“El dinero pierde valor”: el Banco de la República lanzó alerta por el peso colombiano al no lograr la meta de inflación

La política de la autoridad monetaria, que busca que el IPC anual sea de 3%, tiene como objetivo fortalecer la confianza y la previsibilidad en el entorno económico del país

Un error en el número
Un error en el número de serie ha elevado el valor de los billetes colombianos de $1.000

El Banco de la República reiteró la importancia de mantener la meta de inflación anual en 3%, una política que considera esencial para proteger el poder adquisitivo y asegurar la estabilidad de precios en Colombia. Según la entidad que lidera Leonardo Villar, “cuando la inflación es alta, el dinero pierde valor rápidamente, lo que afecta a todos los sectores de la economía, especialmente a los hogares, ya que su poder adquisitivo disminuye”.

La inflación, entendida como el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios, tiene efectos directos sobre la vida cotidiana. El Emisor explicó que una inflación elevada reduce la capacidad de compra de los hogares, que ven cómo el dinero alcanza para menos productos y servicios básicos, como alimentos, transporte y vivienda.

Además, la variabilidad de la inflación dificulta el financiamiento de proyectos a largo plazo, como la educación, la creación de empresas o la adquisición de vivienda, al afectar la previsibilidad de los costos.

Leonardo Villas es el gerente
Leonardo Villas es el gerente general del Banco de la República

El marco legal que respalda la política del banco central se remonta a la Constitución Política de 1991, que le encomienda “velar por mantener el poder adquisitivo del peso, en coordinación con la política económica general”. Para cumplir con el mandato, la Junta Directiva del Banco de la República adoptó hace más de dos décadas un esquema de inflación objetivo. Bajo este modelo, las decisiones sobre la tasa de interés de intervención, que en la actualidad es de 9,25%, buscan que la inflación se mantenga cerca de una meta preestablecida, positiva pero baja, y que la economía crezca de manera sostenible.

La meta del Banco de la República

Desde finales de 2009, la meta de inflación anual fijada es del 3%. La cifra, según la entidad, se alinea con los objetivos de otros bancos centrales a nivel internacional. Alcanzar este nivel de inflación permite proteger el valor del dinero y contrarrestar el riesgo de que la inflación se torne negativa.

Al respecto, el banco advierte que “no es deseable que la inflación sea negativa”, porque “cuando esto pasa, los precios caen, las personas y las empresas prefieren posponer sus decisiones de consumo e inversión esperando que los precios caigan más, lo cual resulta en una disminución del crecimiento económico y el empleo y dificulta el pago de las deudas”.

La inflación anual volvió a
La inflación anual volvió a subir en Colombia. Cerró en 5,51% en octubre, según el Dane

Funciones clave en la política monetaria

La meta de inflación cumple varias funciones clave en la política monetaria y en la sociedad:

  • Sirve como referencia para que la Junta Directiva determine la dirección de las decisiones sobre la tasa de interés, con lo que se evitan desviaciones persistentes de la meta.
  • Permite, al ser una meta conocida públicamente, que los agentes económicos —hogares, empresas y trabajadores— comprendan y anticipen las acciones del Banco, lo que facilita la toma de decisiones sobre consumo, inversión, precios y salarios.
  • La credibilidad de la meta también contribuye a que las empresas la utilicen como guía para fijar sus precios, lo que facilita el logro de una inflación baja y estable.
  • La comparación mensual entre la inflación observada y la meta del 3% permite al Banco explicar sus decisiones y rendir cuentas ante la sociedad, fortaleciendo la transparencia y la confianza pública.
La meta de inflación se
La meta de inflación se consolida como el eje central de los análisis y decisiones de política monetaria del Banco de la República

Mecanismos de ajuste

En cuanto a los mecanismos de ajuste, el Banco de la República detalla que las decisiones sobre la tasa de intervención se basan en el análisis de la situación económica actual y las expectativas futuras:

  • Si la inflación y las expectativas se mantienen persistentemente por encima del 3%, debido a una demanda que supera la capacidad productiva, el banco incrementa la tasa de interés de intervención para que la inflación retorne a la meta.
  • Si el aumento de precios responde a factores transitorios, como una sequía que encarece temporalmente los productos agrícolas, la tasa puede mantenerse sin cambios.
  • Si estos factores temporales generan presiones inflacionarias más duraderas y elevan las expectativas de inflación futura, la entidad ajusta la tasa de interés para restablecer el objetivo del 3%.

