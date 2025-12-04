Colombia

Valentino Lázaro protestó por decisión de la producción del programa ‘Tamo en vivo’: “No voy a mendigar espacios”

El creador de contenido exigió respeto y lealtad en su equipo de trabajo, y dejó claro que su permanencia en el programa dependerá de que se valoren sus principios y su trayectoria profesional

La controversia en torno al posible regreso de Karola al programa digital Tamo en vivo ha desatado un debate sobre la lealtad y el respeto en los equipos de creadores de contenido, luego de que Valentino Lázaro cuestionara públicamente la dinámica interna y la actitud de sus compañeros.

En una publicación difundida en sus plataformas, Lázaro defendió su permanencia en el espacio, subrayando que su trayectoria se ha caracterizado por la constancia, el profesionalismo y, sobre todo, la lealtad, valores que considera fundamentales y que, según él, ha sido puestos en entredicho por la reciente polémica.

En el tramo final de su mensaje, el creador de contenido fue enfático al afirmar que su dignidad no está en juego y que su continuidad en el proyecto dependerá exclusivamente de que se le garantice un trato basado en el respeto mutuo.

Además, anunció que se tomará unos días para reflexionar, no por sentirse herido, sino porque desea ser selectivo con los espacios que realmente valoran su aporte.

Lázaro también dirigió un mensaje directo a su compañero Dímelo King, instándolo a valorarse y a no aceptar “migajas”, aludiendo a la actitud de Karola, quien, según él, no le respondió durante un mes y solo ofreció excusas.

Voy a tomarme un minuto para dejar ciertas cosas pulcramente aclaradas. En Tamo en Vivo yo he sido constante, profesional y sobre todo leal, leal de verdad. No de esas lealtades que se evaporan en cuanto aparece un micrófono más grande o una cámara con más filtro o una oportunidad que brilla más por fuera, pero que por dentro no tiene mucho fondo. Yo estuve aquí, firme, dando la cara, mientras otros, bueno, digamos que ya tenían prioridades bastante flexibles. Y ahora resulta que hay una conversación donde se plantea que para que cierta persona considere volver, el requisito es sacarme a mí. E incluso se acaba de subir un post en Tamo en Vivo con una encuesta de quién se queda y quién se va. Qué elegante, ¿no? Casi me siento halagado, porque para que alguien ponga mi nombre como condición, claramente algo debo estar haciendo mucho mejor que ella", empezó diciendo el influenciador.

Y lo digo con mucha calma y un poquito de ironía. Yo no voy a competir con la inestabilidad y la deslealtad de nadie. No voy a mendigar espacios que yo mismo ayude a sostener mientras otros permitían que los desmeritaran en un reality internacional mientras esta persona solo callaba y optaba por tomar una actitud sumamente dobladora con el jefe que en ese momento le convenía más. Si alguien quiere regresar, que regrese", mencionó Valentino en una historia de Instagram.

El detonante de la controversia fue la posibilidad de que el regreso de Karola al programa estuviera condicionado a la salida de Lázaro y de Yaya Muñoz, una situación que el propio creador de contenido calificó como un error y una falta de justicia.

Para él, esa estrategia representa “humor barato” y no está dispuesto a competir con nadie, mucho menos con alguien a quien percibe como desleal.

La reacción de Lázaro no solo se limitó a un reclamo personal, sino que abrió una discusión más amplia sobre las dinámicas de los proyectos digitales y la presión que pueden ejercer tanto los integrantes como la audiencia. Según explicó, no se trata de orgullo ni de resentimiento, sino de ser selectivo con los espacios que realmente valoran su trabajo.

Si alguien quiere reclamar protagonismo retroactivo, que lo disfrute. Pero pretender que yo deba salir para que otro se sienta cómodo, eso supera la ficción. Eso es un humor super involuntario y del barato. Por eso voy a tomarme unos días lejos del proyecto. No porque esté molesto, no porque esté herido, no porque esté ardido, sino porque estoy... selectivo. Y cuando uno se valora, empieza a escoger con frialdad cuáles espacios están a su altura y en cuáles lo valoran", agregó Valentino Lázaro.

“Yo me respeto, yo me cuido y no negocio mi dignidad por conveniencia ajena. Si decido volver es porque el proyecto me respeta a la misma medida como yo los he respetado desde el día uno. Mientras tanto, que sigan con sus entradas, salidas y sus intermitencias. Yo por mi parte estoy tranquilo, porque donde yo estoy, estoy porque quiero y donde no valoran mi trabajo, simplemente no me quedo. Nos vemos si es que vale la pena volvernos a ver”, puntualizó.

