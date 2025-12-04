Abelardo de la Espriella oficializó su inscripción como candidato presidencial ante la Registraduría: “Demuestran un mandato popular”

Abelardo de la Espriella llegó a la Registraduría para entregar las firmas que avalarían su candidatura a la Presidencia - crédito Colprensa

Con más de media hora de retraso, el precandidato independiente Abelardo de la Espriella llegó a la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil para hacer oficial su inscripción como aspirante presidencial en 2026.

Sin embargo, desde las 9:00 a. m. de este jueves 4 de diciembre, las firmas empezaron a llegar a las instalaciones para ser entregadas al órgano electoral y así iniciar el proceso de validación de los ciudadanos que apoyan su candidatura.

En medio de su llegada, el aspirante a la Casa de Nariño dio un breve discurso en el que agradeció a los más de 4.5 millones de colombianos que, según auditoría interna de su campaña, firmaron para avalar al candidato de la extrema derecha.

“No tengo cómo pagarle a tantos compatriotas que, bajo el sol, el agua, que bajo las amenazas e inclemencias de todo tipo, pusieron su empeño y el de sus familias para recoger que demuestran mi independencia, que demuestran un mandato popular que voy a defender y que voy a hacer valer como corresponde”, señaló el precandidato.

Noticia en desarrollo...