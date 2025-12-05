Colombia

Escolta de la Policía fue víctima del robo de su vehículo en Bogotá: el uniformado y los delincuentes se enfrentaron a disparos

Durante el intercambio de disparos, uno de los asaltantes resultó herido y fue detenido en el lugar, mientras que los otros lograron huir con el vehículo oficial

Guardar
Robo de vehículo en Bogotá
Robo de vehículo en Bogotá terminó en balacera - crédito captura de pantalla City TV

Un intento de robo a un vehículo oficial de la Policía Nacional en el barrio San Eusebio, localidad de Puente Aranda, desencadenó un enfrentamiento armado y una intensa operación policial para dar con los responsables.

El hecho, ocurrido alrededor de las 8:00 p. m. del 4 de 2025, involucró a tres delincuentes armados que interceptaron a un funcionario policial cuando llegaba a una vivienda, logrando sustraer una camioneta Toyota de alta gama perteneciente al esquema de la Dirección de Protección de la Policía Nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las autoridades desplegaron de inmediato un plan candado y equipos de investigación para recuperar el vehículo y capturar a los implicados, según informó el teniente coronel Sergio Bayona a medios locales.

Durante el intercambio de disparos, uno de los asaltantes resultó herido y fue detenido en el lugar, mientras que los otros lograron huir con el vehículo oficial.

El teniente coronel Bayona precisó: “En este momento, la Policía Metropolitana de Bogotá ya tiene desplegadas todas sus capacidades investigativas, verificando cámaras, a ver de dónde podemos sacar elementos y materiales probatorios para ya finalizar bien esta investigación”.

Además, la Policía judicial trabaja para confirmar la vinculación del detenido con el caso. El uniformado víctima del robo resultó ileso y únicamente hizo uso de su arma de dotación durante el enfrentamiento.

Bayona aseguró: “El informado en este momento se encuentra fuera de peligro, no presenta ninguna lesión ni nada, solo hizo el uso de su arma de dotación”.

Robo a vehículo de un
Robo a vehículo de un Policía en el sur de Bogotá - crédito captura de pantalla City TV

La localidad de Puente Aranda ha registrado una alta incidencia de hurtos de vehículos en lo que va del año, aunque las autoridades destacan avances en la recuperación de automotores.

Según datos proporcionados por el teniente coronel Bayona, se han recuperado treinta y siete vehículos y se han devuelto más de setenta y cuatro a sus propietarios tras ser hurtados en flagrancia. El oficial subrayó que la zona cuenta con la mayor cifra de incautaciones y recuperaciones de vehículos en Bogotá.

Las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda y esperan ubicar la camioneta robada y capturar a los responsables en las próximas horas.

Bus del Sitp se estrelló contra una vivienda en Bogotá

La inquietud entre los habitantes del barrio Kennedy, en Bogotá, ha crecido tras el impacto de un bus del Sistema de Transporte Urbano de Bogotá (Sitp) contra una vivienda de cinco pisos, hecho que se produjo la noche del 2 de diciembre.

Vecinos han manifestado que no es la primera ocasión en la que vehículos acaban incrustándose en las fachadas residenciales, lo que ha motivado reiteradas solicitudes a la Secretaría de Movilidad para que instale reductores de velocidad en la peligrosa curva donde suelen ocurrir estos accidentes.

De acuerdo con testimonios recogidos por City Tv, una residente detalló la repetición de incidentes similares: “Porque no solamente ha pasado ahí. La otra vez se metió una camioneta allá hasta dentro. Después fue en la casa de Manuel y ahora esa. Entonces... Y ahí en esta cuadra hay mucho niño, demasiados niños”, advirtió la vecina, subrayando la preocupación de la comunidad por la seguridad de los menores.

Bus del Sitp se estrelló
Bus del Sitp se estrelló contra una vivienda en el sur de Bogotá - crédito captura de pantalla City Tv

El siniestro se produjo poco después de las 10:00 p. m., cuando el bus del Sitp terminó empotrado en el inmueble, aparentemente tras perder el conductor el control del vehículo.

El estruendo despertó a los residentes e hizo necesaria la evacuación de la familia afectada, debido al temor de un posible colapso estructural y por el riesgo que implicaba el daño a las válvulas de gas. Un habitante relató al medio: “Supuestamente venía el bus del SIT, dicen que venía, mejor dicho, en alta velocidad y no sé a la final qué fue lo que pasó. ¡Pum! Fue a dar allá”.

A pesar de la magnitud del choque, ninguna de las personas que se encontraban dentro de la vivienda resultó herida, aunque el conductor del bus tuvo laceraciones y fue trasladado a un centro médico, según las versiones recopiladas por el sistema informativo.

Accidente de Sitp en Kennedy
Accidente de Sitp en Kennedy dejó una vivienda afectada - crédito captura de pantalla City Tv

Se confirmó que será indispensable coordinar un estudio técnico para evaluar el daño sobre las columnas de la edificación y determinar la estabilidad del edificio frente al fuerte impacto.

En cuanto a las causas del accidente, las primeras indagaciones señalan que el conductor habría perdido el control por motivos aún no esclarecidos, y las autoridades investigan si existió una falla mecánica o si el exceso de velocidad fue determinante en el desenlace. En tanto, la comunidad espera respuestas rápidas y acciones concretas para reducir el riesgo en una zona donde este tipo de hechos han pasado a ser una constante fuente de temor.

Temas Relacionados

Robo de vehíucloDelincuente capturadoRobo a escolta de PolicíaBalaceraSur de BogotáPuente ArandaColombia-Noticias

Más Noticias

Este sería el mensaje de Zulma Guzmán Castro por el caso de frambuesas envenenadas en Bogotá: “Me están acusando públicamente de haber sido quien envió un veneno

La investigación señala a la empresaria como presunta coordinadora del envío que provocó la muerte de dos menores, mientras se activa en su contra una orden internacional de captura

Este sería el mensaje de

Juan Carlos Pinzón participará en eventual consulta interna de la derecha para las elecciones en 2026: “Colombia necesita un candidato fuerte”

El aspirante presidencial que postularán los partidos Oxígeno y ADA presentará la documentación ante el CNE, pero busca una gran coalición para los comicios del próximo año

Juan Carlos Pinzón participará en

Así reaccionó Dímelo King a las declaraciones de Valentino Lázaro por votaciones para ver si sigue o no en el programa

La última transmisión del programa de ‘streaming’ encendió las redes por la ausencia del creador de contenido y las fuertes palabras de Elkin de la Hoz

Así reaccionó Dímelo King a

Procuraduría abrió investigación contra exgobernador de San Andrés por irregularidades en contrato de casi $70.000 millones para vías en la isla

El organismo de control indaga posibles anomalías en un contrato adjudicado a la Asociación Regional de Municipios del Caribe para rehabilitar vías en la isla, durante la administración de Everth Julio Hawkins

Procuraduría abrió investigación contra exgobernador

Joven se encuentra en UCI tras ser atropellado y abandonado por la Policía en Bogotá, según denuncia de su familia y videos de seguridad

El joven de 24 años fue arrollado cuando se movilizaba en bicicleta y, pese a la llegada de patrulleros y una ambulancia, habría sido dejado en la vía pública durante varias horas, tiempo en el que fue golpeado y robado

Joven se encuentra en UCI
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Dímelo King a

Así reaccionó Dímelo King a las declaraciones de Valentino Lázaro por votaciones para ver si sigue o no en el programa

Aida Victoria Merlano reveló que ella le dio permiso a Westcol para trabajar con “el agropecuario” en su nuevo ‘reality’: “Me sirve que haga plata”

Deisy y Rata formalizaron su relación en el ‘Desafío Siglo XXI’ y las redes estallaron

Hora y dónde ver FMS World Series Valencia: el regreso de Lokillo al circuito del freestyle

‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano arremetió contra Tina y Lucho la defendió: “Bruto, eso no lo hace un varón”

Deportes

Así quedó el cuadrangular A

Así quedó el cuadrangular A de la Liga BetPlay: Junior a un paso de la final y Nacional espera un favor de Medellín

Junior de Barranquilla se acerca a la final de la Liga BetPlay: eliminó al América con el triunfo 2-1 en los cuadrangulares

Camilo Vargas definió su futuro para la temporada 2026: eligió equipo para sumar minutos y llegar al mundial

El Inter Miami de Messi buscará en Colombia un fichaje clave para 2026, ya hay oferta formal

Atlético Nacional sigue vivo y Medellín es eliminado: victoria del verde 2-1 en cuadrangulares de la Liga BetPlay