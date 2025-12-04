Colombia

Presidente del Congreso respondió a Petro por cuestionamientos sobre la defensa de la soberanía nacional: “Nunca respaldaré los trinos incendiarios”

Lidio García arremetió contra el jefe de Estado en medio de las reacciones que generaron las declaraciones de Donald Trump sobre posibles acciones contra países asociados al narcotráfico

El intercambio comenzó cuando Petro cuestionó la posición de García frente a las advertencias del mandatario estadounidense, afirmando que este no estaba actuando en defensa de la soberanía nacional - crédito Colprensa

El presidente del Congreso, Lidio García, respondió públicamente a Gustavo Petro luego de que este lo cuestionara por su reacción frente a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que mencionó la posibilidad de ataques a países asociados al narcotráfico, incluyendo a Colombia.

El pronunciamiento de Trump generó preocupación institucional y abrió un debate sobre la manera en que los poderes públicos deben manejar este tipo de anuncios.

García, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, se dirigió directamente al jefe de Estado. En su respuesta, subrayó que la defensa de la soberanía del país debe realizarse por la vía diplomática y mediante mecanismos institucionales. “Con el debido respeto Gustavo Petro, Colombia es un país soberano y su dignidad se defiende siempre, con firmeza y sin vacilaciones, frente a cualquier amenaza o agravio, venga de donde venga”, indicó el presidente del Senado.

El intercambio comenzó cuando Petro cuestionó la posición de García frente a las advertencias del mandatario estadounidense, afirmando que el presidente del Congreso no estaba actuando en defensa de la soberanía nacional. Como parte de ese señalamiento, Petro escribió: ”Muy bien por la Cámara de Representantes que sale a defender la soberanía nacional. Qué pasó con el presidente del Congreso, el Carmen de Bolívar y los montes de Bolívar son Colombia y su bandera es el tricolor que proclama libertad: ‘Colombia Libre’”.

Frente a estas afirmaciones, García respondió exponiendo su postura sobre el manejo de las relaciones exteriores. “Como Presidente del Senado de la República nunca respaldaré la irresponsabilidad en el manejo de las relaciones exteriores, la ruptura de los canales diplomáticos ni los trinos incendiarios que, lejos de protegernos, terminan perjudicando los intereses nacionales”, afirmó en su publicación.

El presidente del Senado también aseguró que la defensa de la soberanía nacional no se ejerce a través de provocaciones. En su mensaje añadió que esta debe realizarse mediante “diplomacia seria, mesura y sentido de Estado”.

Noticia en desarrollo...

