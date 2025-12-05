Colombia

Petro reveló a qué se deben las críticas por la compra de los Gripen y reclamó la falta de renovación de la flota: “Aviones remendados”

Durante una ceremonia en Cali, el jefe de Estado subrayó que la selección de los aviones favorece la ingeniería local y desestimó acusaciones mediáticas

El Gobierno de Gustavo Petro
El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta fuertes críticas por la adquisición de 17 aviones Gripen. Aunque en principio se presentaron como la opción más económica, el precio final generó desconcierto - crédito Andrea Petro/Presidencia - Shutterstock

El presidente Gustavo Petro volvió a defenderse de las críticas tras la reciente adquisición de los aviones Gripen de la empresa sueca Saab.

Las declaraciones las entregó durante un acto de graduación de oficiales en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali.

Ante una amplia cobertura mediática y numerosas críticas, el mandatario afirmó que las objeciones eran predecibles y vinculó su aparición al hecho de que la nueva flota no tiene origen estadounidense.

Petro enfatizó que los aviones militares no son fabricados propiamente por los Estados, sino por “empresas privadas, en un mercado marcado por intereses particulares”.

Asimismo, rechazó las acusaciones de sectores de prensa acerca de supuestas irregularidades y aclaró: “No nos hemos robado un dólar de Gripen, como grita la prensa de la oligarquía todos los días”. También sostuvo que la selección favoreció a la ingeniería colombiana y a las capacidades técnicas del país.

En su intervención, el presidente comparó los Gripen con otros modelos, afirmando que las alternativas ofrecidas, como los F-16, eran de segunda o incluso tercera mano. “Los pilotos de Colombia no se deben montar en aviones de tercera mano […] Si me hubieran vendido F-35 de pronto. Pero, los Gripen solo tienen una debilidad respecto a los F-35 y es que estos aterrizan en portaaviones. Si Colombia tuviera portaaviones sería una gran debilidad, pero aún no tenemos”, explicó Petro durante su discurso.

El mandatario detalló que la compra de la nueva flota involucra una contraprestación tecnológica para el país, afirmando que el primer beneficio es la transferencia de conocimiento aeronáutico a Colombia.

También mencionó que Saab colaborará en la reconstrucción del hospital San Juan de Dios en Bogotá, equipándolo con tecnología avanzada, y participará en la instalación de empresas de paneles solares flexibles en el Caribe.

Petro insistió en que la decisión representa un avance para la seguridad y el desarrollo tecnológico de Colombia, asociando la adquisición tanto con la modernización de la fuerza aérea como con nuevos proyectos industriales y sociales.

Noticia en desarrollo...

