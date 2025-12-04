Polémico encuentro entre los ex de Aida Victoria: “El Agropecuario” se unió a Westcol en un ‘reality’ prometedor

La inclusión de "El Agropecuario", en el reality de Westcol provocó gran revuelo, especialmente por su relación con Aida Victoria - crédito redes sociales

La noticia de que Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario”, será uno de los participantes del esperado reality La mansión de los streamers provocó una gran conmoción en las redes sociales. La sorpresa no solo radica en su inclusión en el show, sino en el inesperado reencuentro del empresario con Westcol —creador del programa—, dos exnovios de la influenciadora Aida Victoria Merlano, lo que desató una avalancha de comentarios y especulaciones.

El reality, que se transmitirá entre el 3 y el 10 de diciembre de 2025, reúne a 20 participantes que competirán en una serie de retos para ganar visibilidad en el mundo digital. El ganador se unirá al equipo creativo de Westcol, con el fin de abrir una puerta importante para su carrera en las plataformas digitales.

No obstante, lo que captó toda la atención no es solo el formato del show, sino la reaparición de Tejada, que se une a un proyecto que lo pone cara a cara con Westcol, su antiguo rival sentimental y ex también de Aida Victoria.

Aida Victoria y sus polémicas relaciones sentimentales

La relación de Aida Victoria con Westcol fue ampliamente seguida en las redes sociales, pero fue su romance con Tejada el que también acaparó titulares. Tras su relación con el líder del streaming en Colombia, la barranquillera inició un noviazgo con el empresario, un vínculo que también estuvo marcado por la polémica; las defensas públicas de ella hacia su pareja, la controversia por su embarazo y posterior ruptura poco después del parto.

Fue en este contexto que Tejada pasó a ser una figura clave en la vida de Aida Victoria, especialmente después de que ella lo acusara públicamente de haberla agredido, incluso después de haber tenido a su hijo Emiliano, que aún no cumple seis meses. Esta denuncia añadió aún más tensión y controversia a la ya compleja situación.

Ahora, que se dio a conocer la participación de Tejada en el reality, las redes estallaron. La noticia no solo fue un bombazo por la naturaleza del programa, sino porque todos sabían que Aida Victoria había terminado su relación con “El Agropecuario” en medio de escándalos y fuertes acusaciones; muchos seguidores de la barranquillera no imaginaban que los dos hombres más relevantes en su vida se reunirían de nuevo en un proyecto público.

Encuentro entre los ex de Aida Victoria que nadie esperaba

La sorpresa fue aún mayor cuando, en un video compartido por Westcol, ambos se vieron en un ambiente relajado y conversaron sobre la participación de Tejada en el show. La charla, entre bromas y anécdotas, parecía indicar que no había animosidad entre ellos, a pesar de su pasado.

El momento más tenso llegó cuando Westcol recordó las diferencias que tuvieron en el pasado: “Tuvimos un problema nosotros, ¿te acordás del problema que tuvimos?”, y “El Agropecuario” afirmó y posteriormente profundizó: “En ese momento me sentí como, como con rabia”.

Después del anuncio, Aida Victoria no tardó en reaccionar. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la influenciadora lanzó una sugerente pregunta a sus seguidores: “¿Qué outfit me pondría para dar una clase? Recibo sugerencias”, al dejar claro que estaba dispuesta a enfrentar cualquier comentario que surgiera sobre sus exnovios y el reality.

El impacto de este reencuentro en La mansión de los streamers trascendió las expectativas del espectáculo. Si bien el reality promete convertirse en un éxito por su formato y los participantes, lo que realmente mantiene a los seguidores al borde del asiento es la posibilidad de que los dramas del pasado de Aida Victoria —Westcol y Tejada— sigan siendo tema de conversación durante todo el programa.