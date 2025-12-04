Colombia

Abelardo de la Espriella oficializó su inscripción como candidato presidencial ante la Registraduría: “Demuestran un mandato popular”

En medio de comparsas y con bandas musicales, el aspirante presidencial llegó a la entidad para entregar 4.8 millones de firmas que avalarían su participación en las elecciones del 2026

Guardar
Abelardo de la Espriella llegó
Abelardo de la Espriella llegó a la Registraduría para entregar las firmas que avalarían su candidatura a la Presidencia - crédito Colprensa

Con más de media hora de retraso, el precandidato independiente Abelardo de la Espriella llegó a la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil para hacer oficial su inscripción como aspirante presidencial en 2026.

Sin embargo, desde las 9:00 a. m. de este jueves 4 de diciembre, las firmas empezaron a llegar a las instalaciones para ser entregadas al órgano electoral y así iniciar el proceso de validación de los ciudadanos que apoyan su candidatura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de su llegada, el aspirante a la Casa de Nariño dio un breve discurso en el que agradeció a los más de 4.5 millones de colombianos que, según auditoría interna de su campaña, firmaron para avalar al candidato de la extrema derecha.

“No tengo cómo pagarle a tantos compatriotas que, bajo el sol, el agua, que bajo las amenazas e inclemencias de todo tipo, pusieron su empeño y el de sus familias para recoger que demuestran mi independencia, que demuestran un mandato popular que voy a defender y que voy a hacer valer como corresponde”, señaló el precandidato.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaRegistraduría NacionalElecciones ColombiaCandidatos presidenciales 2026 ColombiaInscripción Abelardo de la EspriellaElecciones 2026Firmas Abelardo de la EspriellaColombia-noticias

Más Noticias

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano

Junior vs. América de Cali

Las preguntas que no le pueden hacer en una entrevista de trabajo en Colombia

Empresas y candidatos enfrentan cambios en los procedimientos de selección laboral por las recientes disposiciones legales en el país

Las preguntas que no le

Yeferson Cossio confesó que su novia Carolina Gómez lo hace sentir como un “perdedor” por ciertas actitudes

El influenciador reconoció en una transmisión en vivo que la madurez de su pareja lo ha hecho cuestionar su propio crecimiento personal y sentimental

Yeferson Cossio confesó que su

Padre de Jean Claude Bossard lanzó fuerte mensaje durante homenaje a su hijo asesinado en Bogotá: “No es un niño, es un asesino”

Durante una velatón en la capital colombiana, el padre de la víctima pidió endurecer las sanciones para reincidentes y criticó la respuesta estatal ante delitos cometidos por menores armados

Padre de Jean Claude Bossard

Gómez Amín afirmó: “Miguel Uribe padre es un símbolo en el país. Yo he venido hablando con él”

El senador del Partido Liberal aseguró que en la campaña a presidencial de Abelardo de la Espriella el excandidato del Centro Democrático tiene las puertas abiertas

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enviaron a la cárcel a

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

ENTRETENIMIENTO

La defensa de Ibrahim Salema

La defensa de Ibrahim Salema la controversia con “Doña Toche”: “Nunca he realizado comentarios ofensivos contra su hija”

Yeferson Cossio confesó que su novia Carolina Gómez lo hace sentir como un “perdedor” por ciertas actitudes

Colombia rompe tendencia global y desplaza a Bad Bunny como el artista más escuchado en el Spotify Wrapped 2025: este fue el cantante favorito en el país

‘La mansión de los streamers’: hora y dónde ver la transmisión del nuevo proyecto de Westcol

Wanda Nara sorprende en ‘MasterChef’ al contar que Sebastián Yatra la invitó a salir mientras estaba con Mauro Icardi

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

La colombiana Mariana Pajón fue incluida en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional

Falcao estará presente en el sorteo del Mundial 2026 en Washington: el máximo goleador de la selección Colombia fue invitado por la FIFA

Bayern Múnich, molesto con UEFA por el caso Luis Díaz: el jugador podría perderse el partido contra Sporting Lisboa en la Champions

Egan Bernal habló sobre su futuro en el ciclismo para el 2026: “Se están hablando diferentes cosas”