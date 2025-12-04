Colombia

Gustavo Petro culpó al uribismo por su drástica pérdida de seguidores en X: “No aguantan mis palabras”

El presidente colombiano responsabilizó a sectores políticos opositores por la disminución de su audiencia en redes sociales, asegurando que sus declaraciones generan incomodidad entre quienes no comparten su visión

Guardar
El mandatario reavivó el debate
El mandatario reavivó el debate sobre la reducción de su base digital, atribuyendo la situación a la reacción adversa de grupos contrarios a su gobierno y defendiendo la contundencia de sus mensajes - crédito Colprensa/Camila Diaz

La reacción del presidente Gustavo Petro al notar una reducción significativa en el número de sus seguidores en la red social X marcó la conversación política el domingo 30 de noviembre.

Durante esa jornada, el mandatario colombiano alertó a la opinión pública tras dar a conocer que había experimentado una pérdida considerable de seguidores en su cuenta y, además, expuso varias conjeturas respecto a las posibles causas que, según él, afectarían su principal canal de comunicación.

Días más tarde, el jefe de Estado retomó la discusión sobre la disminución de seguidores en su cuenta de X, haciendo referencia al tema el 4 de diciembre. En esta ocasión, Petro señaló directamente al uribismo como responsable de lo ocurrido y expresó de forma contundente: “No aguantan mis palabras”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al abordar nuevamente la caída en la cifra de seguidores en su cuenta de X, Gustavo Petro descartó que el motivo estuviera relacionado con listas internacionales como la OFAC o con decisiones de Elon Musk, propietario de la red social.

En cambio, el presidente colombiano insistió en que la causa se debía a sectores políticos nacionales, señalando explícitamente al uribismo. Petro afirmó que casi quinientos mil perfiles habían dejado de seguirlo y responsabilizó a la corriente política vinculada al expresidente Álvaro Uribe por esta situación.

“El bloqueo y la pérdida de casi 500.000 seguidores no fue ni por la lista OFAC ni por Elon Musk. Fue por el uribismo colombiano”, escribió el primer mandatario del país en su publicación.

Gustavo Petro habló de la
Gustavo Petro habló de la perdida de seguidores en su cuenta de X - crédito @petrogustavo

Petro detalló el mecanismo que, según su perspectiva, se habría utilizado para afectar su presencia en la plataforma. Explicó que la supuesta maniobra consistió en una ofensiva coordinada cuyo objetivo era limitar el impacto de sus mensajes y reducir drásticamente el número de sus seguidores. Afirmó que este fenómeno se produce a través de sistemas automáticos que detectan ataques masivos y activan restricciones sobre la cuenta.

“Un ataque feroz y en masa, accionando un sistema llamado Shadowban, que a partir de ataques masivos hace perder seguidores en masa y recorta el alcance de los trinos, por algoritmos que se activan automáticamente”, explicó el jefe de Estado al respecto.

Petro detalló el mecanismo que,
Petro detalló el mecanismo que, según su perspectiva, se habría utilizado para afectar su presencia en la plataforma. Explicó que la supuesta maniobra consistió en una ofensiva coordinada cuyo objetivo era limitar el impacto de sus mensajes y reducir drásticamente el número de sus seguidores - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

Concluyendo la publicación, el mandatario colombiano sostuvo que existen grupos empresariales que operan redes de bots con el objetivo de censurar su voz en los espacios digitales, una práctica que, según precisó, ya se habría presentado previamente en televisión.

Además, expresó que quienes están detrás de estos ataques no toleran sus pronunciamientos y sugirió que otras figuras del progresismo podrían ser objeto del mismo tipo de acciones coordinadas.

“Grupos empresariales de bots, trataron de censurar al presidente también en redes, ya lo habían hecho en la misma televisión. No aguantan mis palabras. Deben estar haciendo con otros activistas progresistas lo mismo”, aseveró el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por medio de un mensaje en su perfil de la red social X.

Además de la postura expresada por Gustavo Petro, la superintendente de Industria y Comercio se refirió públicamente a las supuestas irregularidades en la red social X. Relató su percepción de una caída inusual en la visibilidad de sus contenidos y expuso sus dudas acerca de las causas, considerando tanto la posibilidad de represalias por una menor actividad como la existencia de mecanismos que dificultan la difusión de sus publicaciones.

La funcionaria destacó la diferencia entre el alcance habitual de sus mensajes y el registro obtenido recientemente, calificando la situación como atípica.

Cielo Rusinque también habló del
Cielo Rusinque también habló del tema en una publicación en su cuenta de X – crédito @cielo_rusinque

“Esta red está muy extraña, no sé si están castigando el hecho de no publicar tan frecuentemente, o, si hay algún tipo de manipulación que está logrando invisibilizar lo que publicamos. Lo digo porque el alcance de mis publicaciones normalmente es exponencialmente mucho más alto a lo que hoy veo reflejado. Raro…”, escribió la funcionaria del Gobierno nacional en su publicación.

A dicho mensaje, la internauta @nometiente2 le contestó: “Estamos castigados por ser de izquierda, de hecho, si te fijas puede que te estén saliendo post de muchos uribistas y pocos de nuestra gente”.

Temas Relacionados

Gustavo Petro en XUribismoRedes socialesGustavo PetroSeguidores Gustavo Petro en XColombia-Noticias

Más Noticias

Juliana Calderón aclaró si Yina Calderón hará parte del reality que está organizando Westcol

La hermana de la empresaria de fajas compartió un mensaje en el que se refirió al nuevo proyecto del ‘streamer’ y la presencial de la exparticipante en ‘La mansión de Luinny’

Juliana Calderón aclaró si Yina

Una subida de azúcar terminó en tragedia: hombre que era trasladado en ambulancia terminó muerto luego de que el vehículo se estrellara

El accidente que costó la vida a Sofanor Beltrán expone deficiencias en los procedimientos de protección para pacientes y acompañantes, mientras autoridades indagan si hubo error humano o mecánico

Una subida de azúcar terminó

Madre y hermana de Falcao García sufrieron un intento de robo armado similar al que acabó con la vida de Jean Claude Bossard: “Tengan mucho cuidado”

Michelle García aseguró que fueron abordadas por sujetos armados mientras se movilizaban por un municipio cercano a Bogotá y lanzó críticas al sistema judicial por dejar libres a delincuentes

Madre y hermana de Falcao

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano

Junior vs. América de Cali

Westcol boleteó a Juan David Tejada por su labor como papá y reveló qué piensa que pasará con Aida Victoria Merlano tras colaborar con su expareja

El encuentro entre los ‘influencers’ desató una ola de comentarios, y más cuando se tocó el tema sobre la responsabilidad parental, pero la reacción de “el agropecuario” sorprendió

Westcol boleteó a Juan David
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enviaron a la cárcel a

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

ENTRETENIMIENTO

Westcol boleteó a Juan David

Westcol boleteó a Juan David Tejada por su labor como papá y reveló qué piensa que pasará con Aida Victoria Merlano tras colaborar con su expareja

Ibai Llanos, de visita en Colombia, le dejó varios consejos de vida a Westcol: “Sin salud no hay nada”

La Solar 2026: nueva sede, más música y una experiencia que promete encender Medellín como nunca antes

Martin Garrix vuelve a Colombia y la preventa de entradas ya tiene fecha: así será el esperado reencuentro con sus fans

Ibrahim Salema se defendió tras controversia con “Doña Toche”: “Nunca he realizado comentarios ofensivos contra su hija”

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Luis Díaz fue incluido en prestigioso top: se encuentra entre los 100 mejores jugadores del Mundial 2026

La colombiana Mariana Pajón fue incluida en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional

Falcao estará presente en el sorteo del Mundial 2026 en Washington: el máximo goleador de la selección Colombia fue invitado por la FIFA