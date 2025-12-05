Oración para recibir la Navidad: cómo agradecer lo que pasó en 2025 y prepararse para 2026

La oración es el camino que los creyentes emplean para acercarse a su ser superior - crédito Jesús Aviles/Infobae

Durante 2025 ocurrieron muchos sucesos noticiosos, algunos de ellos trágicos y preocupantes, por lo que se consideró un año cargado a nivel emocional para los colombianos y ciudadanos de otras nacionalidades. Sin embargo, hay quienes se mantienen firmes en sus creencias, bien sea religiosas, del universo o la naturaleza y depositan en cada uno de ellos su esperanza para el siguiente año.

Por esta razón, aprovecharán el último mes del año, al considerarlo una oportunidad perfecta para expresar sus peticiones y, no solo eso, sino agradecer por lo ocurrido en el año que termina, teniendo en cuenta que creen que no solo se trata de exponer sus deseos, sino de mostrar su gratitud para así estar abiertos a recibir los cambios de la siguiente temporada.

Y es que diciembre no solo es un mes de vacaciones o para reunirse en familia a probar las preparaciones típicas de cada una de las regiones, sino para compartir la típica novena colombiana y realizar algunas oraciones para depositar la esperanza en 2026, bien sea en familia o que lo haga de forma individual cada persona que tiene el interés de elevar sus peticiones a un ser superior.

El papa Francisco, que murió en abril de 2025, dejó algunas oraciones populares, por medio de las que pretendía que todo el mundo se acercara aún más a Dios y toman especial relevancia en época de diciembre por su significado religioso.

Una de las cortas oraciones que recitaba el papa argentino, cuyo nombre real era Jorge Mario Bergoglio era: “Que el Señor Jesús, nacido de la Virgen María, traiga a todos ustedes el amor de Dios, fuente de fe y de esperanza; junto con el don de la paz, que los ángeles anunciaron a los pastores de Belén: ‘¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él!’“.

Sin embargo, no es el único texto destacado para la temporada, debido a que la tradición indica que las personas pueden rezar.

Oración para Navidad

Hay varias opciones para que las personas que deseen conectar con Dios y la espiritualidad en esta temporada en la que se suelen realizar balances del año que termina y poner esperanza en los 12 meses que se aproximan.

Una de ellas es: “Señor, mientras nos preparamos para recibir la Navidad, te pedimos que llenes nuestros corazones de paz y alegría. Ayúdanos a recordar el verdadero significado de esta festividad y a compartir amor y generosidad con los demás. Que la luz de tu amor brille en nuestros hogares y nos una en felicidad y gratitud. Amén”.

Del mismo modo, hay quienes prefieren agradecer por lo vivido “Señor, te agradecemos por todo lo brindado en el año que termina. Gracias por las bendiciones recibidas (nombrar por lo que se está agradecido - familia, salud, hogar, trabajo, etc.) y por la oportunidad de reunirnos en paz y armonía para el cierre de año. Amén”.

Oración para poner a Jesús en el pesebre

El portal Desde la fe, resaltó algunas palabras que pueden recitar aquellos que se realizan el pesebre en sus hogares para bendecirlo antes de iniciar la temporada navideña: “Señor Jesús, te pedimos que bendigas este nacimiento que con cariño y devoción hemos preparado. Que sea para nosotros un signo de tu amorosa cercanía y ternura. Pero también, un recordatorio eficaz de que el único camino para seguirte y transformar el mundo es hacernos pequeños y servidores de todos. Amén”.

Asimismo, los creyentes rezan la novena durante en vísperas de la Navidad para recordar con fe esta época.