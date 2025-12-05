Alcalde de Bogotá confirmó que se levanta medida de Pico y placa para dos días a final de año

Pico y Placa se modificará para finales de diciembre y principios de enero de 2026- crédito Secretaría de Movilidad

Las autoridades de Bogotá han decidido implementar una modificación temporal a la habitual restricción de Pico y placa en ciertos días clave de la temporada festiva.

El alcalde Carlos Fernando Galán informó que la restricción para vehículos particulares no aplicará ni el viernes 26 de diciembre, ni el viernes 2 de enero de 2026, con el propósito de facilitar los desplazamientos de quienes realizan viajes por vacaciones.

Esta suspensión puntual busca, según Galán, ayudar a que las personas puedan avanzar y realizar sus recorridos, especialmente para las salidas de viaje, una medida que responde a las necesidades de movilidad incrementadas en fin de año.

“Que se siga moviendo. Sin embargo, eh, revisando, digamos, las fechas que vienen, tomamos la decisión de levantar el Pico y Placa dos días. Va a ser el 26 de diciembre, un viernes, y el 2 de enero, un viernes también. Esos dos viernes no va a haber Pico y Placa en Bogotá y eso va a garantizar que la gente se pueda mover durante todos esos dos fines de semana, el de Navidad y el de Año Nuevo, sin problema por Bogotá, sin Pico y Placa”.

El alcalde detalló que solamente estos dos días se verán exentos de la restricción, permaneciendo el esquema usual de Pico y placa durante el resto de diciembre y enero.

La medida de Pico Y placa se levantará en la ciudad durante el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero, anunció el alcalde Carlos Fernando Galán - crédito redes sociales/X

