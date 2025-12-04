Colombia

Por fraude de visas de Estados Unidos y lavado de dinero capturaron a 19 personas en 4 países: tres fueron detenidos en Medellín

La operación internacional, coordinada con autoridades de Colombia, Ecuador y El Salvador, desmanteló una red que estafó a miles de personas y generó pérdidas superiores a 2.5 millones de dólares

Guardar
Vista de Medellín, ciudad donde
Vista de Medellín, ciudad donde operaba parte de la red de fraude de visas y se realizaron varias capturas de los implicados. - crédito Alcaldía de Medellín

En el marco de una operación internacional coordinada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fueron capturadas diecinueve personas en cuatro países, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses detenidos en Medellín, Colombia, acusados de integrar una red transnacional dedicada al fraude de visas, lavado de dinero y crimen organizado.

La trama habría afectado a miles de ciudadanos de América Central y del Sur, generando pérdidas superiores a 2,5 millones de dólares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el comunicado oficial divulgado este miércoles 3 de diciembre, hasta la fecha se han entrevistado alrededor de setecientas víctimas, aunque existen evidencias de que más de siete mil personas fueron captadas por el esquema.

Las pérdidas individuales reportadas oscilan entre 50 y 90.000 dólares por persona. Los detenidos enfrentan cargos por conspiración para cometer extorsión, fraude y lavado de dinero, incluyendo la suplantación de funcionarios y la falsificación de sellos oficiales.

Entre los arrestados en Medellín se encuentran tres estadounidenses, quienes habrían supervisado parte de la operación desde la ciudad colombiana.

Estos individuos trabajaban en coordinación con colombianos que administraban centros de llamadas ilegales y se encargaban de la creación de sitios web y páginas de Facebook fraudulentas, donde se ofrecía asistencia para la obtención de visas de trabajo supuestamente legales para Estados Unidos.

Oficinas del Departamento de Justicia
Oficinas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, encargado de coordinar la operación internacional contra la red de fraude de visas - crédito Andrew Harnik/AP

El esquema delictivo consistía en guiar a las víctimas a través de un proceso completamente falso.

Los cómplices, denominados “asesores”, simulaban ayudar con la solicitud de visas, realizaban declaraciones engañosas sobre ofertas laborales y se hacían pasar por funcionarios estadounidenses en videollamadas.

Durante estas comunicaciones, mostraban documentos falsificados, incluyendo aprobaciones de visas y autorizaciones de empleo con réplicas de sellos oficiales, y convencían a las víctimas de transferir dinero a cuentas controladas por la red.

El fiscal general adjunto en funciones de la División Penal del Departamento de Justicia, Matthew R. Galeotti, señaló: “Estos acusados están imputados por hacerse pasar por funcionarios estadounidenses con el fin de enriquecerse fraudulentamente a costa de víctimas que intentaban viajar legalmente a Estados Unidos. Se sospecha que los acusados llevaron a cabo su plan para robar decenas de miles de dólares a cientos de víctimas”.

Entre los colombianos involucrados destacan seis principales acusados imputados el 1 de octubre de 2025 en el Distrito Sur de Florida.

Edwin Alberto Correa-David supervisaba ocho oficinas de centros de llamadas en Medellín, determinando los sitios fraudulentos a utilizar y gestionando los cobros a las víctimas.

Andrés Giraldo-Ospina era responsable de la creación de los sitios web fraudulentos y de la asistencia técnica a los centros de llamadas.

Danna Pamela Porras-Marin administraba un centro de llamadas y diseñaba los sitios utilizados en el fraude.

Esteban Robledo-Correa, inicialmente intermediario en Estados Unidos, reclutaba a otras personas para recibir los fondos y, tras regresar a Colombia, colaboró en la gestión de los centros de llamadas; actualmente permanece prófugo.

La red guiaba a las
La red guiaba a las víctimas mediante sitios web y videollamadas falsas, simulando trámites legales de visas y ofertas de empleo en EE. UU. - Colprensa

Julian Giraldo-Ospina, arrestado en Sacramento, supervisaba el blanqueo de dinero en Estados Unidos y coordinaba operaciones con su hermano Andrés en Medellín.

Viviana Urrego-Rojas, detenida en Denton, Texas, coordinaba la recepción y transferencia de fondos hacia Colombia.

La operación también incluyó detenciones en Ecuador y El Salvador. En Ecuador, ocho personas fueron capturadas y se registraron dos locales vinculados al fraude. En El Salvador, seis individuos fueron detenidos por su participación en este y otros esquemas similares.

Las autoridades estadounidenses destacaron la cooperación internacional como clave para desarticular la red, involucrando al Servicio de Seguridad Diplomática (DSS), la Oficina del Inspector General de Usaid, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en coordinación con las autoridades de Colombia, Ecuador y El Salvador.

El modus operandi de la organización incluía el uso de intermediarios en al menos dieciséis estados de Estados Unidos, donde el dinero transferido por las víctimas cambiaba de manos varias veces antes de llegar a los líderes del esquema.

Algunos de los detenidos en
Algunos de los detenidos en Medellín y Estados Unidos por su participación en la red de fraude de visas y lavado de dinero - crédito Olga Fedorova/AP

Los acusados se aprovechaban de la desesperación de ciudadanos que buscaban oportunidades laborales legales en Estados Unidos, generando pérdidas significativas y afectando la confianza en los procesos migratorios legítimos.

Las autoridades colombianas destacaron la complejidad de la investigación, que incluyó el rastreo de operaciones financieras, la verificación de sitios web fraudulentos y la identificación de las personas responsables de los centros de llamadas en Medellín.

La colaboración con agencias estadounidenses permitió la detención de los tres ciudadanos estadounidenses en la ciudad, así como de los colombianos vinculados directamente a la trama.

El Departamento de Justicia recordó que cualquier persona que considere haber sido víctima de este fraude puede comunicarse a través del correo electrónico fakevisavictim@state.gov para presentar un informe. Además, enfatizó que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

Temas Relacionados

Fraude de visasLavado de dineroRed criminal internacionalCapturados colombianosColombianos Estados UnidosDepartamento de JusticiaColombia-Noticias

Más Noticias

Golpe bajo a Petro en medio de la lucha antidroga; Colombia se quedó por fuera del panel que rediseña política global: ¿de quién es la culpa?

El trabajo que logró la entonces embajadora ante Naciones Unidas en Viena, Laura Gil, se fue al piso, por la tensa relación diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Golpe bajo a Petro en

Petro reconoció que su manejo de la deuda en 2025 tendrá impacto en las finanzas públicas del futuro, y alertó que “por eso vamos hacia una emergencia”

El mandatario responsabiliza a la oposición y a los organismos económicos de decisiones que, según su visión, ponen en riesgo la capacidad de inversión y el desarrollo nacional

Petro reconoció que su manejo

Armando Benedetti respondió con firmeza a las acusaciones sobre la lujosa vida que llevaría Verónica Alcocer: “Exagerado y perverso”

El ministro del Interior cuestionó la vinculación entre la residencia de Verónica Alcocer en Suecia y las negociaciones por aviones militares, y afirmó que asociar su presencia con negocios estatales no tiene fundamento

Armando Benedetti respondió con firmeza

Prima navideña, ¿pueden descontarle salud y pensión?, esto dice Función Pública

La Función Pública respondió inquietudes sobre la prima de servicios que miles de colombianos con contratos formales recibirán en los próximos días

Prima navideña, ¿pueden descontarle salud

Petro desafía al Banco de la República por advertencias sobre salario mínimo: “¡Mamola! Para eso no me eligieron a mí”

El mandatario aseguró que las políticas del banco central favorecen a los grandes acreedores de la deuda pública interna y no a los trabajadores

Petro desafía al Banco de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enviaron a la cárcel a

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

ENTRETENIMIENTO

Westcol boleteó a Juan David

Westcol boleteó a Juan David Tejada por su labor como papá y reveló qué piensa que pasará con Aida Victoria Merlano tras colaborar con su expareja

Ibai Llanos, de visita en Colombia, le dejó varios consejos de vida a Westcol: “Sin salud no hay nada”

La Solar 2026: nueva sede, más música y una experiencia que promete encender Medellín como nunca antes

Martin Garrix vuelve a Colombia y la preventa de entradas ya tiene fecha: así será el esperado reencuentro con sus fans

Ibrahim Salema se defendió tras controversia con “Doña Toche”: “Nunca he realizado comentarios ofensivos contra su hija”

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Luis Díaz fue incluido en prestigioso top: se encuentra entre los 100 mejores jugadores del Mundial 2026

La colombiana Mariana Pajón fue incluida en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional

Falcao estará presente en el sorteo del Mundial 2026 en Washington: el máximo goleador de la selección Colombia fue invitado por la FIFA