Sigue el reclamo de las Mujeres Buscadoras contra Petro por demora de un año en decreto a favor de los desaparecidos en Colombia: “Parece mentira tener que suplicarle que firme”

La falta de firma del decreto reglamentario de la Ley 2364 de 2024 por parte del presidente Gustavo Petro ha provocado una fuerte indignación entre las organizaciones de mujeres buscadoras y defensoras de derechos humanos en Colombia.

Aunque la ley, que reconoce y dignifica la labor de quienes buscan a personas desaparecidas en Colombia, fue aprobada hace más de un año y el compromiso oficial era implementarla en un plazo máximo de tres meses, el decreto sigue pendiente, lo que ha intensificado el reclamo de los colectivos afectados, según el comunicado de Mujeres Buscadoras.

En la noche del 4 de diciembre, la congresista Jennifer Pedraza se sumó a la solicitud en redes sociales en la que se presiona al Presidente a firmar la ley.

“Parece mentira tener que suplicarle a @petrogustavo que firme un SIMPLE decreto reglamentario para las madres y mujeres buscadoras de este país“, escribió Pedraza en sus redes sociales.

Jennifer Pedraza sobre el decreto de Mujeres Buscadores - crédito captura de pantalla / X

Entre los mensajes de apoyo, también se sumó la Ong PBI Peace Brigades International Colombia, quienes en sus redes sociales también destacaron la importancia de este decreto.

“PBI se suma a la Fundación @nydia_erika y a la voz de miles de mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada, para que la Ley 2364 de 2024, pionera a nivel mundial, se haga por fin realidad. Urge el decreto regulatorio, en reconocimiento a la lucha incansable de quienes buscan a sus seres queridxs, y frente a la persistencia del crimen de desaparición forzada en el país”, afirmó la ong.

Las mujeres buscadoras, agrupadas en diversas organizaciones, han reiterado su exigencia al mandatario para que firme de inmediato el decreto reglamentario. En un comunicado conjunto, las firmantes subrayan:

“Exigimos que se firme ya el decreto reglamentario de la Ley 2364 de 2024, que reconoce, reivindica y dignifica nuestra lucha y nuestros derechos”, según el comunicado de Mujeres Buscadoras. El texto recuerda que el pasado 23 de octubre, Día Nacional de las Mujeres Buscadoras, se esperaba la firma como un gesto de justicia, pero la fecha pasó sin que se concretara el compromiso.

Diversas agrupaciones de mujeres que buscan a desaparecidos insisten en la urgencia de implementar la normativa aprobada hace más de un año, señalando que la falta de reglamentación agrava la crisis de derechos humanos - crédito captura de pantalla / X

La Ley 2364 de 2024 fue concebida para otorgar reconocimiento y protección a las mujeres que, desde hace más de cuatro décadas, han dedicado su vida a la búsqueda de familiares desaparecidos en el país.

Sin embargo, la implementación de sus disposiciones depende de la firma de un decreto reglamentario por parte del presidente. El comunicado de las organizaciones enfatiza que el gobierno se había comprometido a firmar el decreto en un plazo de tres meses tras la aprobación de la ley, un plazo que ya se ha superado ampliamente.

Para las firmantes, la falta de acción representa una muestra de indiferencia y una deuda histórica con quienes han enfrentado discriminación, estigmatización y persecución por su labor.

La demora en la firma del decreto tiene consecuencias directas sobre las familias de los desaparecidos y sobre la memoria colectiva. Las organizaciones advierten que cada día sin la reglamentación significa una vida sumida en el silencio, una madre que muere sin verdad ni reconocimiento, y familias que permanecen empobrecidas y sin garantías de sus derechos.

“No más excusas. No más indiferencia”, insisten en el comunicado, al tiempo que recalcan que cumplir con este compromiso no es un favor, sino una obligación histórica con quienes han entregado su vida a la búsqueda y la esperanza.

Mujeres buscadoras exigieron la firma de un decreto reglamentario para la Ley 2364 de 2024 - crédito @nydia_erika/X

Hasta el momento, no se ha conocido respuesta del presidente Gustavo Petro. "Nosotras, las mujeres que buscamos a las personas desaparecidas forzadamente en el territorio nacional desde hace más de cuatro décadas, somos constructoras de pazy defensoras de derechos humanos. Somos la reserva ética de una sociedad que cada vez se vuelve más apática frente a las violencias estructurales que nos han victimizado”“, finaliza el comunicado.