Alfredo Saade quiere que Verónica Alcocer, que se separó de Gustavo Petro, sea candidata presidencial: esta es su propuesta

Acostumbrado a dar de qué hablar en las redes por sus ocurrencias, Alfredo Saade, el nuevo embajador de Colombia en Brasil, luego de cumplir la sanción de tres meses por la Procuraduría General de la Nación, sorprendió a propios y extraños al dar a conocer el jueves 4 de diciembre de 2025 una propuesta que causó una fuerte discusión: la que la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, pueda ser candidata a la presidencia en la consulta del Frente Amplio.

“Es hora de que @Veronicalcocerg sea candidata a la presidencia en el frente amplio”, afirmó el entrante funcionario, cuyo último cargo en el Gobierno había sido el de la jefatura de Despacho de la presidencia. El mismo que, en su momento, quiso que el presidente de la República, Gustavo Petro -del que Alcocer ya se separó- y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez tuvieran la posibilidad de disputarse la presidencia en una “gran final”, como si fuera partido de fútbol.

Como era de esperarse, los comentarios frente a esta iniciativa no se hicieron esperar: pues la primera dama actualmente está involucrada en los señalamientos sobre una presunta vida de lujos y exentricidades que estaría viviendo en Suecia: de acuerdo con los reportes periodísticos del medio Expressen, que ha detallado -incluso en video- la presencia de Alcocer en Estocolmo, ciudad en la que estaría viviendo desde hace más de seis meses.

Y no solo eso: también hace parte de la Lista Clinton, tras la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) de incluirla en este negativo reporte; así como también están inmersos en esta especie de “muerte financiera” su aún esposo, el jefe de Estado; el primogénito del gobernante, Nicolás Petro Burgos, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, al ser señalados por sospechas de ingreso de dineros ilícitos a sus cuentas.

La controversia que salpica a Verónica Alcocer, la aún esposa de Gustavo Petro

En efecto, a mediados de noviembre de 2025, el tabloide sueco publicó una investigación que aseguraba que la primera dama estaba llevando una vida cómoda en territorio escandinavo. El medio reportó que se había alojado en un hotel exclusivo, llamado Strand Hotel, y luego en un apartamento de lujo, codeándose con empresarios millonarios y figuras del jet set local; luego de tomar distancia del primer mandatario, tras la crisis de su relación matrimonial.

La propuesta de Saade se supo justo en el día en que Alcocer decidió romper el silencio y pronunciarse frente a las informaciones que han circulado en su contra. “Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre. Duele cuando, aun conociendo los hechos, persisten los señalamientos”, afirmó la mujer, que compartió en los últimos días con su hija, Antonella, que fue a visitarla.

El nuevo embajador en territorio brasileño, que también intentó cuajar una candidatura de su parte que no despegó, pese a mencionar que hacía parte del Pacto Histórico, no precisó cómo sería esa eventual candidatura de Alcocer, con miras al proceso que se llevará a cabo el 8 de marzo: y del cual saldrá una candidatura única de los sectores de izquierda para la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026 en todo el territorio nacional.

Es válido decir que en el nuevo cargo, el valduparense asumirá la posición que ocupaba Guillermo Rivera, exministro durante el gobierno de Juan Manuel Santos, quien ejerció como representante diplomático en ese país hasta el 31 de julio de 2025, fecha en la que resolvió irse. En ese momento, su decisión fue interpretada como una muestra de interés por participar en el próximo proceso electoral, considerado determinante para el rumbo del país.