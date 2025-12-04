Martin Garrix vuelve a Colombia y la preventa de entradas ya tiene fecha: así será el esperado reencuentro con sus fans

Martin Garrix vuelve a Colombia con un show por todo lo alto en Bogotá y Medellín - crédito Prensa Breakfast Live

El regreso de Martin Garrix a Colombia marca un nuevo capítulo para la escena de la música electrónica en el país.

Tras el éxito de su presentación con entradas agotadas en febrero de 2024, el artista neerlandés ha confirmado dos fechas para diciembre de 2026, con un espectáculo que, según la organización, “promete superar todo lo que el público ha visto hasta ahora”.

La gira, titulada America’s Tour 2026, llevará a Garrix al Movistar Arena de Bogotá el 4 de diciembre y a Medellín el 5 de diciembre, en una producción que se anuncia como “completamente renovada”.

La magnitud del fenómeno Garrix se refleja en su trayectoria y en la respuesta del público colombiano.

Con apenas 28 años, el DJ ha encabezado los escenarios de Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC y Lollapalooza, y ha sido reconocido como el DJ número uno del mundo por DJ Mag en tres ocasiones: 2016, 2017 y 2018.

Además, su impacto digital es innegable: acumula más de veinte mil millones de reproducciones globales en plataformas de streaming.

El repertorio de Garrix incluye éxitos que se han convertido en himnos internacionales, como Animals, In the Name of Love y Scared to Be Lonely.

Para su regreso a Bogotá, los organizadores destacan que el show contará con “una producción completamente reimaginada para la gira 2026”, integrando visuales inmersivos, sincronización lumínica, pirotecnia y un set que abarca clásicos, colaboraciones y material exclusivo.

La demanda por ver a Martin Garrix en Colombia ha crecido de manera significativa desde su última visita, consolidando al país como una de las plazas clave para su público latinoamericano.

Asimismo, los organizadores destacan que “esta nueva fecha” podría ser “el posible inicio de un acercamiento a otras ciudades del país cafetero”.

El calendario de venta de entradas ya está definido: la preventa para fans del artista comenzará el martes 9 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m., seguida por la preventa local el miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 12:00 p. m. Todas las preventas cerrarán el viernes 12 de diciembre a las 11:59, y la venta al público general se abrirá ese mismo viernes a las 12:00 p. m.

La ficha del evento en Bogotá confirma la cita para el 4 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena, con entradas disponibles en www.tuboleta.com y una edad mínima de 18 años. Para Medellín, la fecha será el 5 de diciembre de 2026, con el lugar aún por confirmar, manteniendo las mismas condiciones de acceso.

El anuncio concluye con una promesa para los seguidores del género: “un espectáculo de escala global, diseñado para vivir la energía del EDM en su máximo nivel y reconectar al público con uno de los artistas más influyentes del mundo”.

Precios de la boletería para el evento en Bogotá

Precios de localidades para el show de Martin Garrix en el Movistar Arena

Los precios para las localidades del show de Martin Garrix en el Movistar Arena ya fueron anunciados, con la organización del evento planteando dos etapas de venta y diversas opciones de ubicación dentro del recinto.

Las cifras varían según el sector y la etapa elegida, incluyendo disponibilidad en primer, segundo y tercer piso, así como en platea sin el costo del servicio.

En la Etapa 1, las entradas en el primer piso para la “Tribuna Fan Sur” tienen un costo de $383.000, mientras que la Platea se vende a $272.000.

El segundo piso agrupa precios entre $297.000 para los asientos de vista parcial y $267.000 para los sectores 202-207, 213-218, con una variante de $287.000 para sectores preferenciales. En el tercer piso, los valores oscilan entre $247.000 y $222.000, dependiendo de la ubicación.

Para la Etapa Final de ventas, la Tribuna Fan Sur aumenta a $450.000 y la Platea asciende a $320.000. En el segundo piso, los asientos de vista parcial suben a $350.000, los preferenciales a $340.000 y otros sectores quedan en $305.000 y $277.000, según su ubicación. En el tercer piso, las entradas alcanzan los $250.000 en los sectores superiores y $230.000 o $210.000 en las zonas con menor visibilidad.