Colombia

Gustavo Petro se echó para atrás y ratificó a Angie Rodríguez como directora del Dapre

En medio de rumores por la presunta solicitud de su renuncia, la funcionaria denunció el robo de documentos personales y otros objetos de su casa

Guardar
Gustavo Petro habría solicitado la
Gustavo Petro habría solicitado la renuncia a Angie Rodríguez por presuntas diferencias entre ellos - crédito Presidencia y Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro ratificó a Angie Lizeth Rodríguez como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), tras haber solicitado su renuncia. La funcionaria causó revuelo tras hacerse pública la decisión de su salida del cargo, denunciando que atacaron su casa.

Al parecer, el puesto de Rodríguez en el Dapre tambaleó por haberse opuesto a un nombramiento: el de José Alexis Mahecha, que sonaba para ocupar un cargo directivo en la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc). Mahecha fue secretario de Movilidad de Ibagué cuando el actual ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, fungía como alcalde.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La determinación de sacar a Rodríguez de la dirección del Dapre, donde ha estado durante 10 meses, aproximadamente, ya parecía estar en firme, incluso, al parecer, ya se tenía pensado un posible reemplazo: Letty Leal, subdirectora de la dependencia. No obstante, la funcionaria continuará liderando la entidad, según informó La FM. La decisión se habría tomado luego de que el mandatario y la directora se reunieran para hablar al respecto.

Angie Lizeth Rodríguez fue ratificada
Angie Lizeth Rodríguez fue ratificada como directora del Dapre. En días anteriores estuvo presente en reuniones oficiales - crédito @DapreCol/X

Rodríguez acompañará al primer mandatario en un evento que se llevará a cabo en San Agustín, Huila, como directora del Dapre y secretaria general de la Presidencia de la República. Además, en las cuentas oficiales del Dapre en redes sociales todavía figura Rodríguez como titular de la dependencia.

Aunado a ello, el 4 de diciembre de 2025, en las redes de la entidad publicaron fotografías de la funcionaria en reuniones oficiales en las que se discutieron temas de relevancia nacional, como el presupuesto de la Presidencia de la República para 2026.

La denuncia de Angie Rodríguez: “Víctima de intimidación”

El incidente que denunció Rodríguez en sus redes sociales ocurrido el viernes 21 de noviembre de 2025. De acuerdo con su relato, aseguró que su familia estuvo en riesgo. “Hoy, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y secretaria general dela Presidencia de la República de Colombia, me permito denunciar que fui víctima de intimidación y de un hecho que atenta contra la seguridad de mi familia y de la mía”, precisó.

En su primera aparición pública desde su salida del Gobierno, Angie Rodríguez acusó a personas dentro y fuera del entorno presidencial de orquestar un ataque contra su familia - crédito redes sociales

Según explicó, cinco hombres ingresaron a su casa en el barrio Los Molinos, en la localidad Rafael Uribe Uribe, de Bogotá, en horas de la madrugada, y hurtaron una bolsa azul que contenía documentos personales. “Lo único que se llevaron fueron las monedas de dos alcancías de mi hijo que estaban marcadas con su nombre. Las rompieron y se llevaron su contenido”, añadió.

Al parecer, los hombres que ingresaron a su vivienda no hacían parte de la delincuencia común y habrían actuado con directrices de inteligencia. Además, aseguró que los atacantes habrían intentado buscar elementos relacionados con su labor dentro del Gobierno Petro.

Desde su perspectiva, estas personas habrían actuado bajo una motivación específica: lograr sacarla del cargo. “Estos hechos lo que muestran son el afán de dañarme por el trabajo que junto al presidente Gustavo Petro he venido realizando día a día en pro de garantizar el bienestar social de las y los colombianos”, precisó.

Los atacantes parecían conocer los
Los atacantes parecían conocer los detalles de la propiedad y buscar información específica de la casa familiar de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez - crédito redes sociales - @DapreCol/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, envió un mensaje solidario a la directora de la dependencia luego de que hiciera pública la denuncia. En su publicación en X, aseguró apreciar a la funcionaria por el trabajo conjunto que han realizado.

“A pocas personas he querido cuando hemos trabajado juntos. Angie Rodríguez es una de ellas, a quien le reconozco su inteligencia y su eficacia en su trabajo. Me duele ver cómo su casa fue vulnerada y ultrajada. Solidario con ella a muerte”, escribió el jefe de la cartera en la red social.

Benedetti elogió a Rodríguez y
Benedetti elogió a Rodríguez y aseguró que le "duele" la denuncia hecha por la exfuncionaria - crédito @AABenedetti/X

Temas Relacionados

Gustavo PetroAngie RodríguezDirectora del DapreRenunciaColombia-Noticias

Más Noticias

Granizo, trancón e inundaciones: los estragos del intenso aguacero que afectó varias localidades de Bogotá

Las precipitaciones prolongadas provocaron un total de seis emergencias en diferentes sectores de la ciudad. El Ideam dio a conocer el pronóstico de lluvias para el puente de Velitas

Granizo, trancón e inundaciones: los

Ojo si decide salir de Bogotá en el puente festivo: habrá Pico y placa regional el lunes 8 y más restricciones de movilidad

Las estrategias contemplan restricciones temporales, reversibles y presencia reforzada de agentes, buscando garantizar el orden y la seguridad vial durante los días de mayor tránsito por las festividades decembrinas

Ojo si decide salir de

Agregarlo a grupos de WhatsApp sobre política o elecciones sin su permiso es ilegal: esto dice nueva circular de la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio divulgó un borrador de circular que establece lineamientos estrictos para el manejo de información personal en actividades político-electorales, de cara a los comicios de 2026

Agregarlo a grupos de WhatsApp

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Prime Video Colombia: Estas son

James Rodríguez se volverá a ver con Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026: así fue su amistad en Real Madrid

La selección Colombia quedó en el grupo K con Portugal, siendo la primera vez que esas escuadras se enfrenten y también un duelo especial entre dos exjugadores del Merengue

James Rodríguez se volverá a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Estas son las series de

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

Películas para ver esta noche en Prime Video Colombia

Yina Calderón confesó que quiere trabajar con Andrea Valdiri y desató comentarios en redes sociales: qué dijo

Deportes

James Rodríguez se volverá a

James Rodríguez se volverá a ver con Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026: así fue su amistad en Real Madrid

Así reaccionaron Néstor Lorenzo y José Néstor Pekerman tras conocer a los rivales de la selección Colombia en el Mundial 2026

Las redes estallaron con memes por el duelo entre Colombia vs. Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así quedó el calendario de los partidos de la selección Colombia en el mundial de 2026: esto se sabe

Así reaccionó figura de Portugal tras conocer que Colombia será su rival en el Mundial 2026: “Será el equipo más difícil”