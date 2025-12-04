Colombia

Petro se refirió a la posible presencia del cartel de los soles en Colombia y defendió avances contra el narcotráfico

El jefe de Estado aseguró que su Gobierno ha enfrentado el crimen con determinación, rechazó amenazas externas y recordó el mensaje de libertad de Simón Bolívar y la Constitución de 1991

Gustavo Petro se refirió a la posible presencia del Cartel de los soles en Colombia - crédito Presidencia/Youtube

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a referirse a la supuesta existencia del cartel de los soles, grupo criminal con esferas dentro del régimen venezolano dedicado al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Durante un acto realizado en la Escuela Militar José María Córdova, Petro afirmó que su Gobierno ha logrado importantes avances en la lucha contra el narcotráfico y rechazó la existencia del “Cartel de los soles” en el país.

En sus declaraciones, enfatizó que el país no debe ser objeto de amenazas externas y recordó el costo humano que ha significado combatir el narcotráfico para la Policía Nacional y para múltiples sectores de la sociedad colombiana.

Gustavo Petro insistió en que
Gustavo Petro insistió en que el cartel de los soles no existe - crédito Presidencia de la República

Asimismo, cuestionó los señalamientos de falta de acción frente al crimen organizado, resaltando que “¿cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común y de los que no son del común? Porque ¿cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico? Como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico y aquí hay un cartel de los soles”.

En su intervención, el presidente reiteró que el narcotráfico es capaz de corromper a quienes actúan por codicia, pero destacó que no todos los ciudadanos pueden comprarse.

“Por eso vuelvo a repetirlo: la codicia es enemiga antagónica de la vida. Pero no todos los hombres y mujeres tenemos el corazón codicioso. No nos dejamos comprar, no estamos en venta”, dijo el jefe de Estado.

Por último, Petro hizo referencia a la historia, evocando el mensaje de Simón Bolívar sobre la libertad, y señaló que la Constitución de 1991 también defiende esta idea: “En venta estaban los esclavos a la fuerza y todo aquel o aquella que se venda se vuelve esclavo. Y Bolívar dijo que éramos hombres y mujeres libres. Y la Constitución del 91 lo repite y lo ordena”.

Donald Trump dijo que podría realizar ataques terrestres en Colombia

El 2 de diciembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre los peligros que enfrenta Colombia debido a la producción y distribución de cocaína y otras drogas en su territorio.

El presidente de Estados Unidos indicó que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida en su territorio - crédito Redes sociales/X

Durante una rueda de prensa, el mandatario estadounidense afirmó que el país suramericano podría convertirse en objetivo de operaciones ofensivas por parte del Ejército estadounidense, como parte de una estrategia para enfrentar el narcotráfico.

“Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Agradecemos mucho eso, pero sí. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, expresó Trump ante los medios de comunicación.

El presidente estadounidense explicó que, además de Colombia, otras naciones se encuentran bajo la observación de las autoridades norteamericanas.

En particular, hizo mención especial de Venezuela bajo el mando de Nicolás Maduro, a cuyo régimen calificó como un verdadero problema para la región.

“No, no solo Venezuela, no. Venezuela ha sido muy mala. Venezuela ha sido realmente mala en otra cosa, probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace. Enviarían asesinos a nuestro país, vaciarían sus cárceles en nuestro país, envían personas a nuestro país que no queremos, envían a sus traficantes de drogas y a su gente relacionada con las drogas a nuestro país”, declaró el mandatario americano.

Cidh recibió denuncia por muerte
Cidh recibió denuncia por muerte de pescador en bombardeos de Estados Unidos en mar Caribe - crédito Fuerza Aérea de EE. UU.

Y es que el Gobierno estadounidense ha intensificado sus acciones militares en el Caribe y el Pacífico, ejecutando bombardeos a embarcaciones que transportan cocaína y otras sustancias ilícitas. Trump sostuvo que como resultado de estas operaciones han muerto varios “narcoterroristas” y se ha dificultado la comercialización de estupefacientes en Estados Unidos.

Sin embargo, no todos estos ataques serían contra redes del narcotrádico; de hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) recibió el 3 de diciembre una denuncia por la presunta ejecución extrajudicial del pescador colombiano Alejandro Carranza durante un bombardeo de las fuerzas armadas de Estados Unidos en aguas internacionales.

La petición fue presentada por el abogado estadounidense Daniel Kovalik, representante de la familia de la víctima y asesor del presidente Petro.

