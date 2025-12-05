Gustavo Petro se echó para atrás y ratificó a Angie Rodríguez como directora del Dapre

Gustavo Petro habría solicitado la renuncia a Angie Rodríguez por presuntas diferencias entre ellos - crédito Presidencia y Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro ratificó a Angie Lizeth Rodríguez como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), tras haber solicitado su renuncia. La funcionaria causó revuelo tras hacerse pública la decisión de su salida del cargo, denunciando que atacaron su casa.

Al parecer, el puesto de Rodríguez en el Dapre tambaleó por haberse opuesto a un nombramiento: el de José Alexis Mahecha, que sonaba para ocupar un cargo directivo en la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc). Mahecha fue secretario de Movilidad de Ibagué cuando el actual ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, fungía como alcalde.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La determinación de sacar a Rodríguez de la dirección del Dapre, donde ha estado durante 10 meses, aproximadamente, ya parecía estar en firme, incluso, al parecer, ya se tenía pensado un posible reemplazo: Letty Leal, subdirectora de la dependencia. No obstante, la funcionaria continuará liderando la entidad, según informó La FM. La decisión se habría tomado luego de que el mandatario y la directora se reunieran para hablar al respecto.

Angie Lizeth Rodríguez fue ratificada como directora del Dapre. En días anteriores estuvo presente en reuniones oficiales - crédito @DapreCol/X

Rodríguez acompañará al primer mandatario en un evento que se llevará a cabo en San Agustín, Huila, como directora del Dapre y secretaria general de la Presidencia de la República. Además, en las cuentas oficiales del Dapre en redes sociales todavía figura Rodríguez como titular de la dependencia.

Aunado a ello, el 4 de diciembre de 2025, en las redes de la entidad publicaron fotografías de la funcionaria en reuniones oficiales en las que se discutieron temas de relevancia nacional, como el presupuesto de la Presidencia de la República para 2026.

La denuncia de Angie Rodríguez: “Víctima de intimidación”

El incidente que denunció Rodríguez en sus redes sociales ocurrido el viernes 21 de noviembre de 2025. De acuerdo con su relato, aseguró que su familia estuvo en riesgo. “Hoy, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y secretaria general dela Presidencia de la República de Colombia, me permito denunciar que fui víctima de intimidación y de un hecho que atenta contra la seguridad de mi familia y de la mía”, precisó.

En su primera aparición pública desde su salida del Gobierno, Angie Rodríguez acusó a personas dentro y fuera del entorno presidencial de orquestar un ataque contra su familia - crédito redes sociales

Según explicó, cinco hombres ingresaron a su casa en el barrio Los Molinos, en la localidad Rafael Uribe Uribe, de Bogotá, en horas de la madrugada, y hurtaron una bolsa azul que contenía documentos personales. “Lo único que se llevaron fueron las monedas de dos alcancías de mi hijo que estaban marcadas con su nombre. Las rompieron y se llevaron su contenido”, añadió.

Al parecer, los hombres que ingresaron a su vivienda no hacían parte de la delincuencia común y habrían actuado con directrices de inteligencia. Además, aseguró que los atacantes habrían intentado buscar elementos relacionados con su labor dentro del Gobierno Petro.

Desde su perspectiva, estas personas habrían actuado bajo una motivación específica: lograr sacarla del cargo. “Estos hechos lo que muestran son el afán de dañarme por el trabajo que junto al presidente Gustavo Petro he venido realizando día a día en pro de garantizar el bienestar social de las y los colombianos”, precisó.

Los atacantes parecían conocer los detalles de la propiedad y buscar información específica de la casa familiar de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez - crédito redes sociales - @DapreCol/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, envió un mensaje solidario a la directora de la dependencia luego de que hiciera pública la denuncia. En su publicación en X, aseguró apreciar a la funcionaria por el trabajo conjunto que han realizado.

“A pocas personas he querido cuando hemos trabajado juntos. Angie Rodríguez es una de ellas, a quien le reconozco su inteligencia y su eficacia en su trabajo. Me duele ver cómo su casa fue vulnerada y ultrajada. Solidario con ella a muerte”, escribió el jefe de la cartera en la red social.

Benedetti elogió a Rodríguez y aseguró que le "duele" la denuncia hecha por la exfuncionaria - crédito @AABenedetti/X