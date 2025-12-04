Colombia

Corte Suprema maantuvo condena a exagente del DAS: fue el responsabe de chuzar a miembros del sindicato de Avianca

El alto tribunal ratificó la pena de cuatro años de prisión, la multa económica y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por las interceptaciones ilegales durante la huelga de pilotos de 2017

Guardar
Laude José Fernández Arroyo, exdirector
Laude José Fernández Arroyo, exdirector de inteligencia del extinto DAS, condenado por su participación en la red de interceptaciones ilegales contra el sindicato de pilotos de Avianca durante la huelga de 2017 - crédito Colprensa

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Laude José Fernández Arroyo, exdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su participación en una red de interceptaciones ilegales que tuvo como principales víctimas a los pilotos de Avianca durante la histórica huelga de 2017.

Con esta decisión, el alto tribunal cerró definitivamente el proceso judicial en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado y violación de datos personales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fallo, de cuarenta páginas, fue emitido a finales de 2025 y resolvió de manera negativa el recurso extraordinario de casación presentado por su defensa, ratificando así la condena de cuatro años de prisión, una multa de cincuenta millones de pesos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un periodo de 49 meses, de acuerdo al informe tomado por Blu Radio.

Según lo establecido en el proceso, Fernández Arroyo, que tras su salida del DAS se desempeñó como directivo en Colombia de la firma consultora Berkeley Research Group (BRG), integró entre 2017 y 2018 una organización criminal dedicada a la interceptación ilegal de comunicaciones y al acceso indebido a bases de datos privadas, según el portal Asuntos Legales.

Sede del Palacio de Justicia
Sede del Palacio de Justicia de Bogotá, donde el Tribunal Superior y la Corte Suprema de Justicia confirmaron la condena contra el exagente del DAS por las interceptaciones ilegales - crédito Luisa González/Reuters

En esta estructura también participaron exfuncionarios del CTI de la Fiscalía y empresas privadas que ofrecían servicios de “inteligencia corporativa”.

La investigación judicial determinó que el exagente utilizó de manera ilegal la plataforma Esperanza, una herramienta de interceptación de la Fiscalía General de la Nación, para obtener información confidencial.

Entre los casos documentados se encuentran las “chuzadas” a dirigentes sindicales de Avianca durante el paro de pilotos de 2017, así como la recolección de datos relacionados con litigios entre el Grupo de Energía de Bogotá y la multinacional Enel.

De acuerdo con el expediente, Fernández Arroyo se valió de los contratos que BRG mantenía con Avianca y el Grupo de Energía de Bogotá para influir sobre funcionarios de la entidad investigadora y facilitar las interceptaciones.

El alto tribunal concluyó que actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos y con el propósito de beneficiar a clientes privados mediante el acceso a información reservada.

la aerolínea fue una de
la aerolínea fue una de las afectadas por el escándalo de las “chuzadas” a su sindicato de pilotos durante la huelga de 2017 - crédito Reuters

La Corte Suprema también negó cualquier beneficio penal. Argumentó que el delito de concierto para delinquir agravado, especialmente cuando involucra a exintegrantes de organismos de seguridad del Estado, está expresamente excluido de figuras como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria.

Asimismo, desestimó el argumento de la defensa sobre su supuesto rol como padre cabeza de familia, al establecer que las menores a su cargo cuentan con una red familiar legalmente obligada a asistirlas.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Bogotá ya había confirmado el 15 de diciembre de 2022 una condena de 47 meses y 13 días de prisión (tres años y diez meses) contra Fernández Arroyo por el escándalo de las interceptaciones ilegales contra el sindicato de pilotos.

En esa oportunidad, el magistrado ponente, Mario Cortés Mahecha, ratificó la condena por concierto para delinquir agravado y declaró la preclusión por prescripción del delito de violación de datos personales, imputado inicialmente en 2018.

La investigación probó que las interceptaciones ilegales afectaron directamente a los capitanes Jorge Mario Medina, Jaime Hernández y Julián Pinzón, quienes lideraron el movimiento sindical durante el paro de 2017.

Las escuchas no solo comprometieron a los voceros de la protesta, sino también a sus núcleos familiares, incluidos menores de edad, lo que agravó la valoración de los hechos por parte de los jueces.

Sede de Berkeley Research Group
Sede de Berkeley Research Group (BRG), la firma de consultoría y seguridad corporativa de la que Laude José Fernández Arroyo fue representante legal en Colombia - crédito Google Maps

Durante el periodo en que se desarrollaron las interceptaciones, Fernández Arroyo era el representante legal de BRG en Colombia, una firma dedicada a la seguridad corporativa.

La Fiscalía estableció que el exdirector de inteligencia contactó a funcionarios públicos para obtener de manera ilícita conversaciones privadas y empresariales, ofreciendo esos servicios a empresas y particulares interesados en anticiparse a decisiones sindicales, judiciales o comerciales.

En el proceso penal, Fernández Arroyo firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó su responsabilidad como autor de los delitos en concurso.

Sin embargo, su solicitud para cumplir la pena en detención domiciliaria fue rechazada por el Juzgado 45 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que negó tanto la suspensión condicional de la pena como cualquier sustitución de la prisión intramural.

La investigación también salpicó a antiguos funcionarios del ente acusador. Los exfiscales Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Pava fueron judicializados por su participación en las interceptaciones ilegales.

Temas Relacionados

Laude José Fernández ArroyoAgente del DASDAS ColombiaChuzadasSindicato AviancaEmpresa de consultoria BRGCorte SupremaColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Un empate sería firmar la eliminación de Medellín y complicar las aspiraciones de Nacional en caso de una eventual victoria de Junior de Barranquilla contra América de Cali en el estadio Metropolitano

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano

Junior vs. América de Cali

Carlos Fernando Galán confirmó que el joven de 16 años responsable de la muerte de Jean Claude Bossard había sido capturado en mayo por hurto calificado

El alcalde de Bogotá reveló que el presunto responsable del asesinato del joven empresario ya había enfrentado procesos judiciales, pero fue dejado en libertad

Carlos Fernando Galán confirmó que

El precandidato Daniel Palacios propuso hacer “la lista Olmedo” para quienes hayan sido condenados por corrupción “sea sacado del sistema financiero”

El exministro de Interior plantea una medida para restringir el acceso al sistema financiero a personas condenadas por actos ilícitos, como estrategia económica contra los políticos corruptos

El precandidato Daniel Palacios propuso

Patrullera salvó a una niña en una piscina, en Antioquia: así fue el rescate

La rápida reacción de una agente permitió evitar una tragedia, cuando una menor de edad cayó accidentalmente al agua, pero fue auxiliada por la uniformada

Patrullera salvó a una niña
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enviaron a la cárcel a

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano habría reaccionado

Aida Victoria Merlano habría reaccionado al encuentro de sus exparejas para ‘La mansión de los streamers’

Hija de Karina García le lanzó indirecta a Yina Calderón tras la final de ‘La Mansión de Luinny’: “Villanas llorando”

Cintia Cossio reveló por qué la llegada de su segundo hijo, Lucca, le salvó la vida: “Estaba en una depresión de m...”

Ibai Llanos, el famoso streamer español ya está en Colombia: compartió una foto en Medellín con J Balvin

Cintia Cossio respondió a seguidor que la cuestionó por amamantar a su hijo pese a tener prótesis mamarias: “¿Tu bebé toma puro silicón?”

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Deportes Tolima celebró la clasificación a la final de la Liga BetPlay llevándose los balones: el festejo fue un mensaje a Leonel Álvarez

Colombia quedó campeón en ciclismo de pista en los Juegos Bolivarianos: estas fueron las medallas

Tolima aseguró fase previa de la Copa Libertadores; Bucaramanga, a Copa Sudamericana: así se reparten los cupos a torneos Conmebol en Colombia