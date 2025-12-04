Verónica Alcocer reapareció en redes sociales tras su polémica en Suecia: “La persecución y la calumnia”

Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, generó controversia por su comportamiento, primero por “excederse” en sus funciones protocolarias y ahora por distanciarse de ellas, mientras lleva una vida de lujo en Estocolmo - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Verónica Alcocer se pronunció públicamente sobre su polémica frente a los lujos y reuniones privadas que habría realizado en su llegada a Estocolmo, capital de Suecia.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, la exesposa del presidente Gustavo Petro advirtió que, por este escándalo, ha sido víctima de persecución y daño moral, y destacó el dolor causado por los ataques personales en el espacio público digital.

“Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre. Duele cuando, aun conociendo los hechos, persisten los señalamientos”, escribió Alcocer.

Además, hizo un llamado para que se eviten nuevos juicios de valor, no solo en su caso particular, sino para cualquier ciudadano colombiano, en la que advirtió sobre el impacto negativo del odio y la desinformación en la vida pública.

“Como sociedad, necesitamos detenernos y reflexionar sobre lo que estamos construyendo en las redes sociales: el odio y la mentira no pueden convertirse en las fuerzas que guíen nuestra convivencia. Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y la verdad”, puntualizó.

El pronunciamiento de la primera dama colombiana se conoce después de que la compañía sueca Saab defendió la integridad del contrato firmado con el Gobierno colombiano para la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, que tuvo un costo de 16 billones de pesos.

Allí, la empresa aclaró que en la negociación no participaron intermediarios ni personas externas y que todas las gestiones se realizaron exclusivamente entre representantes oficiales de Saab, delegados del Gobierno de Colombia y con la supervisión de las autoridades de Suecia, por lo que desmienten la participación de Verónica Alcocer en el mismo.

“Toda la negociación y adquisición se llevó a cabo con representantes oficiales de la empresa y con la contraparte oficialmente designada por Colombia, con el acompañamiento del Gobierno de Suecia y sus estándares de transparencia”, expuso Saab en el comunicado.

Verónica Alcocer fue vista recorriendo las calles de Estocolmo

Las declaraciones de Verónica Alcocer se da luego de que fuera increpada por periodistas del medio local Expressen mientras realizaba compras en la capital nórdica.

El medio citado documentó el episodio en el que Alcocer, al ser abordada por periodistas, y que iba acompañada por su hija Antonella Petro y el empresario catalán Manuel Grau Pujadas, evitó responder preguntas alegando desconocimiento del idioma: “No hablo inglés”, expresó la exesposa del presidente colombiano.

Grau Pujadas, quien la acompañaba, intervino para rechazar la solicitud de los reporteros y trató de impedir que se tomaran fotografías, colocando su mano enguantada frente a la cámara y despidiéndose con un “Muchas gracias”.

La presencia de Verónica Alcocer en Estocolmo, ocurrida desde octubre de 2025, ha generado una oleada de interrogantes sobre su estilo de vida, sus vínculos empresariales y el origen de los fondos que sostienen su estancia en Suecia, teniendo en cuenta que la primera dama fue incluida en la Lista Ofac del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como Lista Clinton, junto a su exesposo Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti.

El 16 de noviembre, Expressen publicó una investigación en la que describió el modo de vida de Alcocer en Estocolmo, caracterizado por el lujo y la ostentación. Según el medio sueco, la primera dama frecuenta fiestas privadas, restaurantes exclusivos y clubes reservados para la élite local, como el club Noppes.

La investigación señala que Alcocer ha sido vista celebrando junto a empresarios y figuras del jet set sueco, lo que ha intensificado las dudas sobre el origen de los recursos que financian su estancia.

Durante su permanencia en la capital sueca, Alcocer primero se alojó en un hotel de alto nivel antes de mudarse a un apartamento de lujo en el centro de la ciudad, según fuentes citadas por Expressen.

Fuentes cercanas a Alcocer, consultadas por el medio sueco, indicaron que ella ha manifestado sentirse “más tranquila” y en un entorno de “mayor orden” en Suecia. No obstante, la controversia se ha intensificado por la falta de transparencia respecto a los fondos que sostienen su nivel de vida.