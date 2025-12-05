Desde cuándo empezará a pagarse el nuevo salario mínimo de 2026 a millones de trabajadores colombianos: hay fecha clave

En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $1.423.500 - crédito Infobae

El salario mínimo en Colombia tendrá un nuevo incremento, cuyo porcentaje definitivo aún está en discusión. Las propuestas actuales varían entre un 7% y un 11%, en medio de negociaciones entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios. Si no se alcanza un acuerdo antes del 30 de diciembre de 2025, la decisión quedará en manos del Ejecutivo, que podrá fijar el aumento por decreto. El ajuste, que también impactará el auxilio de transporte y el costo total para los empleadores, será determinante para millones de trabajadores y empresas en el país.

El proceso de definición del salario mínimo se hace cada año por medio de la mesa de concertación de políticas salariales. La ley establece que el ajuste debe compensar la inflación y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que la negociación suele estar marcada por posturas divergentes y debates intensos.

Al respecto, el calendario legal fija un primer plazo para el 15 de diciembre; si no hay consenso, las partes disponen de una segunda ventana hasta el 30 de diciembre. En caso de persistir el desacuerdo, el presidente tiene la facultad de establecer el incremento mediante decreto, lo que garantiza que el nuevo salario mínimo entre en vigor desde la primera quincena de enero.

En la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales están presentes representantes del Gobierno, de las empresas y de los trabajadores y pensionados

Tendencia de los incrementos del salario mínimo

Un análisis de Bancolombia sobre los últimos años muestra una tendencia a incrementos del salario mínimo superiores a la inflación:

2022: el aumento fue del 10,07% frente a una inflación del 5,62%, lo que representó un crecimiento real del 4,45%.

2023: el ajuste alcanzó el 16% con un IPC del 13,1%, resultando en un crecimiento real del 3%.

2024: el incremento fue del 12% ante una inflación del 9,2%

2025: se definió una subida del 9,53% frente a un dato inflacionario de 5,20%, con un crecimiento real del 4,33%.

Sin embargo, la concertación entre las partes es poco frecuente: en la última década, solo en cuatro ocasiones (2018, 2019, 2022 y 2023) se logró un acuerdo, mientras que en los años restantes el ajuste se fijó por decreto presidencial.

Qué se espera para 2026

De cara a 2026, las posiciones de los actores clave presentan diferencias notables. El Gobierno nacional manifestó la intención de establecer un alza cercana a los dos dígitos, al proponer un 11%. Los sindicatos, agrupados en el Comando Nacional Unitario (CUT, CGT y CTC), respaldan un incremento de alrededor del 10% al argumentar la necesidad de considerar factores como la inflación, el empleo y el crecimiento económico. Por su parte, los empresarios pidieron moderación y advirtieron que un aumento superior al 7% podría generar dificultades para asumir los sobrecostos, lo que puede afectar la capacidad de las empresas para crear nuevos empleos. Organizaciones como Fedesarrollo y Anif insisten un incremento entre el 6,5% y el 7%.

Gustavo Petro fue el presidente de Colombia que estableció mayores aumentos en el salario mínimo

Si prospera la propuesta sindical de un aumento cercano al 10%, el salario mínimo subiría $142.350, lo que, sumado al auxilio de transporte, lo ubicaría en torno a $1.785.850 mensuales. Sin embargo, el costo total para los empleadores va más allá de estos valores, ya que deben asumir aportes a salud y pensión, pagos al sistema de riesgos laborales, prima de servicios, cesantías, vacaciones y, en algunos casos, indumentaria.

Según estimaciones de Fenalco, un incremento de dos dígitos podría elevar el costo promedio por trabajador a $2.800.499 mensuales.

Presión inflacionaria

El debate sobre el aumento del salario mínimo se desarrolla en medio de una inflación persistente. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la variación anual del IPC a octubre de 2025 fue del 5,51%, lo que marcó el cuarto mes consecutivo de incremento. El equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que, si el aumento supera el 10%, la inflación en 2026 podría rebasar el 4,5%. Mientras que el Banco de la República anotó que un ajuste desproporcionado podría dificultar el control de los precios y optó por mantener la cautela en las tasas de interés ante la posibilidad de un alza significativa del mínimo.

Además, desde el ámbito académico se señala que incrementos superiores a la inflación y la productividad pueden afectar la competitividad, impulsar la informalidad y alejar las ganancias de los trabajadores informales del salario mínimo.

Convergencia lenta

La directora del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia, Laura Clavijo, advirtió sobre la lentitud en la convergencia inflacionaria si el aumento supera ciertos límites: “Si la negociación se ubica por encima, la convergencia será aún más lenta”.

Por su parte, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, expuso los efectos de los incrementos recientes: “Ya llevamos cuatro años de incrementos más altos del salario mínimo relativo a la inflación y la productividad, y los resultados se han traducido en que la no participación laboral ha aumentado, la tasa de informalidad está en los mismos niveles y las ganancias de los informales están cada vez más lejos del mínimo”.

El 30 de diciembre se cumple la fecha límite para establecer el aumento del salario mínimo de 2026

Calendario oficial de la negociación salarial

El proceso de negociación del salario mínimo para 2026 se desarrolla bajo el siguiente cronograma oficial:

5 de diciembre:

El Dane presenta al país la cifra de IPC a las 6:00 p. m..

9 de diciembre (8:00 a 1:00 p. m.):

Mesa de concertación del salario mínimo.

Presentaciones de:

Dane: IPC y cifras.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público: coyuntura macroeconómica.

Banco de la República: proyección de inflación y presentación de ofertas de incremento de salario mínimo 2026.

11 y 12 de diciembre (8:00 a. m. a 11:00 a. m.):

Jornadas de concertación.

15 de diciembre (8:00 a. m. a 4:00 p. m):

Primer vencimiento legal para la concertación del salario mínimo.

16 y 17 de diciembre:

Presentación de escritos de salvedades de cada parte.

18 de diciembre (8:00 a. m. a 1:00 p. m):

Sesión para estudiar las salvedades.

19, 22, 23, 24, 26 y 29 de diciembre (8:00 a. m. a 11:00 a. m.):

Jornadas de concertación extraordinarias a convenir.

30 de diciembre: