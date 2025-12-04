Marta Lucía Ramírez pidió a Gustavo Petro una “tregua” con Donald Trump y Estados Unidos para trabajar en la lucha antidrogas

La exvicepresidenta y exministra de Defensa hizo énfasis en la necesidad de que tanto Colombia como Estados Unidos trabajen de forma conjunta en la lucha antidrogas - crédito

Con un video en sus redes, la exvicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez solicitó al presidente Gustavo Petro una “tregua” para que el país trabaje de manera coordinada con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Este pedido se produjo tras las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió la posibilidad de acciones militares en territorio colombiano, y la posterior respuesta de Petro defendiendo la soberanía nacional.

Ramírez, que hizo parte de la administración de Iván Duque Márquez, entre 2018 y 2022, dirigió un mensaje al mandatario y a las autoridades estadounidenses, al enfatizar la necesidad de una acción conjunta y coordinada entre ambos países: teniendo en cuenta que EE. UU. es el principal socio político y comercial de Colombia y han adelantado una serie de acciones conjuntas en el pasado para combatir este flagelo; pese a las diferencias conceptuales de la actualidad.

“Sobre el anuncio que acaba de hacer el presidente Trump de eventuales operaciones terrestres en Colombia, no. Si yo hubiera sido presidente de Colombia hace tres años y medio, le hubiera dicho: ‘Presidente Trump, vamos a combatirlos juntos, hacer interdicción juntos, aérea, marítima, terrestre, todo lo que se necesite, porque Colombia tiene que liberarse de ese cáncer del narcotráfico’”, expresó la exfuncionaria.

Ramírez reafirmó el impacto del narcotráfico en la sociedad, al mencionar que “el narcotráfico nos ha penetrado todos los sectores de la sociedad, porque nos recluta niños todos los días, porque ha matado cientos de miles de personas”. E insistió en que la cooperación debe hacerse “sin que trate Estados Unidos de hacer una operación contra el derecho internacional, pero sí de la mano con la convicción de nuestra fuerza pública”, frente a rumores de una posible invasión.

Ramírez, que fue clara en la necesidad de que Colombia defienda su soberanía, pero de los “criminales, de los terroristas, de los narcotraficantes, de todos los lugares del mundo” que se encuentran en suelo nacional, concluyó su intervención al recordar el costo humano del narcotráfico. “La soberanía de Colombia a todos los colombianos nos afecta porque la sangre que ha derramado Colombia por el narcotráfico a todos los colombianos nos ha dolido”, remarcó.

Así fue la dura respuesta de Gustavo Petro a Donald Trump, tras supuestas insinuaciones de invasión al país

Las palabras del mandatario norteamericano, que afirmó que “Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, generaron inquietud ante el temor de una posible intervención militar. Más aún cuando fueron interpretadas por Petro como una amenaza directa a la soberanía de Colombia, con posibles repercusiones en la estabilidad regional.

En efecto, en respuesta a las afirmaciones del estadounidense, defendió la labor de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y reiteró la importancia de la soberanía nacional; lo hizo a través de su perfil de X, invitó a su interlocutor a presenciar los operativos antidrogas en Colombia. “Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU.”, expresó.

Y destacó que, durante su administración, “sin misiles he destruido 18.400 laboratorios”, es decir, uno cada 40 minutos, por lo que insistió en la necesidad de que el presidente de EE. UU. esté en Colombia para que constate estos operativos. “Pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, remarcó en su publicación en las redes sociales.