Colombia

Tras rumores de su salida del Dapre, Angie Rodríguez fue condecorada por Gustavo Petro: también exaltó a dos militares chinos

El presidente reconoció a miembros del Gobierno y agregados militares chinos por su aporte a la protección del mandatario y su familia

Guardar
Por medio del decreto 1299
Por medio del decreto 1299 de 2025, Angie Rodríguez figura entre los galardonados tras la controversia por su supuesta salida del cargo - crédito Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro les otorgó la Orden al Mérito Seguridad Presidencial a varios funcionarios y diplomáticos, en medio de recientes tensiones internas en la Casa de Nariño.

A través del decreto 1299 de 2025, el mandatario nacional destaca la labor de quienes han contribuido a la protección de él y su familia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de las funcionarias que fue distinguida con este reconocimiento fue Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y que estuvo en la esfera pública por los supuestos rumores sobre la salida de su cargo.

Además de Rodríguez, el presidente Petro también otorgó esta distinción al secretario jurídico Augusto Alfonso Ocampo, al igual que Zhou Yi y Huang Wei, quienes son parte del equipo diplomático de la embajada de China en Colombia, ostentando el grado de coronel y desempeñando funciones en la agregaduría militar de la representación china.

La inclusión de estos oficiales extranjeros entre los galardonados ha generado especial atención, dado el carácter reservado de la distinción, que tradicionalmente reconoce a miembros de la Fuerza Pública, organismos gubernamentales y personas naturales que se destaquen por su colaboración, eficiencia y lealtad en la seguridad presidencial.

El decreto también contempla la condecoración de once uniformados, quienes recibirán el grado de compañero, mientras que Rodríguez, Ocampo, Zhou Yi y Huang Wei serán distinguidos en el grado de comendador.

La orden al mérito seguridad presidencial se entrega anualmente y busca reconocer a quienes, desde diferentes ámbitos, han contribuido de manera significativa a la protección del jefe de Estado colombiano.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAngie RodríguezDapreOrden al mérito seguridad presidencialAugusto OcampoDirectora del DapreGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Este sería el mensaje de Zulma Guzmán Castro por el caso de frambuesas envenenadas en Bogotá: “Me están acusando públicamente de haber sido quien envió un veneno

La investigación señala a la empresaria como presunta coordinadora del envío que provocó la muerte de dos menores, mientras se activa en su contra una orden internacional de captura

Este sería el mensaje de

Juan Carlos Pinzón participará en eventual consulta interna de la derecha para las elecciones en 2026: “Colombia necesita un candidato fuerte”

El aspirante presidencial que postularán los partidos Oxígeno y ADA presentará la documentación ante el CNE, pero busca una gran coalición para los comicios del próximo año

Juan Carlos Pinzón participará en

Así reaccionó Dímelo King a las declaraciones de Valentino Lázaro por votaciones para ver si sigue o no en el programa

La última transmisión del programa de ‘streaming’ encendió las redes por la ausencia del creador de contenido y las fuertes palabras de Elkin de la Hoz

Así reaccionó Dímelo King a

Procuraduría abrió investigación contra exgobernador de San Andrés por irregularidades en contrato de casi $70.000 millones para vías en la isla

El organismo de control indaga posibles anomalías en un contrato adjudicado a la Asociación Regional de Municipios del Caribe para rehabilitar vías en la isla, durante la administración de Everth Julio Hawkins

Procuraduría abrió investigación contra exgobernador

Joven se encuentra en UCI tras ser atropellado y abandonado por la Policía en Bogotá, según denuncia de su familia y videos de seguridad

El joven de 24 años fue arrollado cuando se movilizaba en bicicleta y, pese a la llegada de patrulleros y una ambulancia, habría sido dejado en la vía pública durante varias horas, tiempo en el que fue golpeado y robado

Joven se encuentra en UCI
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Dímelo King a

Así reaccionó Dímelo King a las declaraciones de Valentino Lázaro por votaciones para ver si sigue o no en el programa

Aida Victoria Merlano reveló que ella le dio permiso a Westcol para trabajar con “el agropecuario” en su nuevo ‘reality’: “Me sirve que haga plata”

Deisy y Rata formalizaron su relación en el ‘Desafío Siglo XXI’ y las redes estallaron

Hora y dónde ver FMS World Series Valencia: el regreso de Lokillo al circuito del freestyle

‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano arremetió contra Tina y Lucho la defendió: “Bruto, eso no lo hace un varón”

Deportes

Así quedó el cuadrangular A

Así quedó el cuadrangular A de la Liga BetPlay: Junior a un paso de la final y Nacional espera un favor de Medellín

Junior de Barranquilla se acerca a la final de la Liga BetPlay: eliminó al América con el triunfo 2-1 en los cuadrangulares

Camilo Vargas definió su futuro para la temporada 2026: eligió equipo para sumar minutos y llegar al mundial

El Inter Miami de Messi buscará en Colombia un fichaje clave para 2026, ya hay oferta formal

Atlético Nacional sigue vivo y Medellín es eliminado: victoria del verde 2-1 en cuadrangulares de la Liga BetPlay