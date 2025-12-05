Colombia

Oración para recibir la Navidad: cómo agradecer lo que pasó en 2025 y prepararse para 2026

Diciembre no solo se ha convertido en un mes para los regalos, sino una fecha oportuna para orar

Guardar
La oración es el camino
La oración es el camino que los creyentes emplean para acercarse a su ser superior - crédito Jesús Aviles/Infobae

Durante 2025 ocurrieron muchos sucesos noticiosos, algunos de ellos trágicos y preocupantes, por lo que se consideró un año cargado a nivel emocional para los colombianos y ciudadanos de otras nacionalidades. Sin embargo, hay quienes se mantienen firmes en sus creencias, bien sea religiosas, del universo o la naturaleza y depositan en cada uno de ellos su esperanza para el siguiente año.

Por esta razón, aprovecharán el último mes del año, al considerarlo una oportunidad perfecta para expresar sus peticiones y, no solo eso, sino agradecer por lo ocurrido en el año que termina, teniendo en cuenta que creen que no solo se trata de exponer sus deseos, sino de mostrar su gratitud para así estar abiertos a recibir los cambios de la siguiente temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que diciembre no solo es un mes de vacaciones o para reunirse en familia a probar las preparaciones típicas de cada una de las regiones, sino para compartir la típica novena colombiana y realizar algunas oraciones para depositar la esperanza en 2026, bien sea en familia o que lo haga de forma individual cada persona que tiene el interés de elevar sus peticiones a un ser superior.

Las familias se reúnen en
Las familias se reúnen en Navidad para compartir tradiciones, una de ellas es la oración - crédito Freepik

El papa Francisco, que murió en abril de 2025, dejó algunas oraciones populares, por medio de las que pretendía que todo el mundo se acercara aún más a Dios y toman especial relevancia en época de diciembre por su significado religioso.

Una de las cortas oraciones que recitaba el papa argentino, cuyo nombre real era Jorge Mario Bergoglio era: “Que el Señor Jesús, nacido de la Virgen María, traiga a todos ustedes el amor de Dios, fuente de fe y de esperanza; junto con el don de la paz, que los ángeles anunciaron a los pastores de Belén: ‘¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él!’“.

Sin embargo, no es el único texto destacado para la temporada, debido a que la tradición indica que las personas pueden rezar.

Oración para Navidad

Hay varias opciones para que las personas que deseen conectar con Dios y la espiritualidad en esta temporada en la que se suelen realizar balances del año que termina y poner esperanza en los 12 meses que se aproximan.

Una de ellas es: “Señor, mientras nos preparamos para recibir la Navidad, te pedimos que llenes nuestros corazones de paz y alegría. Ayúdanos a recordar el verdadero significado de esta festividad y a compartir amor y generosidad con los demás. Que la luz de tu amor brille en nuestros hogares y nos una en felicidad y gratitud. Amén”.

Del mismo modo, hay quienes prefieren agradecer por lo vivido “Señor, te agradecemos por todo lo brindado en el año que termina. Gracias por las bendiciones recibidas (nombrar por lo que se está agradecido - familia, salud, hogar, trabajo, etc.) y por la oportunidad de reunirnos en paz y armonía para el cierre de año. Amén”.

Esta temporada es indispensable para
Esta temporada es indispensable para los creyentes, pues expresan su fe realizando el pesebre y oraciones a diario - crédito Depositphoto

Oración para poner a Jesús en el pesebre

El portal Desde la fe, resaltó algunas palabras que pueden recitar aquellos que se realizan el pesebre en sus hogares para bendecirlo antes de iniciar la temporada navideña: “Señor Jesús, te pedimos que bendigas este nacimiento que con cariño y devoción hemos preparado. Que sea para nosotros un signo de tu amorosa cercanía y ternura. Pero también, un recordatorio eficaz de que el único camino para seguirte y transformar el mundo es hacernos pequeños y servidores de todos. Amén”.

Asimismo, los creyentes rezan la novena durante en vísperas de la Navidad para recordar con fe esta época.

Temas Relacionados

Oración para NavidadOración para diciembreOracionesNavidadOración poderosaOración milagrosaColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Un empate sería firmar la eliminación de Medellín y complicar las aspiraciones de Nacional en caso de una eventual victoria de Junior de Barranquilla contra América de Cali en el estadio Metropolitano

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

El Chato sorprendió al mundo: así ganó el puesto número uno de los Latin America’s 50 Best Restaurants

La apuesta por el producto local, la coherencia creativa y un servicio impecable fueron claves para que el restaurante bogotano se coronara como el mejor de Latinoamérica

El Chato sorprendió al mundo:

Alfredo Saade quiere que Verónica Alcocer, que se separó de Gustavo Petro, sea candidata presidencial: esta es su propuesta

El designado embajador de Colombia en Brasil, que viene de ser suspendido por la Procuraduría General de la Nación, ya no quiere una “gran final” entre el líder del Pacto Histórico y el expresidente Álvaro Uribe, sino que la primera dama, que está en Suecia, sea la que aspire

Alfredo Saade quiere que Verónica

La histórica Calle del Sabor cambia de escenario en Cali: este será el nuevo horario del sector a partir del 12 de diciembre

Autoridades y organizadores implementan estrategias conjuntas para garantizar orden, inclusión y protección ambiental durante las festividades más esperadas del año

La histórica Calle del Sabor

Sebastián Montoya superó el debut en Fórmula 2 y le apunta a cosas grandes en 2026: “Ha sido de mucho aprendizaje”

El piloto colombiano renovó con Prema Racing y espera hacer una buena presentación para el próximo año, cuando le apunta a dar el salto a la Fórmula 1

Sebastián Montoya superó el debut
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

El Chato sorprendió al mundo:

El Chato sorprendió al mundo: así ganó el puesto número uno de los Latin America’s 50 Best Restaurants

Blessd y Beéle arrasan en Spotify Colombia en la primera semana de diciembre

Dayro Moreno vs. “20 diablas”: el video por el que el goleador es tendencia en Colombia

Crisis en la casa Gamma del ‘Desafío Siglo XXI’: fuerte pelea desató la tensión en el equipo

Serie sobre la masacre de Pozzetto se estrena en Netflix, esto es lo que debe saber del hecho real

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Sebastián Montoya superó el debut en Fórmula 2 y le apunta a cosas grandes en 2026: “Ha sido de mucho aprendizaje”

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Junior se va de Barranquilla: la Conmebol lo obligó a buscar estadio para la temporada 2026

La Dimayor violaría la ley si alarga la Liga BetPlay y la Copa Colombia: “Afecta la salud física y mental de los futbolistas”