Dijín reveló que los colombianos capturados por falsificar visas y suplantar al Gobierno de Estados Unidos serán extraditados

El monto recaudado por la organización superó los USD 2.000.000 provenientes de víctimas que confiaron en los supuestos servicios consulares - crédito Policía Nacional

La desarticulación de una sofisticada red internacional de estafadores que operaba desde Colombia y otros países latinoamericanos fue calificada por las autoridades como uno de los golpes más contundentes contra el fraude migratorio en la región.

La organización, liderada por un grupo de colombianos, logró engañar a miles de personas en cinco países, haciéndose pasar por funcionarios y entidades del Gobierno de los Estados Unidos para ofrecer supuestos trámites de visas y servicios consulares, según reveló la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

La red guiaba a las víctimas mediante sitios web y videollamadas falsas, simulando trámites legales de visas y ofertas de empleo en EE. UU. - Colprensa

El operativo, coordinado por la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la oficina de USAID OIG de Estados Unidos y autoridades de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador, permitió la captura de tres personas en Colombia con fines de extradición, seis en El Salvador, ocho en Ecuador y dos en Estados Unidos. En los cinco allanamientos se incautaron formatos y documentos de aplicación a visas H-2B, dispositivos electrónicos, sellos de aprobación y negación de visas, así como otros elementos probatorios.

Las investigaciones, que comenzaron en El Salvador tras denuncias recurrentes de víctimas sobre trámites falsos para obtener visas estadounidenses, permitieron identificar que el mismo patrón delictivo se replicaba en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador. Según la Dijín, las solicitudes de asistencia judicial facilitaron la ubicación de los principales enlaces en Medellín, donde se ejecutaron los allanamientos clave del caso.

La Dijín entregó detalles de la red que suplantó al Gobierno de Estados Unidos para estafar ciudadanos con falsas promesas de trabajo en ese país - crédito Dijín

El coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subdirector de la Dijín, explicó que los estafadores contactaban a sus víctimas por medio de redes sociales, llamadas telefónicas y comunicaciones electrónicas, utilizando “asesores” que guiaban falsos procesos de solicitud de visas. “Las investigaciones dejaron al descubierto que estas personas contactaban víctimas a través de redes sociales, llamadas telefónicas y comunicaciones electrónicas, utilizando ‘asesores’ que guiaban falsos procesos de solicitud de visas”, afirmó el oficial en rueda de prensa.

La red criminal no solo suplantó la identidad de funcionarios estadounidenses, sino que también acondicionó instalaciones físicas con banderas, logos, uniformes, emblemas y sellos oficiales falsificados. Además, administraba al menos 150 sitios web fraudulentos y 30 páginas de Facebook que simulaban ser portales oficiales del gobierno estadounidense.

El monto recaudado por la organización superó los dos millones de dólares (USD2.000.000), provenientes de víctimas que confiaron en los supuestos servicios consulares. Según la Dijín, los cabecillas de la red intentaron tranquilizarse entre sí tras su captura, diciéndose: “Vamos a salir de esta”.

Las autoridades, entre ellas la Agencia de Seguridad Nacional HSI, la oficina de USAID OIG de Estados Unidos y la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos, destacaron que la operación representa un avance significativo en la lucha contra las redes de fraude migratorio en América Latina.

Por su parte, el Departamento de Justicia recordó que cualquier persona que se considere víctima de este fraude puede comunicarse a través del correo electrónico fakevisavictim@state.gov para presentar un informe. Además, enfatizó que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

Estos son los colombianos implicados

Algunos de los detenidos en Medellín y Estados Unidos por su participación en la red de fraude de visas y lavado de dinero - crédito Olga Fedorova/AP

Edwin Alberto Correa-David supervisaba ocho oficinas de centros de llamadas en Medellín, determinando los sitios fraudulentos a utilizar y gestionando los cobros a las víctimas.

Andrés Giraldo-Ospina era responsable de la creación de los sitios web fraudulentos y de la asistencia técnica a los centros de llamadas.

Danna Pamela Porras-Marin administraba un centro de llamadas y diseñaba los sitios utilizados en el fraude.

Esteban Robledo-Correa, inicialmente intermediario en Estados Unidos, reclutaba a otras personas para recibir los fondos y, tras regresar a Colombia, colaboró en la gestión de los centros de llamadas; actualmente permanece prófugo.

Julián Giraldo-Ospina, arrestado en Sacramento, supervisaba el blanqueo de dinero en Estados Unidos y coordinaba operaciones con su hermano Andrés en Medellín.

Viviana Urrego-Rojas, detenida en Denton, Texas, coordinaba la recepción y transferencia de fondos hacia Colombia.