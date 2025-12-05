Hermana de Falcao García contó que aparte del intento de hurto a ella y a su mamá, por la misma zona donde ocurrió el crimen de Jean Claude Bossard en Bogotá se registraron cuatro balaceras

García contó que se salvaron de los ladrones con su mamá cuando iban a bordo de su camioneta - crédito @michgarciaz/IG

La familia del futbolista Radamel ‘el Tigre’ Falcao García estuvo involucrada en un intento de robo a mano armada en la autopista Norte, entre Chía y Bogotá, un incidente que añade preocupación al clima de inseguridad en la capital y sus alrededores.

La denuncia fue hecha pública por Michelle García Zárate, hermana menor del delantero, quien relató detalles del episodio ocurrido el lunes 1 de diciembre, mientras viajaba junto a su madre, Carmenza Zárate.

Sin embargo, en una historia que compartió minutos antes de dejar su testimonio en video, la hermana del “Tigre” Falcao aseguró que por la misma zona en la localidad de Usaquén (norte de Bogotá) donde ella vive, y que también fue el mismo sector donde se presentó el intento de hurto y homicidio del administrador de empresas colombo-francés Jean Claude Bossard.

“No podemos seguir normalizando estas tragedias. Esto fue a dos cuadras de mi casa, donde en menos de 1 semana, hubo 4 balaceras. ¿Saben de dónde llegó la policía ese día? Del CAI (Comando de Atención Inmediata) que queda a 100 m de mi casa, e igual, llegaron 10 mins después”, dijo García en la historia previa.

García Zárate publicó la historias el jueves 4 de diciembre, dos días después del crimen de Jean Claude Bossard en Usaquén, Bogotá - crédito @michgarciaz/IG

En la siguiente story ella afirmó: “A mi mamá y a mí, literal hace 3 días, intentaron atracarnos con pistola en mano. Gracias a la protección de Dios, no pasa una tragedia. Pero por poco o nos roban el carro o nos roban el carro”.

Luego, Michelle García narró que el ataque se produjo alrededor de las seis de la tarde, cuando ambas mujeres transitaban por una de las principales avenidas de la zona y se vieron obligadas a detenerse por el tráfico pesado.

Durante esos momentos de espera, una persona que fingía ser un peatón se acercó al vehículo con intenciones hostiles.

“Aprovecho para darles la recomendación, que tengan muchísimo cuidado y contarles algo que nos pasó a mi mamá y a mí hace unos días. Mi mamá vive en Chía. Salimos a eso de las seis y media de la tarde, no, cinco y cincuenta de la tarde, íbamos en una avenida principal donde había tráfico y tuvimos que detenernos”, relató García Zárate.

Hermana de Falcao 'El Tigre' García fue víctima de un intento de robo cerca a Bogotá - crédito Michelle García Zárate/Instagram

Hermana de ‘el Tigre’ Falcao cuestionó a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán en Bogotá por robos en Bogotá

“Jean Claude tenía mi edad, un muchacho trabajador como todos nosotros. Y perdió la vida por un celular. Esto NO puede seguir normalizándose. Dónde está la seguridad de la Alcaldía y la Policía Metropolitana”, agregó en otra de las historias que compartió García, y apuntó en este caso al mandatario local Carlos Fernando Galán.

“Y esta parte, le corresponde al sistema judicial que es inexistente también”, comentó en otra de las historias que dejó en su cuenta de Instagram la hermana del “Tigre”, aduciendo que el problema de percepción de inseguridad de una parte de la ciudadanía también compete a la justicia.

Ya en el video que ella misma grabó, García relató que el ladrón portaba un arma de fuego, luego la sacó de entre sus prendas e intentó intimidarlas apuntando directamente hacia el interior del automóvil.

Al advertir la amenaza, Michelle García alertó a su madre y, en una maniobra rápida, logró acelerar el vehículo y evadir al asaltante.

“Yo en eso soy una persona muy analítica que está revisando los alrededores siempre, y vi a un señor que estaba como en la avenida esperando un bus, pero muy sobre la avenida. Entonces veo que tenía como las manos raras. Pasa una moto y el tipo le saca una pistola y yo: ‘Oh, my God, Cristo Jesús bendito, acá fue’”, señaló.

Durante los breves segundos que duró la amenaza, una motocicleta circuló cerca e intentó, presuntamente, intervenir a favor de las víctimas.

García cuestionó a la Alcaldía Mayor y a la Policía Metropolitana de Bogotá en una de sus historias en Instagram - crédito @michgarciaz/IG | @jc_boss14/IG

“La moto como que sigue y ni se da cuenta ni se entera, y el tipo viene hacia el carro donde estamos mi mamá y yo y nos apunta con la pistola. En esas, yo creo que fue Dios, yo no sé qué pasó, pero como que se despeja todo. Yo acelero y venía una moto que iba a atropellar al ladrón, entonces el man como que se retrocede y pudimos escapar”, añadió García.

La denuncia de la hermana de Falcao García se viralizó en redes sociales, dado que el caso tiene similitudes con el ataque que provocó la muerte del joven Jean Claude Bossard en la zona norte de Bogotá, caso que ha encendido las alarmas sobre la acción de bandas delictivas en la modalidad de robo a vehículos.

Las críticas a la administración local y nacional aumentaron tras conocerse que el presunto responsable de la muerte de Bossard es un adolescente de 16 años que ya contaba con antecedentes.

Michelle García Zárate afirmó que decidió compartir su experiencia para advertir a la ciudadanía y pedir máxima precaución en las vías.