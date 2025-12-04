Colombia

Karina García reveló en qué se gastará el millonario premio que recibió como ganadora de ‘La mansión de Luinny’

La creadora de contenido paisa sorprendió al contar cómo piensa invertir su premio: desde bienes raíces en República Dominicana hasta un evento especial con sus seguidores y apoyo a una fundación infantil en Colombia

Guardar
La paisa bromeó sobre sus intervenciones estéticas también y dijo querer apoyar a una fundación de niños - crédito @tygergeralsmusic/TikTok

La victoria de la colombiana Karina García en el reality dominicano La mansión de Luinny no solo la consagró como la primera campeona del programa, sino que también la convirtió en el centro de atención por el destino que dará a los 100 mil dólares, más de 370 millones de pesos colombianos que recibió como premio.

En una entrevista reciente con el programa de Luinny Corporán en República Dominicana, la creadora de contenido paisa compartió sus planes y reflexiones sobre este nuevo capítulo en su vida.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Karina García se llevó el
Karina García se llevó el primer lugar en 'La mansión de Luinny' - crédito @lamansiondeluinny/IG

Desde el inicio, García dejó claro que la administración del dinero es una prioridad. “Tengo muchos planes, hay que saberlos administrar muy bien”, afirmó Karina García al medio dominicano, haciendo énfasis en la importancia de la responsabilidad financiera tras recibir una suma tan significativa.

La preocupación por los descuentos fiscales también estuvo presente en su análisis: “Primero, necesito saber si de pronto ahí me sacan alguna cosa, que el 10% no sé... Porque eso normalmente cuando van a pagar un dinero sacan como una parte. Entonces, necesito saber esa información, Luinny”, explicó la influencer, evidenciando su interés en conocer el monto neto que finalmente recibirá.

Uno de los proyectos más concretos que mencionó García es la posibilidad de invertir en bienes raíces en República Dominicana. Según relató, “El dueño de Elite House me contactó. Me dijo que él quería ayudarme a conseguir una propiedad aquí en República Dominicana porque la plusvalía estaba increíble. Entonces, bueno, quiero invertir”, dijo al medio dominicano.

Karina García intenta poner paz
Karina García intenta poner paz tras el caos entre Yina Calderón y ‘La Diabla’ en el reality - crédito @lamansiondeluinny/IG

Esta oportunidad, que surgió tras su triunfo, representa para la creadora de contenido una forma de capitalizar el premio y asegurar un patrimonio fuera de Colombia.

La relación con sus seguidores también ocupa un lugar central en sus planes. García expresó su deseo de organizar un encuentro especial con su comunidad: “También quiero hacer un evento muy especial con mi fandom, que ya lo dije”, aseguró la influencer al medio dominicano, reafirmando su compromiso con quienes la apoyaron durante la competencia.

El componente social no quedó fuera de sus prioridades. La vencedora de La mansión de Luinny manifestó su intención de destinar parte del dinero a una causa benéfica en su país natal:

Quiero ayudar, que eso lo dije públicamente y lo voy a cumplir, voy a ayudar a una fundación de niños en Colombia. Eh, tengo que pensar de qué si niños discapacitados o niños abandonados o niños que no tienen, pues mamá, o sea, no sé, pero quiero, quiero, quiero ayudar”.

Karina García es la segunda
Karina García es la segunda participante colombiana convocada para 'La mansión de Luinny' en República Dominicana - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Esta decisión, según sus palabras, aún está en proceso de definición, pero la voluntad de contribuir a una fundación infantil es firme.

En medio de las preguntas sobre posibles cambios personales, la creadora de contenido respondió con humor a la consulta de Luinny sobre si planeaba someterse a una cirugía estética: “No. Luinny, que me voy a operar si ya estoy más hecha”, respondió la paisa al medio dominicano, descartando cualquier intervención y mostrando confianza en su imagen actual.

El premio de Yina Calderón

Tabla de votaciones de Karina
Tabla de votaciones de Karina García y Yina Calderón en 'La mansión de Luinny' - crédito @joseperezno1/TikTok

La final del concurso, que se extendió durante un mes, consagró como ganadora a Karina García, no obstante, Calderón no se fue con las manos vacías: la producción la reconoció como “La Patrona” y la favorita del público, otorgándole 30 mil dólares (poco más de $112 millones de pesos colombianos) y un cheque en blanco con la oferta de trabajo para que determine el monto que desee por colaborar con Luinny.

“Era un solo premio, para un solo ganador del primer lugar. Bueno, pues el dueño absoluto de esto tiene otra opinión. Dígame, Luinny”, fueron las palabras con las que empezaron a hacer el anuncio ante el público asistente y las personas conectadas por las cámaras.

Temas Relacionados

Karina García La Mansión de Luinny República Dominicana Reality showColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Enviaron a la cárcel al detenido durante el operativo de rescate de Miguel Ayala: vigilaba al cantante y su mánager Nicolás Pantoja

La red delictiva que cometió el secuestro el martes 18 de noviembre rendiría cuenta al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc que comanda Iván Mordisco en el suroccidente del país

Enviaron a la cárcel al

Cintia Cossio confesó que la llegada de su segundo hijo, Lucca, le salvó la vida en medio de una depresión

La hermana de Yeferson Cossio afirmó que decidió tomarse una pausa en su carrera en redes sociales para enfocarse en su familia y asimilar el bloqueo creativo

Cintia Cossio confesó que la

Valor de apertura del dólar en Colombia este 4 de diciembre de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Mafe Carrascal arremetió en contra de varios precandidatos presidenciales: “¡Hay mucho de donde escoger en la “centro derecha”!”

La representante del Pacto Histórico criticó a políticos opositores, porque existen múltiples opciones en ese sector y critica a los precandidatos Juan Manuel Galán, Abelardo De La Espriella, Paloma Valencia

Mafe Carrascal arremetió en contra

Benedetti afirmó que su Navidad empezó regular y enumeró ataques en su contra: “Me ‘chuzaron’ el celular, además Ofac”

El funcionario aseguró ser víctima de espionaje mediante el software espía Pegasus y denunció vigilancia aérea, incursiones ilegales y acoso asociado a su defensa del Gobierno Petro y de sectores vulnerables

Benedetti afirmó que su Navidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Continúan las liberaciones masivas del

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos, el famoso streamer

Ibai Llanos, el famoso streamer español ya está en Colombia: compartió una foto en Medellín con J Balvin

Cintia Cossio respondió a seguidor que la cuestionó por amamantar a su hijo pese a tener prótesis mamarias: “¿Tu bebé toma puro silicón?”

La presentadora Mónica Rodríguez cuestionó la gestión en Bogotá tras incidente de movilidad con Transmilenio: “Ciudad sin ley”

Sebastián Vega revela cuál fue el peor beso de su carrera y confiesa: “Los besos de actuación son muy malucos”

Año Nuevo Chino 2026: lo que le espera a las celebridades colombianas bajo el Caballo de Fuego

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Tolima aseguró fase previa de la Copa Libertadores; Bucaramanga, a Copa Sudamericana: así se reparten los cupos a torneos Conmebol en Colombia

Así reaccionó la prensa brasileña al título de Flamengo del colombiano Jorge Carrascal: “Festejo con un Maracaná repleto”

Deportes Tolima es el primer finalista de la Liga BetPlay: empató sin goles ante Bucaramanga por los cuadrangulares