Confirman a Alfredo Saade como nuevo embajador de Colombia en Brasil: esto dice su hoja de vida

El nuevo diplomático asume el cargo en momentos de cambios en el servicio exterior colombiano y en medio de cuestionamientos por su gestión en el Gobierno

El gobierno colombiano oficializó la
El gobierno colombiano oficializó la llegada de Saade a la embajada en Brasil tras recibir el visto bueno de las autoridades brasileñas, cubriendo una vacante clave desde la salida de Guillermo Rivera en junio de 2025 - crédito Presidencia Colombia

El Gobierno de Colombia oficializó el nombramiento de Alfredo Saade como nuevo embajador en Brasil, luego de que el Gobierno brasileño otorgara el beneplácito la semana pasada.

La hoja de vida de Saade fue publicada el 4 de diciembre en la página de la Presidencia, confirmando su designación para ocupar el cargo diplomático que estaba vacante desde la renuncia de Guillermo Rivera en junio de 2025.

La Cancillería de Colombia solicitó el beneplácito para Saade a inicios de septiembre, semanas después de que el presidente Gustavo Petro le pidiera su renuncia como jefe de Gabinete.

El Gobierno de Brasil ya concedió la aprobación necesaria para que Saade asuma la representación diplomática en ese país.

El nombramiento ocurre en un contexto donde la administración de Petro ha designado a figuras cercanas a su círculo político en cargos diplomáticos de alto nivel.

El puesto de embajador en Brasil quedó vacante tras la salida de Guillermo Rivera, quien renunció el 3 de junio de 2025 para participar en actividades políticas de cara a las elecciones de 2026. Desde entonces, la embajada permanecía sin titular.

Alfredo Saade, quien se desempeñó como jefe de gabinete de la Presidencia, dejó su cargo en agosto tras verse involucrado en el escándalo por el manejo del nuevo esquema de pasaportes.

La Procuraduría General de la Nación impuso una suspensión provisional a Saade por presuntas conductas indebidas relacionadas con la presión para firmar un convenio entre la Imprenta Nacional y el gobierno de Portugal para la fabricación y suministro de pasaportes.

La medida fue levantada tras su renuncia, ya que, según el organismo de control citado por Semana, “la renuncia conlleva, en efecto, el dejar de ejercer el empleo a partir del cual podía reiterar la falta o continuarla”.

Durante su gestión, Saade ejecutó la orden presidencial de finalizar el contrato con la firma Thomas Greg & Sons y transferir la responsabilidad al gobierno de Portugal, que asesoraría a la Imprenta de Colombia en la impresión de los documentos.

Sin embargo, la firma Thomas Greg & Sons continuó al frente del proceso para evitar el desabastecimiento de pasaportes, según reportó Semana. El escándalo derivó en la salida tanto de Saade como de la entonces canciller Laura Sarabia, quienes debieron responder ante los organismos de control.

La hoja de vida oficial publicada por la Presidencia detalla que Saade es abogado, con una especialización en Gerencia de Gobierno y Gestión Pública obtenida en 2017.

Su experiencia laboral incluye cargos en entidades públicas y privadas, como representante legal de Muros Caídos entre 2008 y 2020, y de la Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia en 2016 y 2017. Además, trabajó como contratista para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) entre 1998 y 2000.

En el ámbito público, Saade ocupó la jefatura de despacho presidencial en 2025 y ha ejercido funciones administrativas y legales en diferentes organizaciones. Su perfil académico y profesional se complementa con experiencia en el sector privado y en proyectos de desarrollo social.

El nombramiento de Saade se suma a una serie de designaciones diplomáticas de corte político realizadas por el gobierno de Petro.

Más de 46 jefes de misiones diplomáticas provienen de esa línea, en su mayoría sin experiencia previa en relaciones exteriores. La llegada de Saade a la Presidencia generó controversia por sus posiciones sobre una posible constituyente, el cierre del Congreso y la reelección presidencial.

Tras su salida del gabinete, Saade manifestó su intención de regresar a la política y aspirar nuevamente a la presidencia en la consulta interna del Pacto Histórico, aunque su inscripción no se confirmó.

La embajada de Colombia en Brasil permanecía sin titular desde la renuncia de Guillermo Rivera, quien dejó el cargo para participar en el escenario político nacional. Con la designación de Saade, el gobierno busca restablecer la representación diplomática en uno de los países más relevantes para la política exterior colombiana.

El proceso de nombramiento de Saade como embajador en Brasil avanza tras la confirmación del beneplácito por parte del gobierno brasileño y la publicación oficial de su hoja de vida. Se espera que en los próximos días asuma formalmente sus funciones en la sede diplomática en Brasilia.

