Así reaccionó Dímelo King a las declaraciones de Valentino Lázaro por votaciones para ver si sigue o no en el programa

Valentino Lázaro y Dímelo King protagonizan tenso cruce en ‘Tamoenvio’ por polémica encuesta - crédito @dimeloking/IG

Una nueva polémica se desató alrededor del programa de streaming Tamoenvio luego de que Valentino Lázaro expresara públicamente su inconformidad por una encuesta publicada en las redes sociales del proyecto, en la que se le preguntaba al público si preferían que él continuara o si debía regresar Karola Alcendra.

Esta pregunta se dio porque Elkin de la Hoz (nombre de pila de Dímelo King) le ofreció a la costeña volver a trabajar en el show, tras su salida del programa que estaba conduciendo en República Dominicana, pero Alcendra puso condiciones para renovar su contrato y dentro de ellas fue sacar del formato a Valentino y Yaya Muñoz porque considera que son personalidades que no estaría aportando al programa.

“Mándame la propuesta, peroooooo ojalá venga incluido que si vuelvo salen los otros 2 que ni fu, ni fa, ni ran fan fan jaajajajajajajajaj... Si es así, compro vuelo mañana mismo. ¿Ok?“, fueron las palabras de Karola ante la propuesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante esta solicitud, la producción de Tamo en vivo realizó la publicación en el perfil de Instagram de Dímelo King, que rápidamente generó debate entre los seguidores del show y se conviritó en el detonante de una discusión que esta vez ocurrió en plena transmisión en vivo.

¿Regresa Karola? La encuesta que sacudió a ‘Tamoenvio’ y puso en jaque a Valentino Lázaro - crédito @tamoenvivo.co/IG

Y fue después de ese post que Valentino salió a demostrar su molestia e inconformidad en sus historias personales de Instagram, asegurando que le parecía un trato injusto y que por ende tomaba la decisión de alejarse por un tiempo del programa.

“En Tamo en Vivo yo he sido constante, profesional y sobre todo leal, leal de verdad. No de esas lealtades que se evaporan en cuanto aparece un micrófono más grande o una cámara con más filtro o una oportunidad que brilla más por fuera, pero que por dentro no tiene mucho fondo. Yo estuve aquí, firme... Yo no voy a competir con la inestabilidad y la deslealtad de nadie. No voy a mendigar espacios que yo mismo ayude a sostener... Si alguien quiere reclamar protagonismo retroactivo, que lo disfrute. Pero pretender que yo deba salir para que otro se sienta cómodo, eso supera la ficción. Eso es un humor super involuntario y del barato. Por eso voy a tomarme unos días lejos del proyecto. No porque esté molesto, no porque esté herido, no porque esté ardido, sino porque estoy... selectivo", expresó Lázaro.

Sin embargo, la polémica no se detuvo ahí, ya que luego de que Valentino expresara públicamente su posición frente a la situación, Dímelo King reaccionó con evidente molestia por las declaraciones, especialmente porque el influenciador decidió no presentarse al set tras ver la encuesta.

Elkin de la Hoz no solo dijo haber visto todo lo que Lázaro publicó en sus historias, también cuestionó la reacción del integrante del equipo.

Controversia en 'TamoEnVivo', la lealtad de Valentino Lázaro en el centro del debate - crédito @valentinolazaroh/IG

“Todo lo que subió Valentino Lázaro a su historia, lo vi. Valentino, has dicho que eres una persona que ha sido muy responsable y tienes muchísima razón. Pero ¿sabes qué, Valentino? O sea... uno es responsable siempre, no a veces”, señaló King, dejando claro que para él la ausencia no estaba justificada.

Añadió además: “Hoy, como viste esa publicación, decidiste no venir, te veo en un aeropuerto. No creo que esa situación te haya llenado de tanto trauma que necesitabas viajar y necesitabas irte para otro lado porque eso te estaba…”.

La discusión se intensificó cuando Yaya Muñoz, coanfitriona del programa, intervino para defender a Valentino y cuestionar la forma en que se manejó la situación.

“Pero yo sí les voy a decir algo y esta vez no estoy de acuerdo con ustedes. Si ustedes van a poner en tela de juicio el trabajo de Valentino, cuando ustedes saben que Valentino literalmente se mata aquí por todos… no en tela de juicio, pero si pones una encuesta, Karola o Valentino… Bueno, yo sé que tú no lo hiciste, tu equipo”, afirmó, señalando la falta de comunicación interna antes de publicar el sondeo.

King respondió molesto ante la ausencia de Valentino y su decisión de no comunicarse directamente: “¿Por qué no vino hoy? ¿Por qué no me llamó a decírmelo?”, cuestionó.

A lo que Yaya replicó con otro punto crítico: “¿Y qué tal si antes de hacer la publicación le preguntan a él o se lo comunican a él? Porque todo tiene que ser a través de redes sociales”.

La ausencia de Valentino Lázaro desata debate en ‘Tamoenvio’ y Yaya Muñoz sale en su defensa - crédito prensa Dímeso King

El creador del programa insistió en que él no maneja las redes personales ni toma ese tipo de decisiones: “Por eso te estoy diciendo. Yo hace tres años no hago una publicación en Dímelo King”, destacó.

La discusión dejó en evidencia tensiones internas en el equipo del programa y por ahora, Valentino Lázaro no ha hecho nuevas declaraciones, mientras que los seguidores siguen a la expectativa de si regresará al set o si la encuesta tendrá consecuencias reales en la alineación del show.