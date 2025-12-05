Procuraduría abrió investigación contra exgobernador de San Andrés por irregularidades en contrato de casi $70.000 millones para vías en la isla

El contrato bajo la mira involucra recursos del Sistema General de Regalías y la ejecución de rehabilitación en importantes vías de la isla - crédito @EVERTHHAWKINS/X

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, por presuntas irregularidades en la contratación de obras viales con recursos del Sistema General de Regalías.

El proceso también involucraría a dos exfuncionarios departamentales y a la representante legal de una asociación regional, según lo comunicó la Procuraduría este 5 de diciembre de 2025.

Según informó la Procuraduría, la medida abarca a Alfredo Alarico Escalona Peterson y Nidia Angélica Hernández Vásquez, exsecretarios de Infraestructura y Planeación del departamento, respectivamente.