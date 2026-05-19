Colombia

Capturaron a ciudadano francés que habría agredido a un menor que bailaba en una sala de cine en Medellín

La familia de la víctima formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y recibe asesoría directa del equipo jurídico de la Alcaldía de Medellín

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El extranjero fue detenido en un local comercial de El Poblado - crédito @FicoGutierrez/X
El extranjero fue detenido en un local comercial de El Poblado - crédito @FicoGutierrez/X

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá anunció la captura de un ciudadano de nacionalidad francés por la presunta agresión a un menor de edad en una sala de cine en un centro comercial de Medellín.

Así lo notificó el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X, en la cual manifestó que el extranjero fue detenido en una intervención conjunta de la Policía y los equipos de vigilancia privada del centro comercial ubicado en el sector de El Poblado.

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Según el reporte oficial, el hecho concreto ocurrió cuando, concluyendo la función, un grupo de adolescentes comenzó a bailar en la sala; esto desató, según la denuncia, la molestia del hombre extranjero, que persiguió al grupo y alcanzó a uno de ellos.

Ante el llamado de alerta por parte del grupo de jóvenes, las autoridades actuaron oportunamente y detuvieron al ciudadano europeo, en la que se le imputó el delito de lesiones personales tras golpear en el rostro y otras partes del cuerpo al adolescente.

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Actualmente, avanzan las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el hombre aprehendido, un proceso que involucra el acompañamiento de la familia de la víctima, quien formalizó la denuncia ante la Fiscalía General.

“Pusimos todo nuestro equipo jurídico a disposición de la familia y hacemos seguimiento directo con la Fiscalía y Migración Colombia para que este caso avance y no quede impune”, escribió el mandatario distrital en su cuenta de X.

De igual manera, Gutiérrez expresó sus sentimientos encontrados, al revelarse las causas de la golpiza por parte del extranjero al menor de edad. “Como padre de familia, este tipo de situaciones duelen e indignan. A los niños hay que cuidarlos, protegerlos y rodearlos siempre”, afirmó el alcalde paisa, agregando una fotografía del momento de la captura, donde respondió a cuestionamientos por no revelarse la identidad del presunto agresor.

El suceso se enmarca en un contexto donde las autoridades de Medellín han reportado un aumento de incidentes protagonizados por extranjeros, incluidos disturbios, explotación sexual de menores y alteraciones del orden en espacios públicos durante este año.

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