Revelan la identidad del motociclista que murió tras ser arrollado por un Ferrari de más de $1.500 millones

Jeison Javier Cruz Raigoso es el motociclista que murió tras el siniestro - crédito Redes Sociales

En la tarde del 4 de diciembre, las autoridades informaron sobre un accidente de tránsito que se registró en La Calera, en el que un vehículo de alta gama atropelló a varios motociclistas, de los cuales, uno de ellos murió en el siniestro.

Debido a que el carro es un Ferrari 488 GTB, avaluado en más de 1.500 millones de pesos, parte de la opinión pública se centró en la identidad del propietario de este automotor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras el informe oficial de las autoridades, que confirmaron que el conductor del vehículo de alta gama no estaba conduciendo bajo los efectos del licor, también se confirmó la identidad de la víctima fatal del siniestro.

El Espectador informó que se trataba de Jeison Javier Cruz Raigoso, que vivía en La Calera y manejaba una motocicleta Bajaj de placas ESB-79E.

Así quedó el automóvil, cuya referencia es Ferrari 488 - crédito Redes Sociales

Sobre cómo se registró el accidente, el informe oficial de las autoridades detalló que fue en el kilómetro 17 de la vía que conduce de Los Patios a Guasca, que es jurisdicción de la vereda Márquez.

Presuntamente, el motociclista intentó girar para ingresar a la vía secundaria de la vereda mencionada, cuando fue impactado por atrás por el Ferrari 488; tras el impacto, el conductor del carro descendió de su vehículo, espero que llegaran las autoridades y se sometió a la prueba de alcoholemia que arrojó un resultado negativo.

Infobae Colombia intentó contactar a autoridades de la zona para saber si en el lugar de los hechos hay cámaras de seguridad que puedan aclarar cómo se registró el accidente, pero hasta el momento la comunicación no ha sido posible.

El Ferrari está a nombre de la funeraria Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio - crédito Infobae Colombia

Lo que se sabe del conductor del Ferrari y sus negocios

Infobae Colombia conoció que el dueño del vehículo es el empresario Adolfo Reyes Gómez, que mantiene un perfil activo en el mercado funerario de Bogotá a través de la empresa Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio.

Esta compañía administra cuatro cementerios distritales en la ciudad: Cementerio Central, Cementerio del Norte, Cementerio del Sur y Parque Cementerio Serafín. La empresa está registrada como propietaria del vehículo mencionado, datos que fueron corroborados a través del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio adquirió el Ferrrari nuevo en 2016. En su sitio web, la compañía informa que presta un portafolio integral de servicios para la organización de velorios, entierros, cremaciones y la coordinación de traslados, atendiendo además a las familias en procesos de duelo.

Dentro del sector funerario, Reyes Gómez se identifica como un referente en el coleccionismo de automotores. De acuerdo con un informe publicado por Las dos orillas, posee una colección de nueve vehículos Ferrari, además de motocicletas Harley-Davidson y autos antiguos de colección. Parte de esas piezas son expuestas públicamente a través de las redes sociales del empresario.

El vehículo de alta gama fue matriculado en diciembre de 2016 - crédito Infobae Colombia

Sobre el modelo de negocio de Adolfo Reyes Gómez, su funeraria posee al menos noventa carrozas fúnebres y buses destinados al traslado de familiares de personas fallecidas. La red comercial de Reyes Gómez se expande con participaciones accionariales en varias floristerías ubicadas alrededor de las funerarias bajo su administración, lo que le permite ofrecer servicios complementarios para los actos funerarios en Bogotá.

Según los registros accesibles, el empresario ha complementado su proyección profesional dictando conferencias especializadas sobre su experiencia con vehículos de alta gama. Este interés ha ampliado su reconocimiento en círculos relacionados tanto con el sector funerario como con la industria automotriz nacional.

Es por ello que es habitual que páginas especializadas sobre vehículos de alta gama en el país hayan publicado videos en los que se observa al empresario a bordo del automóvil con el que protagonizó el accidente del 4 de diciembre.