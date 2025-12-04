Karina García reveló en qué se gastará el millonario premio que recibió como ganadora de ‘La mansión de Luinny’

La paisa bromeó sobre sus intervenciones estéticas también y dijo querer apoyar a una fundación de niños - crédito @tygergeralsmusic/TikTok

La victoria de la colombiana Karina García en el reality dominicano La mansión de Luinny no solo la consagró como la primera campeona del programa, sino que también la convirtió en el centro de atención por el destino que dará a los 100 mil dólares, más de 370 millones de pesos colombianos que recibió como premio.

En una entrevista reciente con el programa de Luinny Corporán en República Dominicana, la creadora de contenido paisa compartió sus planes y reflexiones sobre este nuevo capítulo en su vida.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Karina García se llevó el primer lugar en 'La mansión de Luinny' - crédito @lamansiondeluinny/IG

Desde el inicio, García dejó claro que la administración del dinero es una prioridad. “Tengo muchos planes, hay que saberlos administrar muy bien”, afirmó Karina García al medio dominicano, haciendo énfasis en la importancia de la responsabilidad financiera tras recibir una suma tan significativa.

La preocupación por los descuentos fiscales también estuvo presente en su análisis: “Primero, necesito saber si de pronto ahí me sacan alguna cosa, que el 10% no sé... Porque eso normalmente cuando van a pagar un dinero sacan como una parte. Entonces, necesito saber esa información, Luinny”, explicó la influencer, evidenciando su interés en conocer el monto neto que finalmente recibirá.

Uno de los proyectos más concretos que mencionó García es la posibilidad de invertir en bienes raíces en República Dominicana. Según relató, “El dueño de Elite House me contactó. Me dijo que él quería ayudarme a conseguir una propiedad aquí en República Dominicana porque la plusvalía estaba increíble. Entonces, bueno, quiero invertir”, dijo al medio dominicano.

Karina García intenta poner paz tras el caos entre Yina Calderón y ‘La Diabla’ en el reality - crédito @lamansiondeluinny/IG

Esta oportunidad, que surgió tras su triunfo, representa para la creadora de contenido una forma de capitalizar el premio y asegurar un patrimonio fuera de Colombia.

La relación con sus seguidores también ocupa un lugar central en sus planes. García expresó su deseo de organizar un encuentro especial con su comunidad: “También quiero hacer un evento muy especial con mi fandom, que ya lo dije”, aseguró la influencer al medio dominicano, reafirmando su compromiso con quienes la apoyaron durante la competencia.

El componente social no quedó fuera de sus prioridades. La vencedora de La mansión de Luinny manifestó su intención de destinar parte del dinero a una causa benéfica en su país natal:

“Quiero ayudar, que eso lo dije públicamente y lo voy a cumplir, voy a ayudar a una fundación de niños en Colombia. Eh, tengo que pensar de qué si niños discapacitados o niños abandonados o niños que no tienen, pues mamá, o sea, no sé, pero quiero, quiero, quiero ayudar”.

Karina García es la segunda participante colombiana convocada para 'La mansión de Luinny' en República Dominicana - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Esta decisión, según sus palabras, aún está en proceso de definición, pero la voluntad de contribuir a una fundación infantil es firme.

En medio de las preguntas sobre posibles cambios personales, la creadora de contenido respondió con humor a la consulta de Luinny sobre si planeaba someterse a una cirugía estética: “No. Luinny, que me voy a operar si ya estoy más hecha”, respondió la paisa al medio dominicano, descartando cualquier intervención y mostrando confianza en su imagen actual.

El premio de Yina Calderón

Tabla de votaciones de Karina García y Yina Calderón en 'La mansión de Luinny' - crédito @joseperezno1/TikTok

La final del concurso, que se extendió durante un mes, consagró como ganadora a Karina García, no obstante, Calderón no se fue con las manos vacías: la producción la reconoció como “La Patrona” y la favorita del público, otorgándole 30 mil dólares (poco más de $112 millones de pesos colombianos) y un cheque en blanco con la oferta de trabajo para que determine el monto que desee por colaborar con Luinny.

“Era un solo premio, para un solo ganador del primer lugar. Bueno, pues el dueño absoluto de esto tiene otra opinión. Dígame, Luinny”, fueron las palabras con las que empezaron a hacer el anuncio ante el público asistente y las personas conectadas por las cámaras.