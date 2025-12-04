Fiscalía abrió investigación por robo en la casa familiar de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez

En su primera aparición pública desde su salida del Gobierno, Angie Rodríguez acusó a personas dentro y fuera del entorno presidencial de orquestar un ataque contra su familia - crédito redes sociales

La Fiscalía General de la Nación inició una indagación para esclarecer las circunstancias relacionadas con el asalto intimidatorio registrado en la vivienda de los padres de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

El caso fue asumido por la Fiscalía de Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá desde el 24 de noviembre, fecha en la que se recibió la denuncia por parte de la hoy exfuncionaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Fiscalía abrió indagación por el caso de asalto en la casa de sus padres en Bogotá - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Así habría ocurrido la irrupción violenta a la vivienda de Angie Rodríguez

Rodríguez, que permaneció al frente del Dapre durante 11 meses, denunció la irrupción de cinco sujetos en la residencia de sus padres, ubicada en la localidad Rafael Uribe de Bogotá, la madrugada del 21 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la exfuncionaria, los asaltantes emplearon una cuerda para ingresar por la terraza del tercer piso y una vez dentro, causaron destrucción en chapas, ventanas, muebles y otros elementos personales.

Los atacantes parecían conocer los detalles de la propiedad y buscar información específica de la casa familiar de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez - crédito redes sociales - @DapreCol/X

En un video publicado por Rodríguez, se observa la incursión y la permanencia del grupo durante una hora y 12 minutos. La exdirectora afirmó que los hombres solo se llevaron una bolsa azul con documentación personal y las monedas de una alcancía de su hijo.

“Durante la hora y doce minutos que los cinco hombres estuvieron atentando contra mi casa, no se llevaron ningún objeto, salvo una bolsa azul con documentos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima”, aseguró Rodríguez.

Según la denunciante, por la naturaleza de los daños y el patrón de comportamiento de los involucrados, el hecho no corresponde a delincuencia común.

“No fue delincuencia común y tendrían inteligencia. Los patrones de comportamiento, como saber la ubicación de circuitos de seguridad; estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis papás y la forma de acceder solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales”, sostuvo Rodríguez en la grabación conocida masivamente.

La exdirectora afirmó que el único robo relevante, más allá de los documentos, fueron las monedas de su hijo, acto que calificó como una amenaza directa. “Para expertos en temas de seguridad, eso es un hecho que configura una amenaza y un ataque directo contra mi hijo hoy, lo que más me duele como mamá es verme obligada a sacarlo en los próximos días de nuestro país”, enfatizó la exfuncionaria.

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, denuncia un violento asalto en su casa familiar; según relató, cinco hombres irrumpieron en su hogar durante la madrugada del 21 de noviembre - crédito redes sociales

Adicionalmente, Rodríguez denunció la existencia de un presunto complot para sacarla del Gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando que tenía conocimiento de una reunión de varias personas con ese objetivo y solicitó la intervención de la Fiscalía. “Tengo conocimiento de que presuntamente se reunieron personas para sacarme de la Presidencia de la República”, afirmó.

Sobre las razones políticas de su salida, se destaca que Rodríguez habría mostrado su desacuerdo con el nombramiento de José Alexis Mahecha —exsubdirector del Dapre— a la Secretaría General de la Unidad Administrativa de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc), debido a su pasado en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad señalada por interceptaciones ilegales.

Además, fuentes citadas por Caracol Noticias señalaron la presunta influencia de Raúl Moreno, actual jefe de despacho de la Presidencia, como factor en el relevo de Rodríguez tras que este ganara la confianza del presidente de la República, Gustavo Petro.

La salida de Rodríguez implica que el Dapre sumará su quinto director en lo que va de la actual administración. Letty Leal, actual subdirectora, asumirá la dirección del organismo.