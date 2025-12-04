Colombia

Marta Lucía Ramírez pidió a Gustavo Petro una “tregua” con Donald Trump y Estados Unidos para trabajar en la lucha antidrogas

El pedido de la exvicepresidenta, exministra de Defensa y excanciller se dio a conocer tras la polémica por las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la respuesta del jefe de Estado colombiano, que apeló al respeto por la soberanía nacional

Guardar
La exvicepresidenta y exministra de Defensa hizo énfasis en la necesidad de que tanto Colombia como Estados Unidos trabajen de forma conjunta en la lucha antidrogas - crédito

Con un video en sus redes, la exvicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez solicitó al presidente Gustavo Petro una “tregua” para que el país trabaje de manera coordinada con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Este pedido se produjo tras las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió la posibilidad de acciones militares en territorio colombiano, y la posterior respuesta de Petro defendiendo la soberanía nacional.

Ramírez, que hizo parte de la administración de Iván Duque Márquez, entre 2018 y 2022, dirigió un mensaje al mandatario y a las autoridades estadounidenses, al enfatizar la necesidad de una acción conjunta y coordinada entre ambos países: teniendo en cuenta que EE. UU. es el principal socio político y comercial de Colombia y han adelantado una serie de acciones conjuntas en el pasado para combatir este flagelo; pese a las diferencias conceptuales de la actualidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Marta Lucía Ramírez, que ha
Marta Lucía Ramírez, que ha hecho parte de reuniones con otros precandidatos presidenciales, en esta ocasión apuntó en sus señalamientos al presidente Gustavo Petro - crédito @mluciaramirez/X

Sobre el anuncio que acaba de hacer el presidente Trump de eventuales operaciones terrestres en Colombia, no. Si yo hubiera sido presidente de Colombia hace tres años y medio, le hubiera dicho: ‘Presidente Trump, vamos a combatirlos juntos, hacer interdicción juntos, aérea, marítima, terrestre, todo lo que se necesite, porque Colombia tiene que liberarse de ese cáncer del narcotráfico’”, expresó la exfuncionaria.

Ramírez reafirmó el impacto del narcotráfico en la sociedad, al mencionar que “el narcotráfico nos ha penetrado todos los sectores de la sociedad, porque nos recluta niños todos los días, porque ha matado cientos de miles de personas”. E insistió en que la cooperación debe hacerse “sin que trate Estados Unidos de hacer una operación contra el derecho internacional, pero sí de la mano con la convicción de nuestra fuerza pública”, frente a rumores de una posible invasión.

El presidente de Estados Unidos indicó que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida en su territorio - crédito Redes sociales/X

Ramírez, que fue clara en la necesidad de que Colombia defienda su soberanía, pero de los “criminales, de los terroristas, de los narcotraficantes, de todos los lugares del mundo” que se encuentran en suelo nacional, concluyó su intervención al recordar el costo humano del narcotráfico. “La soberanía de Colombia a todos los colombianos nos afecta porque la sangre que ha derramado Colombia por el narcotráfico a todos los colombianos nos ha dolido”, remarcó.

Así fue la dura respuesta de Gustavo Petro a Donald Trump, tras supuestas insinuaciones de invasión al país

Las palabras del mandatario norteamericano, que afirmó que “Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, generaron inquietud ante el temor de una posible intervención militar. Más aún cuando fueron interpretadas por Petro como una amenaza directa a la soberanía de Colombia, con posibles repercusiones en la estabilidad regional.

Este fue el mensaje que
Este fue el mensaje que el presidente Gustavo Petro le envió al mandatario norteamericano Donald Trump, sobre las críticas a la política antidrogas de Colombia - crédito @petrogustavo/X

En efecto, en respuesta a las afirmaciones del estadounidense, defendió la labor de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y reiteró la importancia de la soberanía nacional; lo hizo a través de su perfil de X, invitó a su interlocutor a presenciar los operativos antidrogas en Colombia. “Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU.”, expresó.

Y destacó que, durante su administración, “sin misiles he destruido 18.400 laboratorios”, es decir, uno cada 40 minutos, por lo que insistió en la necesidad de que el presidente de EE. UU. esté en Colombia para que constate estos operativos. “Pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, remarcó en su publicación en las redes sociales.

Temas Relacionados

Lucha antidrogas en ColombiaMarta Lucía RamírezGustavo PetroDonald TrumpEstados UnidosSoberanía nacionalNarcotráficoExvicepresidenta Marta Lucía RamírezGobierno PetroLucha antidrogas ColombiaDrogas ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Contralor rechazó el carácter “reservado” de la información sobre la compra de aviones Gripen: “No existe ese tema”

El organismo de control convocó reunión urgente, el jueves 4 de diciembre, para esclarecer detalles sobre la adquisición más costosa del sector defensa en la historia del país

Contralor rechazó el carácter “reservado”

María Fernanda Cabal se fue contra Petro por otorgar una nueva oportunidad al ELN para construir la paz: “Los colombianos los queremos en cárcel”

La senadora de la República por el Centro Democrático sostuvo que el primer mandatario es el único que considera a los criminales

María Fernanda Cabal se fue

El reproche de la hija de una víctima de Pablo Escobar: “Mi padre está en el mismo cementerio… A él le llevan regalos”

La joven reprochó lo que se vive actualmente en Medellín en torno a la imagen del capo del cartel de Medellín

El reproche de la hija

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares, que enfrenta a los dos equipos con chances en esa zona

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Prepárese para el tráfico lento: construcción de ciclopuente en la avenida Boyacá ocasionará caos vehicular desde el 5 de diciembre

La obra, que reemplazará el saturado puente actual, permitirá un flujo más ágil y seguro, con rutas alternas y senderos provisionales durante la construcción, impactando en la conectividad y accesibilidad en la zona

Prepárese para el tráfico lento:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Continúan las liberaciones masivas del

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

‘Estado de fuga 1986′: actores relataron detalles de la reconstrucción de uno de los hechos más oscuros de la historia

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Deportes

Sebastián Villa estaría muy cerca

Sebastián Villa estaría muy cerca de un poderoso equipo en Brasil: esto se sabe sobre el posible fichaje

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Sigue vivo el sueño de Sebastián Montoya para llegar a la Fórmula 1: se definió el futuro del piloto colombiano

Wolverhampton marcó el peor arranque de la historia de la Premier League, dos puntos de 42 posibles

Atlético Nacional buscaría un fichaje de peso en México: un recordado atacante se acerca al verde