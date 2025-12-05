Reconocido portal internacional de rankings catalogó a Colombia como el segundo país del mundo con gente “más amigable”, del top 10

Los colombianos serían personas muy amables, según estudios - crédito Colprensa

Colombia ocupó el segundo lugar en la lista de los países más acogedores del mundo en 2025, según el informe Expat Insider Survey elaborado por Seasia.stats.

El listado, liderado por equipos de medición el continente asiático, destacó la hospitalidad, la amabilidad y la apertura cultural como factores clave para que viajeros y residentes extranjeros se sientan inmediatamente incluidos en la vida local de los países involucrados.

De acuerdo con la encuesta, Colombia y México, ubicados en el segundo y tercer lugar respectivamente, se reconocen por sus culturas vibrantes y un fuerte sentido de comunidad.

Esta fue la medición que dejó a Colombia como el segundo país con personas más amables - crédito seasia.stats/Instagram

La clasificación también resaltó la presencia prominente de países del sudeste asiático entre los diez primeros puestos, con Indonesia, en primer lugar, Filipinas y Tailandia en posiciones destacadas gracias a la servicialidad y alegría de sus ciudadanos.

Además, Vietnam aseguró un lugar dentro de los diez primeros, en especial por el aprecio internacional hacia la accesibilidad y empatía que caracteriza a su población.

El informe señaló que en ciudades principales, como Yakarta, Manila, Bangkok y Ciudad Ho Chi Minh, el dinamismo urbano convive con profundos valores culturales basados en el respeto y la hospitalidad.

Colombia, uno de los destinos favoritos para expatriados en 2025 por calidad de vida y bajo costo, según Expat Insider Survey

Colombia se posiciona como el segundo país más atractivo para expatriados en 2025, de acuerdo con la última edición del Expat Insider Survey.

El estudio, que evaluó la experiencia de extranjeros en 46 países, destaca a Colombia por su excelente relación entre costo y calidad de vida, oportunidades laborales equilibradas y una comunidad abierta a extranjeros, aunque señala desafíos en materia de seguridad y trámites administrativos.

El informe revela que Colombia avanza posiciones respecto a años anteriores, situándose entre los tres destinos globales preferidos por quienes buscan una vida a menor costo y una red social satisfactoria.

Expatriados elogiaron aspectos financieros, ubicando al país en el segundo puesto en el índice de finanzas personales: el 81% expresó satisfacción con su situación económica, cifra muy superior al promedio global del 54%.

El costo de vida bajo y el acceso fácil a la naturaleza y el clima son razones citadas por quienes eligen mudarse.

La encuesta resalta experiencias positivas en alojamiento.

El 65% de los expatriados considera fácil encontrar vivienda, y el 75% cree que es asequible, en contraste con las cifras mundiales del 44% y 34% respectivamente.

El país también aparece en el tercer lugar en facilidad de integración social, por la amabilidad de la población local y la calidez cultural, factores por los que cuatro de cada cinco expatriados se sienten bienvenidos y la mayoría dice sentirse como en casa.

El Expat Insider Survey también advierte sobre temas administrativos.

El 65% de los entrevistados considera que la burocracia es compleja y persisten dificultades para acceder a servicios digitales.

Además, la barrera del idioma continúa siendo relevante: solamente una cuarta parte de quienes no hablan español considera sencillo desenvolverse, por lo que aprender el idioma es visto como imprescindible para adaptarse con fluidez.

Si bien calidad de vida, cultura y vida nocturna —con un 83% de valoraciones positivas— nutren la experiencia en Colombia, los índices de seguridad y de infraestructura presentan retos.

Solo dos de cada cinco encuestados consideran estable la situación política, y en movilidad, transporte y seguridad personal, el país figura en puestos bajos del ranking.

No obstante, la posibilidad de expresarse libremente y la percepción favorable respecto al transporte público contrastan con estas dificultades.

En el terreno profesional, Colombia mejora de manera notable: el balance entre trabajo y vida personal ocupa el segundo lugar global, y las oportunidades laborales son reconocidas como óptimas por quienes buscan desarrollo profesional.

La proporción de expatriados retirados es significativa en comparación con el promedio mundial, lo que sugiere que el país también se consolida como un destino para quienes buscan retiro activo en un entorno favorable.

Los datos del Expat Insider Survey 2025 confirman que Colombia se consolida como una de las mejores opciones para expatriados que priorizan calidad de vida, integración social y facilidad financiera, a pesar de desafíos en seguridad y trámites administrativos.