Ojo si decide salir de Bogotá en el puente festivo: habrá Pico y placa regional el lunes 8 y más restricciones de movilidad

El plan integral de movilidad incluye controles de velocidad, embriaguez y mal parqueo, con 500 acciones semanales en la capital - crédito Secretaría de Movilidad

Más de dos millones de vehículos circularán por Bogotá y Cundinamarca durante el puente de Velitas, uno de los fines de semana más concurridos del año, en el marco de un plan integral que refuerza las medidas de éxodo, retorno y Pico y Placa Regional para mejorar la seguridad vial y la movilidad en la región.

Como parte de las estrategias de tránsito y seguridad vial para diciembre, la Secretaría Distrital de Movilidad implementará su plan de gestión de tráfico, que prevé la movilización de más de 800 personas en vía, entre Agentes Civiles, Policía de Tránsito y Grupo Guía, además de 500 acciones semanales de control y cerca de 200 operativos de seguridad vial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas acciones, según la entidad, serán prioritarias en las zonas de mayor afluencia y siniestralidad, con una presencia reforzada en corredores principales, terminales, áreas comerciales y eventos masivos como la Ciclovía Nocturna, Plaza de Bolívar, Parque El Tunal y desfiles navideños.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá despliega 800 agentes y 200 operativos de seguridad vial en zonas de alta afluencia y siniestralidad - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

Según explicó la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, el plan integral contempla ordenamiento, control y pedagogía para enfrentar el aumento de viajes y prevenir conductas de riesgo propias de esta temporada, caracterizada por alta actividad comercial y nocturna.

La estrategia pedagógica incluye más de 60 jornadas en centros comerciales y zonas concurridas de toda la capital, donde se orientará a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores con ejercicios de sensibilización, asistencia en cruces, acompañamiento en parqueaderos y refuerzo en retornos nocturnos. Todo esto gracias a la articulación con el sector privado para fortalecer los puntos de cuidado en época navideña.

Pico y placa regional para el puente de Velitas

Para el puente festivo del 8 de diciembre, el lunes se reactivará el Pico y placa regional, obligatorio tanto para Bogotá como para los corredores de acceso al departamento: entre las 12:00 y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0-2-4-6-8); de 4:00 a 8:00 p. m.,, será el turno de las placas impares (1-3-5-7-9).

El Pico y Placa Regional se reactiva el lunes festivo, regulando el ingreso de vehículos a Bogotá según el número de placa - crédito Secretaría de Movilidad

Durante el puente de velitas, se prevé que circulen alrededor de 2 millones de automóviles, con 1,07 millones entrando y 979.000 saliendo de Bogotá. Para gestionar este flujo, se desplegarán hasta 250 unidades del Grupo Guía, Agentes Civiles y Policía de Tránsito a lo largo de las principales salidas e ingresos de la ciudad, bajo la supervisión constante de los gerentes viales de la Subdirección de Gestión en Vía.

La Autopista Sur contará con intermitencias semafóricas especiales para dar prioridad al ingreso o salida según la demanda, mientras que en el norte, el lunes se habilitará el reversible de la Carrera Séptima, entre calles 245 y 183, para facilitar el regreso.

A quienes se queden en Bogotá, las autoridades recuerdan que el domingo se realizará una carrera ciclística que generará cierres en la Autopista Norte, carrera 7, descenso de Patios y la calle 127. Se recomienda planificar rutas y consultar la información oficial.

Igualmente, Cundinamarca pondrá en marcha su propio plan de movilidad. El Plan Éxodo prevé regulación de tráfico, pares y siga y contraflujos en el corredor La Mesa–La Vara (Bogotá–Girardot) el viernes 5 y sábado 6 de diciembre, y se habilitará el tercer carril en la Autopista Sur–Soacha para mejorar la fluidez de viajeros.

La Autopista Sur y la Carrera Séptima contarán con medidas especiales como intermitencias semafóricas y reversibles para facilitar el flujo vehicular - crédito Gobernación de Cundinamarca

En el Plan Retorno, el lunes 8 de diciembre habrá un reversible continuo desde Apulo hasta Mosquera entre las 10:00 a. m., y las 11:59 p. m., y un reversible adicional en Soacha de 4:00 a 8:00 p. m. Además, se restringirá la circulación de vehículos de carga de 3,4 toneladas o más en los principales corredores del departamento, del 5 al 8 de diciembre.

La Secretaría de Movilidad Contemporánea coordina las labores con la Policía de Tránsito y los concesionarios viales para acompañar a los viajeros, prevenir conductas de riesgo y atender incidentes menores. El gobernador Jorge Emilio Rey invitó a disfrutar la Navidad en familia: “Feliz viaje para todos. Disfruten los alumbrados y descubran por qué #CundinamarcaBrilla en esta Navidad”.

El propósito conjunto de las autoridades de Bogotá y Cundinamarca es garantizar un tránsito seguro y ordenado durante el puente de velitas y en todo el mes de diciembre, promoviendo una movilidad más eficiente en un escenario marcado por obras, alta circulación nocturna y la celebración de festividades tradicionales.

Finalmente, tenga presente que los viernes 26 de diciembre y 2 de enero no aplicará el Pico y placa en Bogotá, manteniéndose la restricción durante el resto del mes.

Las autoridades de Bogotá y Cundinamarca buscan garantizar un tránsito seguro y ordenado durante las festividades de diciembre y el puente de velitas - crédito Secretaría de Movilidad