Escolta de la Policía fue víctima del robo de su vehículo en Bogotá: el uniformado y los delincuentes se enfrentaron a disparos

Robo de vehículo en Bogotá terminó en balacera - crédito captura de pantalla City TV

Un intento de robo a un vehículo oficial de la Policía Nacional en el barrio San Eusebio, localidad de Puente Aranda, desencadenó un enfrentamiento armado y una intensa operación policial para dar con los responsables.

El hecho, ocurrido alrededor de las 8:00 p. m. del 4 de 2025, involucró a tres delincuentes armados que interceptaron a un funcionario policial cuando llegaba a una vivienda, logrando sustraer una camioneta Toyota de alta gama perteneciente al esquema de la Dirección de Protección de la Policía Nacional.

Las autoridades desplegaron de inmediato un plan candado y equipos de investigación para recuperar el vehículo y capturar a los implicados, según informó el teniente coronel Sergio Bayona a medios locales.

Durante el intercambio de disparos, uno de los asaltantes resultó herido y fue detenido en el lugar, mientras que los otros lograron huir con el vehículo oficial.

El teniente coronel Bayona precisó: “En este momento, la Policía Metropolitana de Bogotá ya tiene desplegadas todas sus capacidades investigativas, verificando cámaras, a ver de dónde podemos sacar elementos y materiales probatorios para ya finalizar bien esta investigación”.

Además, la Policía judicial trabaja para confirmar la vinculación del detenido con el caso. El uniformado víctima del robo resultó ileso y únicamente hizo uso de su arma de dotación durante el enfrentamiento.

Bayona aseguró: “El informado en este momento se encuentra fuera de peligro, no presenta ninguna lesión ni nada, solo hizo el uso de su arma de dotación”.

La localidad de Puente Aranda ha registrado una alta incidencia de hurtos de vehículos en lo que va del año, aunque las autoridades destacan avances en la recuperación de automotores.

Según datos proporcionados por el teniente coronel Bayona, se han recuperado treinta y siete vehículos y se han devuelto más de setenta y cuatro a sus propietarios tras ser hurtados en flagrancia. El oficial subrayó que la zona cuenta con la mayor cifra de incautaciones y recuperaciones de vehículos en Bogotá.

Las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda y esperan ubicar la camioneta robada y capturar a los responsables en las próximas horas.

Bus del Sitp se estrelló contra una vivienda en Bogotá

La inquietud entre los habitantes del barrio Kennedy, en Bogotá, ha crecido tras el impacto de un bus del Sistema de Transporte Urbano de Bogotá (Sitp) contra una vivienda de cinco pisos, hecho que se produjo la noche del 2 de diciembre.

Vecinos han manifestado que no es la primera ocasión en la que vehículos acaban incrustándose en las fachadas residenciales, lo que ha motivado reiteradas solicitudes a la Secretaría de Movilidad para que instale reductores de velocidad en la peligrosa curva donde suelen ocurrir estos accidentes.

De acuerdo con testimonios recogidos por City Tv, una residente detalló la repetición de incidentes similares: “Porque no solamente ha pasado ahí. La otra vez se metió una camioneta allá hasta dentro. Después fue en la casa de Manuel y ahora esa. Entonces... Y ahí en esta cuadra hay mucho niño, demasiados niños”, advirtió la vecina, subrayando la preocupación de la comunidad por la seguridad de los menores.

El siniestro se produjo poco después de las 10:00 p. m., cuando el bus del Sitp terminó empotrado en el inmueble, aparentemente tras perder el conductor el control del vehículo.

El estruendo despertó a los residentes e hizo necesaria la evacuación de la familia afectada, debido al temor de un posible colapso estructural y por el riesgo que implicaba el daño a las válvulas de gas. Un habitante relató al medio: “Supuestamente venía el bus del SIT, dicen que venía, mejor dicho, en alta velocidad y no sé a la final qué fue lo que pasó. ¡Pum! Fue a dar allá”.

A pesar de la magnitud del choque, ninguna de las personas que se encontraban dentro de la vivienda resultó herida, aunque el conductor del bus tuvo laceraciones y fue trasladado a un centro médico, según las versiones recopiladas por el sistema informativo.

Se confirmó que será indispensable coordinar un estudio técnico para evaluar el daño sobre las columnas de la edificación y determinar la estabilidad del edificio frente al fuerte impacto.

En cuanto a las causas del accidente, las primeras indagaciones señalan que el conductor habría perdido el control por motivos aún no esclarecidos, y las autoridades investigan si existió una falla mecánica o si el exceso de velocidad fue determinante en el desenlace. En tanto, la comunidad espera respuestas rápidas y acciones concretas para reducir el riesgo en una zona donde este tipo de hechos han pasado a ser una constante fuente de temor.