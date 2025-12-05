Tras rumores de su salida del Dapre, Angie Rodríguez fue condecorada por Gustavo Petro: también exaltó a dos militares chinos

Por medio del decreto 1299 de 2025, Angie Rodríguez figura entre los galardonados tras la controversia por su supuesta salida del cargo - crédito Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro les otorgó la Orden al Mérito Seguridad Presidencial a varios funcionarios y diplomáticos, en medio de recientes tensiones internas en la Casa de Nariño.

A través del decreto 1299 de 2025, el mandatario nacional destaca la labor de quienes han contribuido a la protección de él y su familia.

Una de las funcionarias que fue distinguida con este reconocimiento fue Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y que estuvo en la esfera pública por los supuestos rumores sobre la salida de su cargo.

Además de Rodríguez, el presidente Petro también otorgó esta distinción al secretario jurídico Augusto Alfonso Ocampo, al igual que Zhou Yi y Huang Wei, quienes son parte del equipo diplomático de la embajada de China en Colombia, ostentando el grado de coronel y desempeñando funciones en la agregaduría militar de la representación china.

La inclusión de estos oficiales extranjeros entre los galardonados ha generado especial atención, dado el carácter reservado de la distinción, que tradicionalmente reconoce a miembros de la Fuerza Pública, organismos gubernamentales y personas naturales que se destaquen por su colaboración, eficiencia y lealtad en la seguridad presidencial.

El decreto también contempla la condecoración de once uniformados, quienes recibirán el grado de compañero, mientras que Rodríguez, Ocampo, Zhou Yi y Huang Wei serán distinguidos en el grado de comendador.

La orden al mérito seguridad presidencial se entrega anualmente y busca reconocer a quienes, desde diferentes ámbitos, han contribuido de manera significativa a la protección del jefe de Estado colombiano.