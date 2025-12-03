Colombia

Yeferson Cossio y Carolina Gómez rechazan el uso de pólvora y revelan por qué el creador de contenido detesta la Navidad

El influenciador y su pareja protagonizaron una transmisión en la que denunciaron el impacto de la Alborada en sus mascotas, generando debate sobre el uso de los fuegos pirotécnicos y el bienestar animal

Yeferson Cossio y Carolina Gómez
Yeferson Cossio y Carolina Gómez alzan la voz contra la pólvora - crédito @yefersoncossio/IG

En la noche del 1 de diciembre, mientras miles de colombianos celebraban la tradicional Alborada, el influencer Yeferson Cossio encendió su canal de Kick para expresar, sin filtros, su molestia por el uso indiscriminado de pólvora durante estas fechas.

A su lado estaba su pareja, la también influenciadora Carolina Gómez, la cual reforzó el mensaje y explicó el impacto que el ruido provoca en los animales que conviven con ellos.

Desde el inicio de la transmisión, Cossio no ocultó su frustración: “Estoy desestresado por esa malparida de Alborada de mierda”, dijo, evidenciando el malestar que le dejó la explosión constante de voladores alrededor de su hogar.

En ese momento, Gómez intervino y se refirió a la situación, enfocando el problema en aquellas víctimas silenciosas de estas celebraciones.

La Alborada desata el enojo
La Alborada desata el enojo de Yeferson Cossio y Carolina Gómez por el sufrimiento de sus perros - crédito @yefersoncossio/IG

Me tienen a los perritos estresados”, afirmó, asegurando que el momento se había agravado por culpa de uno de los vecinos del conjunto en el que habitan porque desde muy temprano estaba afectando a los animales de la casa.

Y justo tenemos aquí al lado, pues sí, yo creo que es un vecino que está tirando pólvora desde temprano. Ay, no, los pobres perritos, están estresados", expresó Gómez, mientras se sentaba en el piso a tratar de calmarlos.

La pareja, conocida por su fuerte labor de rescate y protección animal, centró sus quejas en el sufrimiento que los estruendos provocan en sus mascotas y Cossio resaltó el caso del perro más joven de Carolina, a quien señaló durante la transmisión.

Ese pobre huevón nació apenas hace cuatro meses y ya ahorita eran tirando pólvora y él así, corriendo y esquivando para todo lado”, contó con evidente molestia.

Yeferson Cossio revela por qué odia la Navidad: “Vivo por y para mis perros” - crédito Yeferson Cossio/Kick

Con su estilo directo y controversial, el influenciador envió un mensaje contundente a quienes insisten en quemar pólvora.

“Deberían meterse su polvorita por el culo, a lo bien”, expresó.

Incluso se refirió a los accidentes que ocurren cada año por la manipulación irresponsable de artefactos explosivos y dejó unas declaraciones polémicas.

Por eso, parce, a mí me da risa cuando veo que la gente se quema. Cuando se queman sin culpa o algo, como que alguien tira y se quema otro, me da mucho pesar. Pero que alguien tirando un volador se vuela tres dedos pa’ la puta mierda, parce, yo me cago de la risa. Porque se lo buscan, ¿no?”, dijo bYeferson Cossio.

Gómez, por su parte, compartió una recomendación práctica para quienes también enfrentan el estrés de sus mascotas en estas fechas.

Ya les pusimos musiquita relajante a los bebés… se los recomiendo porque eso relaja mucho a los perritos. Y que no los dejen solos”, aconsejó la también modelo.

Yeferson Cossio arremete contra la
Yeferson Cossio arremete contra la pólvora por el bienestar de los animales - crédito @yefersoncossio/IG

Por qué no le gusta la Navidad a Yeferson Cossio

Más adelante, en la transmisión, Cossio profundizó en su postura frente a la temporada decembrina, revelando que ni siquiera pensaba realizar mayor actividad ese día porque no es una época que le llame la atención.

Yo hoy no iba a salir de mi casa. Porque a mí no me gusta, a mí no me gustan estas fechas”, afirmó.

El influenciador explicó que su rechazo a la Navidad y a la Alborada está directamente relacionado con la afectación que estas celebraciones provocan en sus perros.

Fechas de mierda, mis perros asustados. Yo vivo es por y para mis perros, entonces no me gusta”, aseguró Cossio.

Las declaraciones de la pareja se viralizaron rápidamente, poniendo nuevamente sobre la mesa el debate sobre el uso de pólvora en Colombia, una tradición arraigada que cada año deja cientos de animales afectados y un número considerable de lesionados. Mientras algunos celebraron el mensaje de conciencia animal de Cossio y Gómez, otros criticaron el tono exaltado del influenciador.

Yeferson CossioCarolina GómezAlborada MedellínPólvora ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

