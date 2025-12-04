Dominar alemán puede aumentar el salario hasta un 86% en Colombia: así puede aprender el idioma gratis y en línea

El dominio del alemán en Colombia impulsa el crecimiento profesional y permite acceder a mejores salarios en el mercado laboral - crédito Montaje Johan Largo-Infobae/Canva

El dominio de un segundo idioma es una de las herramientas más poderosas para impulsar el crecimiento profesional y acceder a mejores salarios en Colombia. Entre los idiomas que ofrecen mayores ventajas, el alemán destaca no solo por su valor en el mercado laboral nacional, también por las oportunidades globales que abre a quienes lo dominan.

Aprender este idioma ahora es más accesible que nunca gracias a la Embajada de Alemania en Bogotá, que, en alianza con la plataforma Deutsche Welle (DW), ofrece cursos gratuitos adaptados a todos los niveles de conocimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un estudio reciente elaborado por la plataforma global de aprendizaje de idiomas Preply analizó las tendencias y la remuneración en el mercado laboral colombiano. Según el informe, las personas que dominan el alemán perciben un salario promedio de $51.138.060 COP (unos 11.200 euros), lo que representa un aumento del 86 % respecto al salario nacional, situado en $20.468.099 COP (4.500 euros).

Este dato evidenció que los idiomas europeos, y en particular el alemán, continúan siendo altamente valorados, superando incluso a otros idiomas en la lista de los más buscados, como el inglés y el danés.

Un estudio de Preply revela que quienes dominan el alemán ganan un 86% más que el salario promedio nacional - crédito Preply

El análisis de Preply para los años 2023 y 2025 reveló un cambio en las tendencias salariales: aunque el inglés sigue siendo el idioma extranjero más solicitado en Colombia, el alemán se posicionó como el mejor remunerado. Le siguen en ingresos el francés, con $35.551.704 COP, y el chino mandarín, con $35.186.532 COP. El inglés ocupa el cuarto lugar con un salario promedio de $34.735.512 COP.

La diferencia salarial reflejó la demanda de perfiles bilingües o trilingües con alemán en sectores como la ingeniería, tecnología, manufactura y logística internacional, campos en los que Alemania es líder mundial. La portavoz de Preply, Yolanda Del Ramo Pesos, explicó que:

“El talento bilingüe está en auge en América Latina, ya que las ofertas de empleo en inglés han aumentado más de un 1000 % en Argentina y los idiomas europeos como el alemán ofrecen los salarios más altos tanto en Colombia como en Argentina. Está claro que los profesionales multilingües están muy demandados en toda la región”.

El alemán se posiciona como el idioma extranjero mejor remunerado en Colombia, superando al inglés, francés y chino mandarín - crédito Preply

El informe subraya que, además del alemán y el francés, otros idiomas rentables son el árabe, portugués, danés, italiano, así como lenguas asiáticas como el chino, coreano y japonés. El inglés, aunque continúa reinando en demanda, no es el mejor pagado. Actualmente, cerca de 5.131 ofertas laborales exigen inglés en Colombia, lo que equivale al 67% de todas las vacantes que requieren un idioma extranjero.

Por el auge del nearshoring y la expansión de empresas tecnológicas escandinavas, el danés ocupa el segundo lugar en número de vacantes con 835 empleos, a pesar de no estar entre los mejores remunerados. El chino mandarín, el italiano y el francés completan el top cinco en oportunidades laborales, mientras que el alemán, aunque tiene una alta remuneración, es requerido en solo 135 empleos, alrededor del 1,7% de las vacantes con exigencia idiomática.

Sectores como ingeniería, tecnología, manufactura y logística internacional demandan perfiles bilingües en alemán por su alta competitividad - crédito Preply

Cómo aprender gratis alemán en Colombia

Aprender alemán gratis es ahora una realidad en Colombia. La Embajada de Alemania en alianza con Deutsche Welle (DW) puso a disposición una amplia variedad de recursos digitales para aprender o perfeccionar el idioma desde cualquier lugar. Estos cursos cubren todos los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Mcer), desde A1 (principiante) hasta C2 (avanzado), incluyendo módulos especializados para contextos profesionales.

El acceso a estos materiales es inmediato y completamente gratuito, ya que no se requiere registro previo. Los usuarios solo necesitan un computador o teléfono móvil y conexión estable a internet. La plataforma ofrece materiales interactivos, ejercicios, textos, audios y videos adaptados para distintos niveles y necesidades, facilitando así un aprendizaje flexible y personalizado.

Los módulos intermedios y avanzados de alemán abordan temas de cultura, sociedad y vocabulario profesional para una inmersión total en el idioma - crédito Freepik

Para comenzar, basta con ingresar a la página web de cursos de alemán de Deutsche Welle, elegir el nivel deseado e iniciar el proceso de autoaprendizaje según la disponibilidad de cada estudiante. Toda la información acerca de los niveles pueden ser consultados haciendo clic aquí.