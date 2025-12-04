Feminicidios en Bogotá registraron un patrón alarmante en el 49% de los casos entre 2023 y 2024: estos fueron los hallazgos

La secretaria distrital de la Mujer detalló los alcances de este informe - crédito Prensa Secretaría de la Mujer

El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (Omeg) de la Secretaría Distrital de la Mujer presentó el más reciente informe sobre feminicidios en Bogotá, resultado de la investigación Vidas que importan, datos que cuentan: comprensión del feminicidio en Bogotá, desarrollada en conjunto con la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia.

El estudio, dado a conocer en el Día Distrital contra el Feminicidio, analizó 47 feminicidios registrados en la ciudad entre 2023 y 2024, tipificados conforme al artículo 104A del Código Penal Colombiano, donde se exploró sus causas, modalidades y la magnitud de la violencia de género en la capital.

De acuerdo con los resultados, en el 49% de los feminicidios documentados existían antecedentes de múltiples formas de violencia por parte del agresor.

Feminicidios en Bogotá registraron un patrón alarmante en el 49% de los casos - crédito Secretaría Distrital de la Mujer

Las violencias previas más comunes fueron la física, con el 70% de los casos; seguido de la psicológica, con el 65%; verbal, con el 48%; económica, con el 30%; patrimonial, con el 26%; sexual, con el 17%; vicaria, con el 13%, y acoso, con el 4%.

El análisis destacó que la gran mayoría de los casos corresponden a feminicidios íntimos, modalidad presente en el 87% de los hechos según las circunstancias agravantes descritas en la legislación colombiana; el 72% fueron perpetrados por parejas o exparejas de la víctima, y el 13% por familiares cercanos.

“21 casos corresponden a feminicidios íntimos (pareja o expareja) y 2 a feminicidios infantiles. Esto quiere decir, que por cada dos mujeres asesinadas en Bogotá por motivos de género, al menos una había sido violentada previamente de manera reiterada por el presunto agresor”, señaló el informe.

El informe identificó a los hijos e hijas menores de edad como las principales víctimas indirectas, presentes o testigos en el 23% de los feminicidios y afectados en el 62% de los expedientes revisados. Mientras que el 81% de los casos analizados registró la existencia de víctimas indirectas, especialmente familiares cercanos.

La invitación de la Secretaría Distrital de la Mujer es a plantear estrategias para evitar estas cifras - crédito Secretaría Distrital de la Mujer

Todos los presuntos agresores fueron hombres; el 26% tenía antecedentes previos de violencia de género y el 24% portaba o tenía acceso a armas de fuego antes del crimen.

Asimismo, la investigación señaló también que el 9% de los feminicidios ocurrió contra niñas de entre 1 y 11 años, asesinadas por hombres con quienes guardaban relación de parentesco.

Entre los factores de vulnerabilidad, el informe resaltó que el 13% de las víctimas eran migrantes, el 4% ejercía trabajo sexual, otro 4% era víctima del conflicto armado y el 2% pertenecía a comunidades indígenas.

Además de los casos oficialmente tipificados, el estudio reportó 43 homicidios adicionales de mujeres con posibles motivaciones de género en el mismo periodo.

En el análisis territorial, entre 2020 y 2024, la Fiscalía General de la Nación clasificó 97 feminicidios en Bogotá.

“Si bien la tasa ajustada anual de feminicidios en Bogotá DC. fue de 0,41 feminicidios por cada cien mil mujeres, su distribución varió considerablemente entre localidades”, indicó el estudio.

Determinó que las tasas más altas de este delito se concentraron en Los Mártires (6,1), Tunjuelito (4,4), Ciudad Bolívar (3,6), Santa Fe (3,3) y Usme (3,1). En contraste, seis localidades no reportaron feminicidios tipificados en el periodo analizado: Chapinero, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria y Sumapaz.

El documento atribuye la concentración de feminicidios en ciertas áreas a cuatro determinantes estructurales: la seguridad integral en los territorios, la proporción de mujeres cuidadoras no remuneradas, la informalidad laboral femenina y la informalidad laboral masculina.

“Esta investigación es, ante todo, un compromiso con las mujeres que ya no están, con sus hijas e hijos, con sus familias y con todas las mujeres que hoy viven con miedo. Que los datos que presentamos no se queden sólo en gráficas y tablas, sino que se conviertan en políticas más justas, en territorios más seguros y en decisiones determinantes para que ninguna mujer sea asesinada por el hecho de ser mujer”, afirmó Laura Tami Leal, secretaria Distrital de la Mujer, durante la presentación del informe en Bogotá.

Este es el informe completo: