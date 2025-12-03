Colombia

Yina Calderón le respondió a Westcol el comentario que le envió a Asaf Torres: “Como nunca se va a poder acostar conmigo”

La empresaria de fajas reapareció en una transmisión en vivo, donde habló de su rivalidad con el ‘streamer’ y de la exnovia de este, comentarios que desataron una ola de reacciones en redes sociales

La DJ no se quedó callada y dijo que el paisa tiene envidia de no haber podido estar con ella - crédito @emfuror_/IG

La reaparición de Yina Calderón en las redes sociales no pasó inadvertida, pues comenzó a responder a los comentarios que hicieron sobre ella en redes sociales después de la final de La mansión de Luinny.

Tras un periodo de ausencia, la empresaria de fajas y exconcursante de La casa de los famosos Colombia 2025 eligió regresar con una transmisión en vivo en TikTok, donde dirigió sus comentarios hacia Westcol.

El streamer con quien mantiene una conocida rivalidad, al parecer habría comentado en una publicación de Asaf Torres -participante que sostuvo relaciones íntimas con Calderón- lo siguiente: “Ese man es un Power Ranger en comerse a Yina”.

Yina Calderón le respondió a
Yina Calderón le respondió a Westcol comentario sobre su relación sexual con Asaf Torres - crédito @emfuror/IG

En su intervención, Calderón no solo respondió a las críticas que circulaban en su contra, sino que también abordó de manera directa los rumores sobre supuestas declaraciones de Westcol hacia ella: “Vuelvo y aclaro, él no me comió a mí, yo me lo comí a él. Es más, hoy voy a repetir”.

Este episodio generó una ola de comentarios y críticas en redes sociales, lo que motivó a Calderón a pronunciarse públicamente. Durante su transmisión, la empresaria no solo se refirió a Westcol, sino que también mencionó a Aida Victoria Merlano, exnovia del streamer e influencer reconocida en el ámbito colombiano.

En sus declaraciones, Calderón expresó abiertamente su percepción sobre la situación: “Ese hombre (Westcol) sí es que no. Claro, como él nunca se va a poder acostar conmigo, entonces ese es el problema de él... Estómago el que tiene Aida de haberse comido a semejante... eso sí es tener estómago. Ya los extrañaba, ya extrañaba todo el show de Colombia”, manifestó la empresaria.

Asaf Torres y Yina Calderón, protagonistas del momento más viral del reality tras su noche en la suite - crédito @lamansiondeluinny/IG

Estas palabras evidencian tanto la tensión persistente entre Calderón y Westcol como la añoranza de la empresaria por el ambiente de la farándula colombiana.

La reciente aparición de Yina Calderón en TikTok rápidamente se replicó en otras plataformas digitales, generando una amplia variedad de reacciones entre los internautas. Mientras algunos usuarios defendieron a Westcol y aseguraron que él no habría hecho comentarios sobre Calderón, otros cuestionaron la percepción de la empresaria.

Al mismo tiempo, hubo quienes destacaron y aplaudieron la autoestima que demuestra Calderón en sus intervenciones públicas: “Cada vez que Yina sale de un reality, tiene la realidad un poquito más alterada"; “en qué mundo vive Yina al creer que todo gira en torno a ella”; “dizque ella se lo comió a él, si sabemos que quería repetir la historia de Karina”; “por culpa de Yina debo darle la razón a Westcol”, entre otros.

Así fue el momento íntimo entre Asaf y Yina Calderón

Yina Calderón y Asaf Torres
Yina Calderón y Asaf Torres encienden las redes con su momento más comentado en ‘La Mansión de Luinny’ - crédito @yinacalderontv @asaftorres y @lamansiondeluinny/IG

Los usuarios de Internet se encargaron de viralizar los videos por las plataformas digitales, en los cuales se ve que Yina en un momento estaría brincando sobre Asaf, pero luego es él quien monta sobre el cuerpo de Yina y empieza a realizar movimientos.

Anoche estuve mucho tiempo compartiendo con ustedes (se refiere al público). Por eso estoy tan cansada, porque literal yo no dormí. Estuve en el superchat mucho porque necesito ganar. Entonces, estaba haciendo mi diligencia, mi trabajo. Ya luego, cuando ya se terminó todo, que Brenda se acostó porque se tomó un poco, yo fui donde Asaf, sí, nos dimos los besos, hubo como ahí como el toqueteo, ta, ta, pero luego me quedé dormida. Él ni se ha aprovechado conmigo ni yo con él”, fueron las palabras que dijo Yina cuando le preguntaron por los hechos en un primer lugar.

Aunque a los participantes los cubrían las sábanas, una conversación del cantante con uno de sus compañeros habría puesto en evidencia el acto sexual gracias a los gestos que Torres hacía con sus manos durante la charla.

