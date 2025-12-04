Gómez Amín afirmó: “Miguel Uribe padre es un símbolo en el país. Yo he venido hablando con él”

Mauricio Gómez Amín aseguró que deja todas las aspiraciones electorales para permitir la renovación de liderazgos políticos en Colombia - crédito Senado

El senador Mauricio Gómez Amín anunció su intención de liderar un diálogo político con Miguel Uribe padre, a quien definió como una figura emblemática en Colombia.

En sus declaraciones, Gómez Amín subrayó la relevancia de este acercamiento y el valor simbólico que representa para el panorama político nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Miguel Uribe padre es un símbolo en el país. Yo he venido hablando con él. Vamos a entrar en una etapa de conversación con él. Yo la voy a liderar y las puertas abiertas para él. Aquí se le recibe con los brazos abiertos”, afirmó el senador Mauricio Gómez Amín a La Razón.

Con estas palabras, el legislador dejó claro que la participación de Uribe padre es vista como un elemento clave para fortalecer el proyecto político que impulsa.

En su intervención, Gómez Amín hizo referencia al impacto que tuvo la muerte de Miguel Uribe Turbay, a quien consideró una figura fundamental en su vida y en la política colombiana.

El legislador remarcó la relevancia de mantener viva la memoria de Miguel Uribe Turbay y fortalecer alianzas con actores como Abelardo De la Espriella para recuperar el rumbo político en los próximos años - crédito Colprensa

“Al final, lo que está en juego es que el legado de Miguel Uribe Turbay no muera”, expresó el senador, remarcando la importancia de mantener viva la memoria y el trabajo de su hermano.

El senador también destacó el papel de Abelardo de la Espriella en este proceso de unidad.

“Y parte de eso es que Abelardo gane la presidencia, para que la muerte de Migue, que es mi hermano, que lo llevo aquí en el corazón, no sea en vano. Abelardo De la Espriella lo quiere, le dolió su muerte y está seguro que de la mano de su papá vamos a recuperar a Colombia estos próximos cuatro años”, sostuvo Gómez Amín, resaltando la alianza estratégica que busca consolidar.

Gómez Amín concluyó su mensaje reafirmando el objetivo de trabajar junto a Miguel Uribe padre y Abelardo de la Espriella para impulsar un proyecto político que, según sus palabras, permita “recuperar a Colombia estos próximos cuatro años”.

El senador insistió en la necesidad de mantener la unidad y honrar el legado familiar como motor para la acción política en el país.

Mauricio Gómez Amín retira su precandidatura y respalda a Abelardo de la Espriella

A seis meses de las elecciones presidenciales en Colombia, Mauricio Gómez Amín anunció su retiro de la precandidatura y su adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella.

Mauricio Gómez Amín, senador de la república - crédito Prensa Senado

El senador liberal comunicó que la decisión fue tomada junto a su familia, con el objetivo de impedir que la “izquierda radical” gane en las urnas y de proteger la democracia, la Constitución de 1991 y la estabilidad económica del país.

El respaldo de Gómez Amín a De la Espriella se fundamenta en la convicción de que el candidato independiente puede unir al país y restablecer el rumbo nacional.

“En sus manos está el futuro de la nación y estoy convencido que es capaz de unir a Colombia y de derrotar la izquierda radical que tanto daño le ha hecho a nuestro país”, afirmó el senador.

Entre las prioridades señaladas por Gómez Amín se encuentran la seguridad, la vida de la población, la estabilidad económica y productiva, así como las relaciones con Estados Unidos y los valores institucionales.

El senador subrayó que su decisión prioriza el interés nacional sobre cualquier aspiración personal y convocó a otros sectores democráticos, sociales y liderazgos locales a sumarse a este propósito.

El senador Mauricio Gómez Amín anunció su retiro de la contienda electoral a través de un video - crédito X

En su mensaje, el congresista expresó que la determinación surge del compromiso con las familias colombianas, que atraviesan situaciones de incertidumbre y miedo. “Delante de mi familia lo digo: Por encima de los egos y de los intereses particulares siempre debe estar Colombia. Así le servimos al país de la mano de Dios. Por eso, hoy más que nunca, mi familia y yo estamos firmes por la patria”, concluyó Mauricio Gómez Amín.