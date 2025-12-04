María Fernanda Cabal subió video en sus redes sociales junto con “Barbarita” y dijo que “le puso los cachos”

En una publicación reciente, la legisladora reconoció el impacto positivo del comediante y subrayó cómo el humor ayuda a sobrellevar dificultades, generando comentarios entre sus seguidores en plataformas digitales - crédito - María Fernanda Cabal/Facebook y @cecorrehumor

En sus recientes publicaciones en redes sociales, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, compartió un video en compañía de César Corredor, el comediante que da vida al personaje de “Barbarita”.

Durante el encuentro, Cabal hizo una revelación jocosa al afirmar que el humorista “me puso los cachos”, frase dirigida a Barbarita y que generó distintas reacciones entre los usuarios.

La precandidata presidencial publicó un video con César Corredor, resaltando la importancia de la comedia para la sociedad y agradeciendo el aporte del humorista en la defensa de los intereses nacionales - crédito @MariaFdaCabal

Junto con el metraje compartió en su cuenta de X un mensaje dirigido a César Corredor, donde destacó la importancia del humor como herramienta para afrontar los desafíos y valoró el papel del comediante en la defensa de los intereses nacionales.

En su publicación, la senadora subrayó el aprecio y la admiración hacia Corredor y reconoció el impacto positivo de su trabajo en la sociedad colombiana.

“Gracias a @cecorrehumor por tu cariño, por tu firmeza y por estar siempre defendiendo a Colombia. El humor es una forma poderosa de sobrellevar las dificultades y de recordarnos que este país vale la pena”, escribió en dicho post la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.