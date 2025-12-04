Así funciona la nueva modalidad de estafa telefónica en el país: “Tengo algo importante que decirte”

Con esta modalidad los ladrones buscan robar datos importantes - crédito Freepik

La proliferación de estafas digitales a través de llamadas telefónicas ha encendido las alertas de las autoridades cibernéticas en 2025.

Una modalidad en particular, que inicia con la frase “Hola, tengo algo muy importante que decirte, ¿me puedes agregar a WhatsApp?”, se ha extendido rápidamente y ha demostrado ser especialmente eficaz por su capacidad de explotar la curiosidad y la urgencia de los usuarios.

El mecanismo detrás de esta estafa es sencillo, pero su impacto puede ser devastador. Los delincuentes contactan a sus víctimas desde números desconocidos y, tras lograr que sean agregados a WhatsApp, envían mensajes desde cuentas recién creadas, lo que dificulta su rastreo.

El objetivo es que la persona, motivada por el deseo de conocer el supuesto asunto urgente, inicie la conversación y, sin advertirlo, abra la puerta a una cadena de engaños.

Una vez establecida la comunicación, los estafadores intentan acceder a la cuenta de WhatsApp de la víctima desde otro dispositivo. El sistema, al detectar este intento, envía automáticamente un código de verificación de 6 dígitos al número original.

Este código es la clave que buscan los delincuentes: mediante diversas excusas, como afirmar que el mensaje llegó por error o que se trata de un proceso de seguridad, persuaden a la víctima para que lo comparta. En el momento en que la persona entrega ese código, pierde el control total de su cuenta de WhatsApp.

El siguiente paso de los criminales consiste en activar la verificación en dos pasos con una clave que solo ellos conocen, bloqueando cualquier intento de recuperación por parte del usuario legítimo. A partir de ese momento, los estafadores suplantan la identidad de la víctima, utilizando su foto, tono y datos de perfil para contactar a familiares, amigos y colegas. Con la cuenta comprometida, los delincuentes solicitan dinero o favores urgentes, aprovechando la confianza que genera la identidad robada.

Este tipo de fraude no se limita a un solo país; se han reportado casos similares en diversas regiones, lo que evidencia la efectividad de la técnica. Su éxito radica en la rapidez con la que las personas suelen responder a mensajes y en la confianza depositada en contactos aparentemente conocidos.

Las autoridades cibernéticas han emitido una serie de recomendaciones para evitar caer en estas trampas. Entre las principales medidas destacan: no agregar números desconocidos, no compartir nunca el código de verificación de 6 dígitos y activar siempre la verificación en dos pasos de WhatsApp. Además, aconsejan desconfiar de mensajes que insistan en tener algo urgente que comunicar y verificar cualquier cambio de número con familiares o amigos por otros medios.

La experiencia de quienes han recibido estas llamadas ilustra la naturaleza insidiosa del engaño. Una persona relató que, tras contestar una llamada de un número desconocido y escuchar la frase característica en una voz robótica, colgó de inmediato. Más tarde, al enterarse de que otros miembros de su familia habían recibido la misma llamada, comprendió que se trataba de una campaña de estafa coordinada.

WhatsApp, por su parte, ha difundido señales de alerta para identificar mensajes sospechosos. Entre ellas se encuentran errores ortográficos o gramaticales, solicitudes para hacer clic en enlaces o descargar aplicaciones, pedidos de información personal o financiera, y mensajes que mencionan premios, inversiones o préstamos. También advierte sobre remitentes que intentan ganarse la confianza del usuario antes de solicitar datos sensibles.

Para protegerse, WhatsApp recomienda una serie de prácticas: detenerse y analizar el comportamiento del remitente, colgar o no responder a mensajes de usuarios desconocidos, bloquear y reportar a quienes resulten sospechosos.

Además, sugiere confirmar la identidad de contactos desconocidos mediante preguntas personales o llamadas directas, y nunca compartir información confidencial sin estar completamente seguro de la identidad del interlocutor.