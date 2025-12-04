Colombia

Metro de Medellín operará hasta la medianoche durante diciembre: así puede pagar el pasaje con puntos acumulados

La medida busca optimizar la experiencia de viaje, garantizar transferencias fluidas y contribuir a la cohesión social, al tiempo que se promueve el respeto por las normas y la cultura ciudadana en la red

Las líneas A, B, T, H, J, K, M y P operarán hasta las 12:00 a. m. en fechas clave de diciembre, facilitando actividades culturales y comerciales - crédito Metro de Medellín

En el contexto de la celebración por los 30 años de operación comercial, el Metro de Medellín y de las festividades de fin de año, la empresa implementó una innovadora alianza con Puntos Colombia para fortalecer la experiencia de movilidad y ampliar sus opciones de pago durante la temporada decembrina de 2025.

Esta estrategia se suma a la extensión de horarios anunciada para finales del año, permitiendo a los habitantes del Valle de Aburrá disfrutar de un servicio más accesible y flexible para planear sus actividades durante una de las épocas de mayor afluencia en la ciudad.

Con la nueva alianza, la empresa de transporte se convierte en el primer sistema masivo de Colombia en integrarse a la plataforma de fidelización Puntos Colombia, la cual suma más de ocho millones de afiliados en el país.

Más de cuatro millones de usuarios de la tarjeta Cívica personalizada pueden redimir puntos en saldo para transporte o marcas aliadas - crédito Empresa Metro de Medellín

Usuarios de la tarjeta Cívica personalizada—más de cuatro millones de personas—y quienes posean la tarjeta Eventual, podrán acumular Puntos por cada recarga que realicen en las Máquinas de Recarga Automática (MRA) distribuidas en las estaciones y paradas de la red Metro. De acuerdo con la empresa, diariamente se efectúan más de 28.000 recargas en estos dispositivos, representando una oportunidad para que la mayoría de viajeros conviertan su movilidad cotidiana en beneficios adicionales.

El proceso para acceder a esta opción es sencillo: al recargar la tarjeta Cívica personalizada en una MRA, el usuario registrado en Puntos Colombia automáticamente acumulará puntos en su cuenta. A su vez, los puntos acumulados podrán redimirse en saldo para la tarjeta Cívica Personalizada o Eventual—hasta un tope de $100.000 por transacción—, permitiendo que las personas utilicen sus beneficios en un gasto esencial como es el transporte, o los empleen en el portafolio de marcas aliadas de la plataforma.

La integración de Puntos Colombia permite a los usuarios del Metro de Medellín acumular puntos por recargas en las Máquinas de Recarga Automática - crédito Metro Medellín

Para utilizar este servicio, quienes deseen redimir los puntos solo deben ingresar a la app de Puntos Colombia, seleccionar en la sección servicios la opción de transporte, elegir Cívica, ingresar su documento de identidad, precisar la cantidad de puntos a cambiar y confirmar la transacción.

Una vez realizada la redención, es necesario validar el saldo en las máquinas lectoras disponibles en estaciones del sistema. La estrategia busca agilizar la recarga, incentivar el uso de medios electrónicos y ofrecer una experiencia digital más cercana a las tendencias modernas de movilidad urbana.

Simultáneamente, con vistas a la alta demanda de fin de año, el Metro de Medellín dispuso la extensión del horario comercial en varias de sus líneas. De acuerdo con el cronograma oficial, los viernes 5, sábado 6, viernes 12, sábado 13, viernes 19 y sábado 20 de diciembre, el servicio en las líneas A, B, T, H, J, K, M y P estará disponible hasta las 12:00 p. m., permitiendo conexiones fluidas entre rutas y facilitando la asistencia a eventos nocturnos, actividades culturales, compras y encuentros familiares.

Durante diciembre de 2025, el Metro de Medellín extiende horarios en varias líneas para facilitar la movilidad en la temporada de mayor afluencia - crédito Metro de Medellín

En tanto, los miércoles 24 y 31 de diciembre, el servicio finalizará a las 10:00 de la noche en todo el sistema, y el jueves 1 de enero de 2026 la operación arrancará desde las 05:00 a. m., en las líneas principales, respetando el horario habitual de festivos para los cables aéreos.

Estas medidas, orientadas a optimizar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos, ponen de manifiesto el compromiso de la empresa con la innovación tecnológica y el mejoramiento constante del servicio. La opción de recargar y pagar con puntos digitales no solo agiliza el acceso al Metro, también contribuye a la reducción de filas y a la eficiencia operativa durante los días de mayor circulación.

La empresa reiteró la importancia de recargar anticipadamente los medios electrónicos, utilizar canales oficiales y validar los saldos antes de ingresar al sistema, recomendando también mantener la observancia de la Cultura Metro, una iniciativa que promueve el respeto a las normas, la convivencia y el cuidado del patrimonio público.

El Metro de Medellín recomienda recargar anticipadamente, usar canales oficiales y validar saldos para una experiencia segura y eficiente - Crédito: @metrodemedellin

Para quienes planean movilizarse en la red durante diciembre, esta combinación de innovación en medios de pago y extensión de horarios brinda una alternativa eficiente, económica y segura para conectar con celebraciones, trabajo o actividades recreativas, atendiendo así las demandas de movilidad sostenible y socialmente responsable en la región.

