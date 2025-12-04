Colombia

Fiscalía abrió investigación por robo en la casa familiar de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez

La exfuncionaria del Gobierno Petro señaló que el hecho podría estar vinculado al intento coordinado para sacarla del gabinete, por lo que había solicitado la intervención de las autoridades

Guardar
En su primera aparición pública desde su salida del Gobierno, Angie Rodríguez acusó a personas dentro y fuera del entorno presidencial de orquestar un ataque contra su familia - crédito redes sociales

La Fiscalía General de la Nación inició una indagación para esclarecer las circunstancias relacionadas con el asalto intimidatorio registrado en la vivienda de los padres de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

El caso fue asumido por la Fiscalía de Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá desde el 24 de noviembre, fecha en la que se recibió la denuncia por parte de la hoy exfuncionaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Fiscalía abrió indagación por el
Fiscalía abrió indagación por el caso de asalto en la casa de sus padres en Bogotá - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Así habría ocurrido la irrupción violenta a la vivienda de Angie Rodríguez

Rodríguez, que permaneció al frente del Dapre durante 11 meses, denunció la irrupción de cinco sujetos en la residencia de sus padres, ubicada en la localidad Rafael Uribe de Bogotá, la madrugada del 21 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la exfuncionaria, los asaltantes emplearon una cuerda para ingresar por la terraza del tercer piso y una vez dentro, causaron destrucción en chapas, ventanas, muebles y otros elementos personales.

Los atacantes parecían conocer los
Los atacantes parecían conocer los detalles de la propiedad y buscar información específica de la casa familiar de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez - crédito redes sociales - @DapreCol/X

En un video publicado por Rodríguez, se observa la incursión y la permanencia del grupo durante una hora y 12 minutos. La exdirectora afirmó que los hombres solo se llevaron una bolsa azul con documentación personal y las monedas de una alcancía de su hijo.

“Durante la hora y doce minutos que los cinco hombres estuvieron atentando contra mi casa, no se llevaron ningún objeto, salvo una bolsa azul con documentos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima”, aseguró Rodríguez.

Según la denunciante, por la naturaleza de los daños y el patrón de comportamiento de los involucrados, el hecho no corresponde a delincuencia común.

“No fue delincuencia común y tendrían inteligencia. Los patrones de comportamiento, como saber la ubicación de circuitos de seguridad; estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis papás y la forma de acceder solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales”, sostuvo Rodríguez en la grabación conocida masivamente.

La exdirectora afirmó que el único robo relevante, más allá de los documentos, fueron las monedas de su hijo, acto que calificó como una amenaza directa. “Para expertos en temas de seguridad, eso es un hecho que configura una amenaza y un ataque directo contra mi hijo hoy, lo que más me duele como mamá es verme obligada a sacarlo en los próximos días de nuestro país”, enfatizó la exfuncionaria.

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, denuncia un violento asalto en su casa familiar; según relató, cinco hombres irrumpieron en su hogar durante la madrugada del 21 de noviembre - crédito redes sociales

Adicionalmente, Rodríguez denunció la existencia de un presunto complot para sacarla del Gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando que tenía conocimiento de una reunión de varias personas con ese objetivo y solicitó la intervención de la Fiscalía. “Tengo conocimiento de que presuntamente se reunieron personas para sacarme de la Presidencia de la República”, afirmó.

Sobre las razones políticas de su salida, se destaca que Rodríguez habría mostrado su desacuerdo con el nombramiento de José Alexis Mahecha —exsubdirector del Dapre— a la Secretaría General de la Unidad Administrativa de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc), debido a su pasado en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad señalada por interceptaciones ilegales.

Además, fuentes citadas por Caracol Noticias señalaron la presunta influencia de Raúl Moreno, actual jefe de despacho de la Presidencia, como factor en el relevo de Rodríguez tras que este ganara la confianza del presidente de la República, Gustavo Petro.

La salida de Rodríguez implica que el Dapre sumará su quinto director en lo que va de la actual administración. Letty Leal, actual subdirectora, asumirá la dirección del organismo.

Temas Relacionados

Dapre Angie Rodríguez Fiscalía General de la NaciónLocalidad Rafael Uribe Bogotá José Alexis MahechaRaúl MorenoColombia-Noticias

Más Noticias

Primo de Jean Claude Bossard le dedicó conmovedor mensaje tras su asesinato en Bogotá: “Me duele respirar”

El caso reavivó la conversación sobre la creciente inseguridad que afecta a la capital colombiana

Primo de Jean Claude Bossard

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares, que enfrenta a los dos equipos con chances en esa zona

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

María Fernanda Cabal reaccionó a la carta del ex jefe de inteligencia del chavismo a Donald Trump: “Un plan impulsado por Cuba”

La senadora y precandidata presidencial advirtió que la misiva revela estrategias del régimen venezolano para desestabilizar a Estados Unidos mediante migración, narcotráfico y espionaje

María Fernanda Cabal reaccionó a

Katherine Miranda denunció ‘la jugadita’ que prepara el Gobierno Petro para aprobar la reforma tributaria vía decreto: “Dilatan el debate”

La representante a la Cámara por la Alianza Verde sostuvo que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tiene como plan B declarar una emergencia económica en el país

Katherine Miranda denunció ‘la jugadita’

Dominar alemán puede aumentar el salario hasta un 86% en Colombia: así puede aprender el idioma gratis y en línea

Recursos digitales, acceso inmediato y módulos especializados abren nuevas posibilidades para quienes desean ampliar sus competencias lingüísticas sin costo alguno

Dominar alemán puede aumentar el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Continúan las liberaciones masivas del

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

‘Estado de fuga 1986′: actores relataron detalles de la reconstrucción de uno de los hechos más oscuros de la historia

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Sebastián Villa se acerca a un poderoso equipo en Brasil: esto se sabe sobre el posible fichaje

Sigue vivo el sueño de Sebastián Montoya para llegar a la Fórmula 1: se definió el futuro del piloto colombiano

Wolverhampton marcó el peor arranque de la historia de la Premier League, dos puntos de 42 posibles

Atlético Nacional buscaría un fichaje de peso en México: un recordado atacante se acerca al verde