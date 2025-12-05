Colombia

El Chato sorprendió al mundo: así ganó el puesto número uno de los Latin America’s 50 Best Restaurants

La apuesta por el producto local, la coherencia creativa y un servicio impecable fueron claves para que el restaurante bogotano se coronara como el mejor de Latinoamérica

Guardar
El Chato de Bogotá, liderado
El Chato de Bogotá, liderado por el chef Álvaro Clavijo, es elegido el mejor restaurante de América Latina en 2025 según The Latin America’s 50 Best Restaurants - crédito elchato_rest/Instagram

La conversación gastronómica de este año en América Latina giró inevitablemente hacia un nombre bogotano. Antes de que se anunciara el listado oficial, ya circulaban especulaciones sobre cuál sería el restaurante que marcaría el ritmo de la región en 2025. Lo que pocos anticiparon fue que un proyecto nacido desde la intuición y la constancia terminaría instalándose en la cima de The Latin America’s 50 Best Restaurants. La noticia, confirmada el miércoles 3 de diciembre, ubicó a El Chato, del chef colombiano Álvaro Clavijo, como el mejor de toda la región.

El reconocimiento no se explica únicamente por la cocina. De hecho, quienes participan en la organización insisten en que el nuevo paradigma de evaluación exige mirar más allá del plato. Daniel Greve, director regional de The World’s 50 Best y The Latin America’s 50 Best Restaurants, lo resume así: “Hoy tiene mucho más que ver con la experiencia, con la coherencia conceptual que se percibe desde el nombre y la puesta en escena, hasta el último plato”. Su explicación dejó claro que el proceso no es improvisado ni responde a modas pasajeras, sino a una lectura más amplia de lo que significa hoy un restaurante de excelencia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La experiencia gastronómica y la
La experiencia gastronómica y la coherencia conceptual son los nuevos criterios clave para destacar en el ranking de los mejores restaurantes de Latinoamérica - crédito elchato_rest/Instagram

La hospitalidad se volvió un componente determinante. Lo mismo ocurre con la fidelidad a una identidad, no se premia “el producto más costoso, escaso o técnicamente complejo”, sino la forma en que un equipo logra convertir una propuesta en algo memorable y auténtico. Según Greve, ese enfoque permite que convivan en el ranking modelos tan diversos como Selma, Parador La Huella o Don Julio, proyectos que van desde lo casual hasta lo tradicional, sin perder un hilo conductor: “espacios inspiradores que entregan confort, excelente producto y una identidad bien anclada a sus raíces”.

Ese criterio se combina con una dinámica de votación estricta. Cada región cuenta con paneles independientes; en el caso de Greve, su ámbito de evaluación incluye Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Para los listados globales, los grupos son más pequeños y están distribuidos entre más países, lo que naturalmente genera variaciones entre un ranking y otro. Aunque algunos expertos participan en ambos, la mayoría pertenece a equipos distintos y con recorridos diferentes.

La primera condición para votar es clara, haber comido en los restaurantes en los últimos 18 meses. “Quien haya viajado y probado suficientes lugares en ese periodo está calificado para votar”, explica Greve. El mecanismo busca garantizar que las opiniones se basen en experiencias recientes y no en recuerdos distantes o percepciones influenciadas por la fama.

El proceso de selección de
El proceso de selección de The Latin America’s 50 Best Restaurants exige que los votantes hayan comido en los restaurantes en los últimos 18 meses - crédito resturante El Chato

La composición del panel también se estructura con precisión. Está dividido en tres tercios equivalentes: cocineros y chefs; viajeros apasionados y profesionales de otras áreas con sensibilidad gastronómica; y periodistas o comunicadores especializados. Cada año debe renovarse al menos el 25% de los votantes, lo que impide que el listado quede en manos de los mismos criterios por demasiado tiempo. Además, se exige paridad estricta, 50% mujeres y 50% hombres, una medida que busca equilibrar un sector donde el liderazgo masculino aún es predominante.

En ese ecosistema de exigencias, El Chato logró sobresalir. No solo por la cocina, sino por la narrativa que ha construido alrededor del producto local y por la capacidad del restaurante para evolucionar sin perder su esencia. La propuesta de Clavijo combina una lectura contemporánea del territorio con un sentido riguroso del detalle. Desde la forma en que llega cada plato hasta la manera en que se acompaña al comensal durante el servicio, todo parece responder a una intención clara, contar una historia con coherencia total.

El Chato destaca por su
El Chato destaca por su narrativa culinaria, su enfoque en el producto local y su capacidad de evolución sin perder autenticidad - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Para Greve, esa coherencia es precisamente lo que explica su elección en 2025. En sus palabras, los 50 Best buscan premiar “lugares que emocionan, que cuentan una historia y que logran una armonía total entre concepto, cocina y servicio”. Bajo esa premisa, la victoria de El Chato no solo celebra a un restaurante, sino a una forma de entender la gastronomía latinoamericana desde la honestidad, el oficio y el vínculo con el origen.

Temas Relacionados

The Latin America’s 50 Best RestaurantsEl ChatoÁlvaro ClavijoBogotáRestaurantes en ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Exdirector de la Policía Rodolfo Palomino apelará la condena de siete años de prisión por tráfico de influencias

El general retirado fue sentenciado por presionar a una fiscal para favorecer a un empresario investigado por delitos graves, según la Corte Suprema. También le impuso multa e inhabilitación

Exdirector de la Policía Rodolfo

“Se los dijimos”: Cathy Juvinao le recordó a Armando Benedetti la advertencia de los riesgos de la salud en Colombia

La legisladora, crítica constante de la reforma a la salud, afirmó que la exclusión del ministro del Interior a la medicina prepagada confirma los avisos que ella y otros opositores hicieron sobre el aumento de la desigualdad en el acceso a la salud

“Se los dijimos”: Cathy Juvinao

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano

Junior vs. América de Cali

Atlético Nacional sigue vivo y Medellín es eliminado: victoria del verde 2-1 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Aunque el Poderoso descontó en el último minuto, los goles de Alfredo Morelos y Juan Rengifo mantienen con opción al equipo para la última fecha del grupo A

Atlético Nacional sigue vivo y

Julio César Triana desenmascaró la situación crítica de las Fuerzas Militares bajo la administración del Gobierno Petro: “No han invertido”

El congresista señaló que la actual administración es la que menos ha destinado recursos para armamento en los últimos 20 años

Julio César Triana desenmascaró la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Blessd y Beéle arrasan en

Blessd y Beéle arrasan en Spotify Colombia en la primera semana de diciembre

Dayro Moreno vs. “20 diablas”: el video por el que el goleador es tendencia en Colombia

Crisis en la casa Gamma del ‘Desafío Siglo XXI’: fuerte pelea desató la tensión en el equipo

Serie sobre la masacre de Pozzetto se estrena en Netflix, esto es lo que debe saber del hecho real

Cazzu probó comida colombiana en su paso por Bogotá y su reacción sorprendió: “Se me bajó la presión”

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Atlético Nacional sigue vivo y Medellín es eliminado: victoria del verde 2-1 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Sebastián Montoya superó el debut en Fórmula 2 y le apunta a cosas grandes en 2026: “Ha sido de mucho aprendizaje”

Junior se va de Barranquilla: la Conmebol lo obligó a buscar estadio para la temporada 2026

La Dimayor violaría la ley si alarga la Liga BetPlay y la Copa Colombia: “Afecta la salud física y mental de los futbolistas”