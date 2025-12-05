Colombia

Tras anulación de decreto que prohibía consumo de droga en espacios público en Medellín: ¿se puede o no fumar ‘porro’ en la calle?

Las autoridades locales se pronunciarán luego del fallo que determinó el Tribunal Administrativo de Antioquia que el alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez expidió el 17 de enero de 2024

Guardar
Las autoridades locales aseguraron que
Las autoridades locales aseguraron que la tarde del viernes 5 de diciembre se haría una declaración oficial a nombre de la alcaldía de Medellín, liderada por Federico 'Fico' Gutiérrez - crédito archivo Sergio Acero / Colprensa | Presidencia de la República

El Tribunal Administrativo de Antioquia anuló el decreto del alcalde Federico Gutiérrez que prohibía el consumo de drogas en espacios públicos de Medellín, decisión que marca un precedente en la regulación local de sustancias psicoactivas.

La sentencia del tribunal fue emitida el miércoles 4 de diciembre y responde a la expedición de un decreto, fechado el 17 de enero de 2024, que limitaba los espacios permitidos para el consumo.

El decreto fue impulsado por el alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez, y restringía el uso de sustancias en instituciones educativas, parques y eventos con menores de edad, así como en un radio de 100 metros a la redonda de estos lugares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida buscaba, según argumentó la administración local, proteger los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

El documento incluía “la restricción al consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal”, además de multas y posibilidad de destrucción de la sustancia en caso de infracción.

La decisión del tribunal implica la nulidad parcial del decreto. En concreto, la sala anuló la expresión que prohibía la dosis personal, protegida por la Corte Constitucional, y los artículos que preveían multas y destrucción de droga en poder de los consumidores.

Este fallo considera que el mandatario local excedió sus competencias legales, dado que la regulación general de la dosis personal y sus consecuencias corresponde a la legislación nacional y a las decisiones de la justicia constitucional.

Por su parte, el abogado Alberto Nader, responsable de la acción legal que motivó el fallo, celebró la decisión y destacó, en declaraciones al medio La Silla Vacía, que “el alcalde (”Fico“ Gutiérrez) tomó una decisión de bulto.

“Prohibió el consumo en todos los parques de la ciudad usando argumentos genéricos, sin cumplir con el deber de probar, mediante estudios técnicos caso a caso, por qué era estrictamente necesario e idóneo restringir derechos en cada uno de esos espacios”, expuso Nader.

Esta reflexión aparece citada textualmente y resalta uno de los ejes del debate jurídico: la necesidad de sustentar con evidencia específica cualquier restricción de derechos fundamentales.

La nulidad del decreto responde, además, a la derogación nacional de normas que imponían multas al portar la dosis personal, punto reforzado al quedar claro que la actuación de Gutiérrez obvió los límites de su autoridad en materia de derechos y sanciones administrativas.

La decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia podría incidir en las políticas de control de consumo de sustancias en otras ciudades colombianas, mientras los sectores jurídicos y sociales analizan los alcances de la jurisprudencia constitucional alrededor de la dosis personal.

En diálogo con Infobae Colombia, una vocera de la oficina de prensa de la Alcaldía de Medellín confirmó que sobre este fallo que resolvió el Tribunal Administrativo de Antioquia, se hará una rueda de prensa en la que se resolverán varias dudas, una de ellas: si se puede fumar o no ‘porro’ cannabis, por ejemplo, en la calle, y no ser detenido por uniformados que terminen incautando la marihuana.

Temas Relacionados

Decreto de consumo de drogas MedellínTribunal Administrativo de AntioquiaFederico 'Fico' GutiérrezConsumo de marihuanaColombia-Noticias

Más Noticias

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga la conformación de los grupos desde Colombia

La Copa del Mundo prendió motores: La Tricolor jugará ante Portugal y Uzbekistán en el grupo K del Mundial de Norteamérica 2026

Sorteo del Mundial 2026 EN

Bogotá reforzará controles y sanciones por almacenamiento, venta y uso de pólvora en diciembre: esta sería la multa

El decreto 598 de 2025 unifica normas y restringe el acceso a productos pirotécnicos, imponiendo sanciones económicas y controles a establecimientos, con especial atención a la prevención de accidentes en menores

Bogotá reforzará controles y sanciones

Portugal vs. Colombia, el inédito duelo en la historia de los mundiales que se vivirá en el 2026: este es el perfil de la selección lusa

Los dirigidos por Roberto Martínez quieren lograr su primera corona mundialista en la historia, y para ello contarán con un grupo de estrellas destacadas

Portugal vs. Colombia, el inédito

Patrullera contó lo sucedido luego del rescate de un menor que se estaba ahogando en una piscina en Antioquia: “Con celular y todo, yo estaba era intentando salvar la vida de la niña”

La protagonista de esta historia que terminó con un final feliz es la uniformada Steffany Zapata, adscrita al Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia en el municipio de La Pintada

Patrullera contó lo sucedido luego

Yeferson Cossio recordó a su papá con conmovedora foto de los últimos días que compartieron juntos

El creador de contenido mostró en redes una imagen inédita de momentos íntimos con su padre, que generómensajes de apoyo y empatía entre sus fans

Yeferson Cossio recordó a su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio recordó a su

Yeferson Cossio recordó a su papá con conmovedora foto de los últimos días que compartieron juntos

Ornella Sierra aviva rumores de embarazo tras publicación con contundente mensaje: “Nuevo integrante”

“La noche era lo más horrible”: Miguel Ayala revela los detalles más duros de su secuestro y cómo vivió el rescate del Gaula

Vanessa Pulgarín sorprendió al aparecer en silla de ruedas después de su paso por Miss Universe: “Un dolor muy fuerte”

Claudia Lozano, de Noticias Caracol, confiesa que pensó en morir durante su hospitalización: “Ya no quería más”

Deportes

Sorteo del Mundial 2026 EN

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga la conformación de los grupos desde Colombia

Portugal vs. Colombia, el inédito duelo en la historia de los mundiales que se vivirá en el 2026: este es el perfil de la selección lusa

Así fue el emotivo homenaje de la hinchada del Junior a “el Pibe” Valderrama: “Se pasaron de calidad”

Dimayor definió fecha y hora de la última fecha de los cuadrangulares semifinales: Junior y Nacional definen el último finalista

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 13 de la Bundesliga