Gustavo Petro culpó al uribismo por su drástica pérdida de seguidores en X: “No aguantan mis palabras”

El mandatario reavivó el debate sobre la reducción de su base digital, atribuyendo la situación a la reacción adversa de grupos contrarios a su gobierno y defendiendo la contundencia de sus mensajes - crédito Colprensa/Camila Diaz

La reacción del presidente Gustavo Petro al notar una reducción significativa en el número de sus seguidores en la red social X marcó la conversación política el domingo 30 de noviembre.

Durante esa jornada, el mandatario colombiano alertó a la opinión pública tras dar a conocer que había experimentado una pérdida considerable de seguidores en su cuenta y, además, expuso varias conjeturas respecto a las posibles causas que, según él, afectarían su principal canal de comunicación.

Días más tarde, el jefe de Estado retomó la discusión sobre la disminución de seguidores en su cuenta de X, haciendo referencia al tema el 4 de diciembre. En esta ocasión, Petro señaló directamente al uribismo como responsable de lo ocurrido y expresó de forma contundente: “No aguantan mis palabras”.

Al abordar nuevamente la caída en la cifra de seguidores en su cuenta de X, Gustavo Petro descartó que el motivo estuviera relacionado con listas internacionales como la OFAC o con decisiones de Elon Musk, propietario de la red social.

En cambio, el presidente colombiano insistió en que la causa se debía a sectores políticos nacionales, señalando explícitamente al uribismo. Petro afirmó que casi quinientos mil perfiles habían dejado de seguirlo y responsabilizó a la corriente política vinculada al expresidente Álvaro Uribe por esta situación.

“El bloqueo y la pérdida de casi 500.000 seguidores no fue ni por la lista OFAC ni por Elon Musk. Fue por el uribismo colombiano”, escribió el primer mandatario del país en su publicación.

Gustavo Petro habló de la perdida de seguidores en su cuenta de X - crédito @petrogustavo

Petro detalló el mecanismo que, según su perspectiva, se habría utilizado para afectar su presencia en la plataforma. Explicó que la supuesta maniobra consistió en una ofensiva coordinada cuyo objetivo era limitar el impacto de sus mensajes y reducir drásticamente el número de sus seguidores. Afirmó que este fenómeno se produce a través de sistemas automáticos que detectan ataques masivos y activan restricciones sobre la cuenta.

“Un ataque feroz y en masa, accionando un sistema llamado Shadowban, que a partir de ataques masivos hace perder seguidores en masa y recorta el alcance de los trinos, por algoritmos que se activan automáticamente”, explicó el jefe de Estado al respecto.

Petro detalló el mecanismo que, según su perspectiva, se habría utilizado para afectar su presencia en la plataforma. Explicó que la supuesta maniobra consistió en una ofensiva coordinada cuyo objetivo era limitar el impacto de sus mensajes y reducir drásticamente el número de sus seguidores - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

Concluyendo la publicación, el mandatario colombiano sostuvo que existen grupos empresariales que operan redes de bots con el objetivo de censurar su voz en los espacios digitales, una práctica que, según precisó, ya se habría presentado previamente en televisión.

Además, expresó que quienes están detrás de estos ataques no toleran sus pronunciamientos y sugirió que otras figuras del progresismo podrían ser objeto del mismo tipo de acciones coordinadas.

“Grupos empresariales de bots, trataron de censurar al presidente también en redes, ya lo habían hecho en la misma televisión. No aguantan mis palabras. Deben estar haciendo con otros activistas progresistas lo mismo”, aseveró el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por medio de un mensaje en su perfil de la red social X.

Además de la postura expresada por Gustavo Petro, la superintendente de Industria y Comercio se refirió públicamente a las supuestas irregularidades en la red social X. Relató su percepción de una caída inusual en la visibilidad de sus contenidos y expuso sus dudas acerca de las causas, considerando tanto la posibilidad de represalias por una menor actividad como la existencia de mecanismos que dificultan la difusión de sus publicaciones.

La funcionaria destacó la diferencia entre el alcance habitual de sus mensajes y el registro obtenido recientemente, calificando la situación como atípica.

Cielo Rusinque también habló del tema en una publicación en su cuenta de X – crédito @cielo_rusinque

“Esta red está muy extraña, no sé si están castigando el hecho de no publicar tan frecuentemente, o, si hay algún tipo de manipulación que está logrando invisibilizar lo que publicamos. Lo digo porque el alcance de mis publicaciones normalmente es exponencialmente mucho más alto a lo que hoy veo reflejado. Raro…”, escribió la funcionaria del Gobierno nacional en su publicación.

A dicho mensaje, la internauta @nometiente2 le contestó: “Estamos castigados por ser de izquierda, de hecho, si te fijas puede que te estén saliendo post de muchos uribistas y pocos de nuestra gente”.