“Se los dijimos”: Cathy Juvinao le recordó a Armando Benedetti la advertencia de los riesgos de la salud en Colombia

Cathy Juvinao respondió a Armando Benedetti que denunció que le negaron medicina prepagada para él y su familia - crédito Germán Forero/Prensa - @AABenedetti/X

La denuncia pública del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre la exclusión de su familia del sistema de medicina prepagada generó una rápida y dura respuesta de la representante a la Cámara Cathy Juviano, del Partido Verde, que reveló que lo que está pasando era algo que ya se había advertido.

Benedetti, a través de su cuenta en X, explicó que tanto él como su esposa e hijos no pudieron acceder a los servicios de medicina prepagada, tras ser rechazados por dos aseguradoras privadas. El ministro calificó el hecho como una “discriminación” y lo atribuyó al poder de las aseguradoras en el sistema de salud colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“¡Aberrante! ¡Ni mi esposa, ni mis hijos, ni yo tenemos acceso a la medicina prepagada en este país!! Eso es discriminación con mis hijos que son menores de edad, a la igualdad y todo por el papel predominante de las aseguradoras en este país”, escribió el alto financiero.

El ministro del Interior sostuvo que la postura de la Entidad Promotora de Salud es por su apoyo a la reforma a la salud del Gobierno Petro - crédito @AABenedetti/X

“Sura me canceló la póliza que por años hemos tenido, tramité ante Colsanitas y por debajo de la mesa me entero de que tampoco nos afiliarían. ¿Será que es por mi posición con la Reforma a la Salud? Pondré tutelas y quejas ante la Superintendencia de Salud (sic)”, añadió Benedetti en su publicación, al anunciar acciones legales para resolver la situación.

En respuesta a este mensaje, Cathy Juviano, que es una crítica constante de las reformas del Gobierno en el sector salud, reaccionó rápidamente. A través de una publicación en la misma red social, la legisladora señaló que lo sucedido con Benedetti no era un caso aislado, sino una consecuencia de las políticas impulsadas por el Gobierno.

“Ustedes como gobierno acabaron el sistema de salud al punto de que si no es con prepagada difícilmente se tiene una atención oportuna. Y se los dijimos: el sistema ahora será más segregado, ampliando las brechas, todo lo contrario de lo que prometieron. Este trino lo confirma”, escribió la congresista.

Cathy Juvinao respondió a la denuncia de Armando Benedetti, al señalar que lo ocurrido era un reflejo claro de las deficiencias del modelo de salud impulsado por el Gobierno - crédito @CathyJuvinao/X

Para la representante a la Cámara, la exclusión de Benedetti del sistema de medicina prepagada es un reflejo claro de las deficiencias del modelo de salud impulsado por el Gobierno.

La representante del Partido Verde destacó que desde la oposición ya se había advertido que las reformas llevarían a una mayor desigualdad en el acceso a los servicios de salud, lo cual ahora parece confirmarse con el caso del ministro. Según Cathy Juvinao, lo ocurrido con Benedetti demuestra que las promesas de un sistema de salud inclusivo y accesible para todos no se están cumpliendo.

Estas fueron las advertencias de Juvinao sobre la reforma a la salud

La representante a la Cámara se mostró firmemente en contra de la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro, desde el primer instante en el que se conoció el proyecto.

A pesar de ser parte de la coalición de Gobierno en 2022, Juvinao se apartó y se convirtió en opositora, por lo que argumentó que la iniciativa presentaba serios riesgos que podrían agravar el sistema de salud y generar una crisis aún mayor.

Cathy Juvinao, en su constante oposición a la reforma a la salud, advirtió sobre los riesgos de corrupción y politiquería que, según ella, se incrementarán con la nueva reforma - crédito Germán Forero/Prensa

Juvinao advirtió sobre la posibilidad de que la reforma fomente la corrupción y la politiquería. Criticó la eliminación de un artículo que permitiría que los gerentes de hospitales públicos sean nombrados por alcaldes y gobernadores, en lugar de por concurso de méritos; además, expresó su preocupación por la centralización de los recursos en la Adres, lo que podría generar un foco de corrupción al manejar cerca de $90 billones anuales sin el control adecuado.

La congresista también cuestionó la sostenibilidad financiera del proyecto, alertando que la reforma podría generar una crisis aún mayor en el sistema de salud. Según Juvinao, la eliminación de controles financieros y los compromisos sin una fuente clara de financiación pondrían en peligro la estabilidad del sistema y aumentarían el gasto de bolsillo para los ciudadanos.

En cuanto al proceso legislativo, Juvinao denunció vicios de trámite, como la aprobación en bloque de artículos clave sin suficiente discusión.