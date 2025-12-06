El cine se toma TransMilenio con el talento de un joven que capturó momentos especiales: “Si los sueños se cumplieran durmiendo…”

A través de un minuto de imágenes impactantes, capturó la cotidianidad de los viajeros y, con una reflexión, mostró los sueños de las personas - crédito @gambo_creativo/TikTok

En las plataformas de redes sociales es común encontrar todo tipo de contenido, pero hay veces en que una propuesta creativa logra destacarse por su originalidad y su capacidad para conectar con el público.

Este fue el caso de un joven conocido como “Gambo”, que sorprendió a miles de usuarios de redes sociales con un corto cinematográfico grabado en el sistema de transporte público de Bogotá: TransMilenio.

En la serie de videos del joven se titulan “¿Cree que pueda hacer cine en…?”, son compartidos en TikTok, y rápidamente se viralizaron gracias a su sencillez y talento. Aunque en esta ocasión fue en el sistema de transporte, lo cierto es que también experimento grabando en plazas de mercado, en el centro de Bogotá, Corabastos y en otros lugares de la ciudad, trabajando con diferentes tipos de públicos.

A través de cortometrajes, creador de contenido lleva su talento a todas partes de Bogotá - crédito @gambo_creativo/TikTok

El corto viral de Gambo captura la esencia de Bogotá

En su publicación, Gambo mostró a los viajeros de TransMilenio en su rutina diaria, capturando no solo las imágenes de las personas que se transportan en este sistema, sino sus rostros, sus manos y las distintas posturas de aquellos que descansan durante el trayecto; sin embargo, lo que más impactó fue la reflexión que acompañó al video.

“Si los sueños se cumplieran durmiendo, aquí sería el mejor lugar para soñar. En TransMilenio la gente no duerme por descanso, duerme por cansancio. Sueñan porque el cuerpo no da más, pero también sueñan despiertos, con llegar a tiempo, con que la plata alcance, con que la vida afloje un poquito”, se escucha decir al narrador mientras el video avanza.

El joven logró capturar una esencia cotidiana y humana: el cansancio, los anhelos y los sueños que acompañan a quienes utilizan este medio de transporte, especialmente a aquellos que deben viajar largas horas al día para ganarse la “vida”.

Con un enfoque realista, el joven cineasta muestra la vida de los pasajeros de TransMilenio - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El corto, que dura apenas un minuto, logra transmitir con gran destreza la dureza de la vida diaria de quienes dependen del TransMilenio para llegar a sus trabajos, universidades o cualquier otro destino.

“Afuera pasan historias duras, pero adentro viajan los que cargan con las suyas en silencio. Tres horas al día metidos en un bus para seguir intentándolo. Cada quien avanza como puede, incluso cuando el cuerpo ya no los acompaña. También están los que no pueden dejar de luchar, los que venden, los que se la rebuscan, los que madrugan para que en su casa no falte la comida”, se continúa escuchando en la narración.

Para muchos usuarios de redes sociales, el corto ofreció una perspectiva diferente de un espacio tan cotidiano como el transporte público. Con su trabajo, Gambo logró dar visibilidad a las historias de vida de muchas personas que a menudo pasan desapercibidas.

A través de un cortometraje grabado en el sistema de transporte de Bogotá, Gambo logró captar las historias invisibles de los pasajeros - crédito @gambo_creativo/TikTok

La propuesta del joven buscaba conectar con la realidad de muchas personas que atraviesan la ciudad todos los días, en busca de una vida mejor: “TransMilenio no está lleno de pasajeros, está lleno de soñadores cansados que duermen un rato para al final del día seguir viviendo”, concluyó la narración.

Las imágenes y la emotividad del video fueron suficientes para que cientos de usuarios reaccionaran al clip. Muchos comentaron de forma divertida, diciendo que ya no podrían dormir por ser grabados, mientras que otros le sugirieron que debería participar en algún concurso debido a su talento.

Algunos de los comentarios más destacados dicen: “Ya uno no puede dormirse tranquilo porque mínimo sale en un documental 🤦“; ”no sé por qué pero estoy llorando con este video 🥺“; ”Mire mi compa, sin palabras"; “A mí no me puede grabar sentada durmiendo porque nunca agarro silla 😭“; ”Qué cortometraje tan espectacular, la realidad de nosotros los Bogotanos, me dio mucha nostalgia, pensar como se nos va tanto tiempo de la vida en trayectos para desplazarnos a nuestros trabajos".