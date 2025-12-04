Colombia

Gómez Amín afirmó: “Miguel Uribe padre es un símbolo en el país. Yo he venido hablando con él”

El senador del Partido Liberal aseguró que en la campaña a presidencial de Abelardo de la Espriella el excandidato del Centro Democrático tiene las puertas abiertas

Guardar
Mauricio Gómez Amín aseguró que
Mauricio Gómez Amín aseguró que deja todas las aspiraciones electorales para permitir la renovación de liderazgos políticos en Colombia - crédito Senado

El senador Mauricio Gómez Amín anunció su intención de liderar un diálogo político con Miguel Uribe padre, a quien definió como una figura emblemática en Colombia.

En sus declaraciones, Gómez Amín subrayó la relevancia de este acercamiento y el valor simbólico que representa para el panorama político nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Miguel Uribe padre es un símbolo en el país. Yo he venido hablando con él. Vamos a entrar en una etapa de conversación con él. Yo la voy a liderar y las puertas abiertas para él. Aquí se le recibe con los brazos abiertos”, afirmó el senador Mauricio Gómez Amín a La Razón.

Con estas palabras, el legislador dejó claro que la participación de Uribe padre es vista como un elemento clave para fortalecer el proyecto político que impulsa.

En su intervención, Gómez Amín hizo referencia al impacto que tuvo la muerte de Miguel Uribe Turbay, a quien consideró una figura fundamental en su vida y en la política colombiana.

El legislador remarcó la relevancia
El legislador remarcó la relevancia de mantener viva la memoria de Miguel Uribe Turbay y fortalecer alianzas con actores como Abelardo De la Espriella para recuperar el rumbo político en los próximos años - crédito Colprensa

Al final, lo que está en juego es que el legado de Miguel Uribe Turbay no muera”, expresó el senador, remarcando la importancia de mantener viva la memoria y el trabajo de su hermano.

El senador también destacó el papel de Abelardo de la Espriella en este proceso de unidad.

Y parte de eso es que Abelardo gane la presidencia, para que la muerte de Migue, que es mi hermano, que lo llevo aquí en el corazón, no sea en vano. Abelardo De la Espriella lo quiere, le dolió su muerte y está seguro que de la mano de su papá vamos a recuperar a Colombia estos próximos cuatro años”, sostuvo Gómez Amín, resaltando la alianza estratégica que busca consolidar.

Gómez Amín concluyó su mensaje reafirmando el objetivo de trabajar junto a Miguel Uribe padre y Abelardo de la Espriella para impulsar un proyecto político que, según sus palabras, permita “recuperar a Colombia estos próximos cuatro años”.

El senador insistió en la necesidad de mantener la unidad y honrar el legado familiar como motor para la acción política en el país.

Mauricio Gómez Amín retira su precandidatura y respalda a Abelardo de la Espriella

A seis meses de las elecciones presidenciales en Colombia, Mauricio Gómez Amín anunció su retiro de la precandidatura y su adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella.

Mauricio Gómez Amín, senador de
Mauricio Gómez Amín, senador de la república - crédito Prensa Senado

El senador liberal comunicó que la decisión fue tomada junto a su familia, con el objetivo de impedir que la “izquierda radical” gane en las urnas y de proteger la democracia, la Constitución de 1991 y la estabilidad económica del país.

El respaldo de Gómez Amín a De la Espriella se fundamenta en la convicción de que el candidato independiente puede unir al país y restablecer el rumbo nacional.

En sus manos está el futuro de la nación y estoy convencido que es capaz de unir a Colombia y de derrotar la izquierda radical que tanto daño le ha hecho a nuestro país”, afirmó el senador.

Entre las prioridades señaladas por Gómez Amín se encuentran la seguridad, la vida de la población, la estabilidad económica y productiva, así como las relaciones con Estados Unidos y los valores institucionales.

El senador subrayó que su decisión prioriza el interés nacional sobre cualquier aspiración personal y convocó a otros sectores democráticos, sociales y liderazgos locales a sumarse a este propósito.

El senador Mauricio Gómez Amín anunció su retiro de la contienda electoral a través de un video - crédito X

En su mensaje, el congresista expresó que la determinación surge del compromiso con las familias colombianas, que atraviesan situaciones de incertidumbre y miedo. “Delante de mi familia lo digo: Por encima de los egos y de los intereses particulares siempre debe estar Colombia. Así le servimos al país de la mano de Dios. Por eso, hoy más que nunca, mi familia y yo estamos firmes por la patria”, concluyó Mauricio Gómez Amín.

Temas Relacionados

Mauricio Gómez AmínMiguel Uribe padreMiguel Uribe TurbayAbelardo De la EspriellaUnidad política en Colombia

Más Noticias

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano

Junior vs. América de Cali

Las preguntas que no le pueden hacer en una entrevista de trabajo en Colombia

Empresas y candidatos enfrentan cambios en los procedimientos de selección laboral por las recientes disposiciones legales en el país

Las preguntas que no le

Abelardo de la Espriella oficializó su inscripción como candidato presidencial ante la Registraduría: “Demuestran un mandato popular”

En medio de comparsas y con bandas musicales, el aspirante presidencial llegó a la entidad para entregar 4.8 millones de firmas que avalarían su participación en las elecciones del 2026

Abelardo de la Espriella oficializó

Yeferson Cossio confesó que su novia Carolina Gómez lo hace sentir como un “perdedor” por ciertas actitudes

El influenciador reconoció en una transmisión en vivo que la madurez de su pareja lo ha hecho cuestionar su propio crecimiento personal y sentimental

Yeferson Cossio confesó que su

Padre de Jean Claude Bossard lanzó fuerte mensaje durante homenaje a su hijo asesinado en Bogotá: “No es un niño, es un asesino”

Durante una velatón en la capital colombiana, el padre de la víctima pidió endurecer las sanciones para reincidentes y criticó la respuesta estatal ante delitos cometidos por menores armados

Padre de Jean Claude Bossard
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enviaron a la cárcel a

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

ENTRETENIMIENTO

La defensa de Ibrahim Salema

La defensa de Ibrahim Salema la controversia con “Doña Toche”: “Nunca he realizado comentarios ofensivos contra su hija”

Yeferson Cossio confesó que su novia Carolina Gómez lo hace sentir como un “perdedor” por ciertas actitudes

Colombia rompe tendencia global y desplaza a Bad Bunny como el artista más escuchado en el Spotify Wrapped 2025: este fue el cantante favorito en el país

‘La mansión de los streamers’: hora y dónde ver la transmisión del nuevo proyecto de Westcol

Wanda Nara sorprende en ‘MasterChef’ al contar que Sebastián Yatra la invitó a salir mientras estaba con Mauro Icardi

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

La colombiana Mariana Pajón fue incluida en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional

Falcao estará presente en el sorteo del Mundial 2026 en Washington: el máximo goleador de la selección Colombia fue invitado por la FIFA

Bayern Múnich, molesto con UEFA por el caso Luis Díaz: el jugador podría perderse el partido contra Sporting Lisboa en la Champions

Egan Bernal habló sobre su futuro en el ciclismo para el 2026: “Se están hablando diferentes cosas”