Wanda Nara sorprende en ‘MasterChef’ al contar que Sebastián Yatra la invitó a salir mientras estaba con Mauro Icardi

La presencia del cantante colombiano Sebastián Yatra en el estudio de MasterChef Celebrity Argentina alteró la rutina del certamen y generó un ambiente cargado de anécdotas y complicidades inesperadas.

La velada, dedicada a la gastronomía colombiana, no solo puso a prueba a los concursantes, también sirvió de escenario para que Wanda Nara revelara detalles de un acercamiento pasado con el cantante, lo que derivó en una propuesta singular: postular a su hermana, Zaira Nara, como posible cita para el artista.

El episodio comenzó con la llegada de un camión repleto de ingredientes típicos de Colombia, lo que marcó el inicio de una jornada temática en la séptima semana de la competencia de cocina en ese país, pero después se dio la aparición de Yatra, invitado especial de la noche.

El cantante colombiano fue recibido con entusiasmo por la conductora del programa, es decir, Wanda Nara, quien lo presentó como “mi colombiano favorito”, mientras que el músico, por su parte, no tardó en elogiar la cocina de su país y compartió su preferencia por las alitas picantes, afirmando: “La comida colombiana es de las mejores cocinas del planeta entero”.

Durante la transmisión, Yatra explicó que, junto al jurado, había definido los desafíos culinarios de la noche y al ser consultado por un consejo para los participantes para que pudieran realizar las preparaciones colombianas de la mejor manera, el cantante hablo desde el corazón.

“Déjense llevar por el instinto y háganlo con amor que la comida colombiana está hecha con pasión. No somos de meter mucha azúcar, nos encantan las cosas fritas y nunca puede faltar una buena arepa”, declaró en vivo y directo.

La interacción entre el invitado y los concursantes se mantuvo distendida, con referencias a la torta de manzana de Wanda Nara y bromas que involucraron a Maxi López, exfutbolista y expareja de la conductora.

En uno de los momentos más comentados, Maxi López lanzó una broma de doble sentido al ofrecerse a enseñar a Yatra a preparar una hamburguesa con queso, en alusión a mensajes privados de Mauro Icardi, pero Wanda Nara intervino para frenar la conversación.

La dinámica se tornó aún más personal cuando Maxi López, en tono de periodista de espectáculos, preguntó a Yatra si tenía alguna novia que cocinara y ante la respuesta negativa del cantante, Wanda Nara aprovechó para sugerir a su hermana Zaira como candidata, a lo que Yatra respondió con simpatía: “Me cae muy bien”, comentó entre risas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que durante el intercambio se dio una confesión inesperada por parte de Wanda Nara, ya que admitió que existió un acercamiento previo con el artista colombiano.

En un momento de la ejecución del reto, la modelo Evangelina Anderson, que está participando en el programa, lanzó la pregunta sobre qué haría Wanda si Yatra la llamara y la conductora respondió: “No, a mí Yatra ya me llamó”, revelando que el cantante le había enviado un collar de regalo en el pasado, aunque nunca llegaron a encontrarse.

Wanda añadió: “Maxi lo sabe. Se lo dijo Yatra”, involucrando a su exmarido en la anécdota, a lo que Maxi López confirmó la versión: “Hubo un ‘beboteo’. Hubo también un collar”.

“Me llamó en el pasado, me mandó un collar y ya, no nos pudimos ver”, reveló la expareja de Mauricio Icardi, explicando que ese primer acercamiento con el artista ocurrió durante un evento en Brasil en 2023, al que asistió acompañada por el actual jugador del Galatasaray.

La modelo que Sebastián Yatra puso nerviosa en su paso por ‘Masterchef Celebrity Argentina’

Durante la competencia, el chef Damián Betular se acercó a la estación de Evangelina Anderson acompañado de Sebastián Yatra y en ese momento, la participante no ocultó su incomodidad y expresó: “Me pones nerviosa... prefiero que vayan a otras cocinas”.

Betular aprovechó la ocasión para informarle que el plato que debía preparar, ajiaco con patacones y hogao, era el preferido del artista. Anderson, quien no consume carne, solicitó entonces que Yatra probara su preparación.

La interacción continuó cuando Evangelina Anderson le pidió a Yatra que interpretara una canción, recordando que otros invitados como Luck Ra o La Joaqui solían cantar en el programa y el cantante accedió y presentó su nuevo tema, Canción para regresar, lo que añadió un momento musical a la velada.

Al presentar su plato ante el jurado, Wanda Nara intervino para destacar la dificultad de cocinar bajo la mirada de Yatra: “Hoy no la juzguen que cocinar con Yatra adelante no es tan fácil” y el chef Germán Martitegui también comentó la actitud de Anderson, afirmando: “Nunca te vi tan alborotada”.

La conversación derivó en un intercambio sobre la situación sentimental de la participante, cuando Nara mencionó que Maxi había intentado presentarla con Yatra y Anderson respondió con firmeza: “Que sea soltera no significa que esté disponible”. Martitegui insistió: “O sea, te llama Yatra hoy y no salís”, a lo que Anderson replicó sin dudar: “Le digo que no”. La reacción de sus compañeros fue abandonar el estudio entre risas.