Colombia

Alcalde Dumek Turbay presentó los primeros coches eléctricos que operarán en Cartagena: “Dignificamos un oficio”

Se inició el reemplazo de carruajes tradicionales y la modernizacióndel servicio de transporte turístico, sin permitir que los cocheros pierdan sus trabajos

Así son los coches eléctricos
Así son los coches eléctricos nuevos que andarán en la parte histórica de Cartagena - crédito Alcaldía de Cartagena

Cartagena dio un salto en la modernización del transporte turístico tradicional en su historia, con la llegada de 24 coches eléctricos que durante diciembre comenzarán su circulación en el Centro Histórico, según el anuncio oficial del alcalde Dumek Turbay.

El alcalde de la capital del departamento de Bolívar informó que la ciudad completa la transición a una flota de 62 vehículos eléctricos antes del primer trimestre de 2026.

El proyecto forma parte de una estrategia de la Alcaldía de Cartagena para eliminar la tracción animal del circuito turístico, regular la operación y formalizar los cupos disponibles.

Por eso, el Distrito adoptó, por decreto, los lineamientos del Ministerio de Transporte y fija un límite de 62 vehículos, igualando la flota de carruajes que operan tradicionalmente en la ciudad.

Según detalló la administración local, solo circulan aquellas unidades eléctricas que reciben aprobación y registro municipal, con el fin de evitar la informalidad y proteger la movilidad en zonas clave.

