Así reaccionaron Néstor Lorenzo y José Néstor Pekerman tras conocer a los rivales de la selección Colombia en el Mundial 2026